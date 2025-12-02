Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

U.23 Thái Lan bị cú sốc nặng, nhóm CĐV nổi tiếng tẩy chay SEA Games 33: Lý do bất ngờ…

Giang Lao
Giang Lao
02/12/2025 09:57 GMT+7

Theo AFP, nhóm CĐV bóng đá nổi tiếng Thái Lan được gọi là 'Ultras Thailand' quyết định tẩy chay SEA Games 33, phản đối ban tổ chức quy định về vé xem và yêu cầu phải đăng ký thông tin cá nhân.

U.23 Thái Lan mất nguồn cổ vũ từ khán giả nhà

Các thành viên của nhóm CĐV "Ultras Thailand" cho biết, họ cũng bày tỏ sự bất bình với việc người hâm mộ đội tuyển U.23 Thái Lan sẽ không được ngồi sau khung thành, theo một tuyên bố được đăng trên mạng xã hội.

U.23 Thái Lan bị cú sốc nặng, nhóm CĐV nổi tiếng tẩy chay SEA Games 33: Lý do bất ngờ…- Ảnh 1.

U.23 Thái Lan gặp cú sốc CĐV tẩy chay SEA Games 33, mất nguồn cổ vũ trên sân nhà

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trước đó, nhóm CĐV này đã cam kết sẽ đến xem tất cả các trận đấu bóng đá tại SEA Games 33 do Thái Lan đăng cai trong tháng 12 này. Tuy nhiên, mới đây họ tuyên bố sẽ không bước chân vào sân vận động cho đến khi Cơ quan Thể thao Thái Lan giải quyết các khiếu nại của họ.

"Việc buộc mọi người phải đăng ký thông tin cá nhân trước khi vào sân vận động là vi phạm các quyền tự do cơ bản của khán giả thể thao", thông điệp của "Ultras Thailand" cho biết.

Nhóm này bày tỏ lo ngại về việc yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân khiến họ có nguy cơ bị tấn công mạng, gọi điều kiện này là "không an toàn, mà là bất công". Họ cũng bác bỏ cách quản lý khu vực cổ vũ trên sân vận động, theo AFP.

"Việc bố trí khu vực dành riêng cho CĐV đội khách phía sau khung thành mang lại lợi thế cho đội khách, và giảm áp lực phía sau khung thành vốn luôn dành cho người hâm mộ Ultras Thailand lâu nay. Chúng tôi sát cánh cùng đội tuyển quốc gia, nhưng chúng tôi sẽ không đầu hàng trước sự quản lý của Cơ quan Thể thao Thái Lan đối với sự kiện bóng đá này", tuyên bố của "Ultras Thailand" cho biết thêm.

AFP cho biết, họ không thể liên lạc ngay với Cơ quan Thể thao Thái Lan hoặc Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) để thông tin thêm về sự việc này vào ngày 1.12.

Trong khi đó, báo chí Thái Lan đặt câu hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra? Vì sao Ultras Thailand lại tẩy chay SEA Games 33, tẩy chay đội tuyển U.23 làm mất đi nguồn cổ vũ từ khán giả nhà? Bóng đá Thái Lan đang dồn mọi nỗ lực để giành lại chiếc HCV môn bóng đá nam SEA Games, việc mất đi nguồn cổ vũ từ khán giả nhà sẽ khiến các cầu thủ mất đi động lực, và đội U.23 Thái Lan coi như mất đi ưu thế sân nhà của mình".

Thái Lan là chủ nhà SEA Games 33, chính thức khai mạc từ ngày 9.12 đến 20.12. Trong đó, các trận bóng đá nam diễn ra sớm, từ ngày 3.12 với trận mở màn U.23 Thái Lan gặp U.23 Timor Leste lúc 19 giờ trên sân Rajamangala ở Bangkok ở bảng A. Trước đó, lúc 16 giờ là trận U.23 Việt Nam gặp U.23 Lào ở bảng B.

U.23 Thái Lan bị cú sốc nặng, nhóm CĐV nổi tiếng tẩy chay SEA Games 33: Lý do bất ngờ…- Ảnh 2.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) sẽ thuận lợi sau khi lịch thi đấu vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33 thay đổi

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Tại SEA Games 33 ở môn bóng đá nam cũng đã có sự thay đổi lớn sau khi đội U.23 Campuchia rút lui. Ban tổ chức đã có sự điều chỉnh và thay đổi. Cụ thể:

Bảng A (các trận đều diễn ra lúc 19 giờ trên sân Rajamangala tại Bangkok), với trận ra quân U.23 Thái Lan gặp U.23 Timor Leste ngày 3.12; U.23 Singapore gặp U.23 Timor Leste ngày 6.12; và U.23 Thái Lan gặp U.23 Singapore ngày 11.12.

Bảng B (các trận đều diễn ra lúc 16 giờ trên sân Rajamangala tại Bangkok), với U.23 Việt Nam gặp U.23 Lào ngày 3.12; U.23 Malaysia gặp U.23 Lào ngày 6.12; và U.23 Việt Nam gặp U.23 Malaysia ngày 11.12.

Bảng C (các trận đều diễn ra lúc 18 giờ trên sân 700th Anniversary ở TP.Chiang Mai), với U.23 Myanmar gặp U.23 Philippines ngày 5.12; U.23 Philippines gặp U.23 Indonesia ngày 8.12; và U.23 Indonesia gặp U.23 Myanmar ngày 12.12.

Theo lịch đấu mới này, đội U.23 Indonesia sẽ gặp bất lợi chút ít so với hai đối thủ U.23 Thái Lan và U.23 Việt Nam trong cuộc cạnh tranh HCV, khi phải đấu liên tục 2 trận liền ở vòng bảng từ ngày 8.12. Nếu vào bán kết, họ cũng có ít ngày nghỉ hơn so với hai đối thủ trên.

Với bảng đấu và lịch thi đấu thay đổi, nhưng vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33 vẫn không thay đổi quy định thi đấu, với 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào bán kết. Các trận bán kết (diễn ra ngày 15.12), trận tranh HCĐ và chung kết (HCV) đều diễn ra trên sân Rajamangala (cùng ngày 18.12).

Tin liên quan

Campuchia ‘chốt’ VĐV dự SEA Games 33, Thái Lan tăng cường an ninh chặt chẽ

Campuchia ‘chốt’ VĐV dự SEA Games 33, Thái Lan tăng cường an ninh chặt chẽ

Đoàn thể thao Campuchia đã chốt số lượng VĐV chính thức dự SEA Games 33 chỉ có 72 người, trong tổng số 137 thành viên bao gồm các HLV và quan chức, và cam kết không rút lui thêm môn nào nữa.

Đội tuyển xe đạp Việt Nam ‘bất ngờ’ có… Huỳnh Như khi sang Thái lấy vàng SEA Games 33

Đội tuyển nữ Việt Nam tươi rói, nối tiếp U.23 sang Thái Lan chinh phục HCV SEA Games 33

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Thái Lan SEA Games 33 U.23 Việt Nam CĐV Cơ quan Thể thao Thái Lan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận