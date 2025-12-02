U.23 Thái Lan bị cú sốc nặng, nhóm CĐV nổi tiếng tẩy chay SEA Games 33: Lý do bất ngờ…

U.23 Thái Lan mất nguồn cổ vũ từ khán giả nhà

Các thành viên của nhóm CĐV "Ultras Thailand" cho biết, họ cũng bày tỏ sự bất bình với việc người hâm mộ đội tuyển U.23 Thái Lan sẽ không được ngồi sau khung thành, theo một tuyên bố được đăng trên mạng xã hội.

U.23 Thái Lan gặp cú sốc CĐV tẩy chay SEA Games 33, mất nguồn cổ vũ trên sân nhà Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trước đó, nhóm CĐV này đã cam kết sẽ đến xem tất cả các trận đấu bóng đá tại SEA Games 33 do Thái Lan đăng cai trong tháng 12 này. Tuy nhiên, mới đây họ tuyên bố sẽ không bước chân vào sân vận động cho đến khi Cơ quan Thể thao Thái Lan giải quyết các khiếu nại của họ.

"Việc buộc mọi người phải đăng ký thông tin cá nhân trước khi vào sân vận động là vi phạm các quyền tự do cơ bản của khán giả thể thao", thông điệp của "Ultras Thailand" cho biết.

Nhóm này bày tỏ lo ngại về việc yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân khiến họ có nguy cơ bị tấn công mạng, gọi điều kiện này là "không an toàn, mà là bất công". Họ cũng bác bỏ cách quản lý khu vực cổ vũ trên sân vận động, theo AFP.

"Việc bố trí khu vực dành riêng cho CĐV đội khách phía sau khung thành mang lại lợi thế cho đội khách, và giảm áp lực phía sau khung thành vốn luôn dành cho người hâm mộ Ultras Thailand lâu nay. Chúng tôi sát cánh cùng đội tuyển quốc gia, nhưng chúng tôi sẽ không đầu hàng trước sự quản lý của Cơ quan Thể thao Thái Lan đối với sự kiện bóng đá này", tuyên bố của "Ultras Thailand" cho biết thêm.

AFP cho biết, họ không thể liên lạc ngay với Cơ quan Thể thao Thái Lan hoặc Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) để thông tin thêm về sự việc này vào ngày 1.12.

Trong khi đó, báo chí Thái Lan đặt câu hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra? Vì sao Ultras Thailand lại tẩy chay SEA Games 33, tẩy chay đội tuyển U.23 làm mất đi nguồn cổ vũ từ khán giả nhà? Bóng đá Thái Lan đang dồn mọi nỗ lực để giành lại chiếc HCV môn bóng đá nam SEA Games, việc mất đi nguồn cổ vũ từ khán giả nhà sẽ khiến các cầu thủ mất đi động lực, và đội U.23 Thái Lan coi như mất đi ưu thế sân nhà của mình".

Thái Lan là chủ nhà SEA Games 33, chính thức khai mạc từ ngày 9.12 đến 20.12. Trong đó, các trận bóng đá nam diễn ra sớm, từ ngày 3.12 với trận mở màn U.23 Thái Lan gặp U.23 Timor Leste lúc 19 giờ trên sân Rajamangala ở Bangkok ở bảng A. Trước đó, lúc 16 giờ là trận U.23 Việt Nam gặp U.23 Lào ở bảng B.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) sẽ thuận lợi sau khi lịch thi đấu vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33 thay đổi Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Tại SEA Games 33 ở môn bóng đá nam cũng đã có sự thay đổi lớn sau khi đội U.23 Campuchia rút lui. Ban tổ chức đã có sự điều chỉnh và thay đổi. Cụ thể:

Bảng A (các trận đều diễn ra lúc 19 giờ trên sân Rajamangala tại Bangkok), với trận ra quân U.23 Thái Lan gặp U.23 Timor Leste ngày 3.12; U.23 Singapore gặp U.23 Timor Leste ngày 6.12; và U.23 Thái Lan gặp U.23 Singapore ngày 11.12.

Bảng B (các trận đều diễn ra lúc 16 giờ trên sân Rajamangala tại Bangkok), với U.23 Việt Nam gặp U.23 Lào ngày 3.12; U.23 Malaysia gặp U.23 Lào ngày 6.12; và U.23 Việt Nam gặp U.23 Malaysia ngày 11.12.

Bảng C (các trận đều diễn ra lúc 18 giờ trên sân 700th Anniversary ở TP.Chiang Mai), với U.23 Myanmar gặp U.23 Philippines ngày 5.12; U.23 Philippines gặp U.23 Indonesia ngày 8.12; và U.23 Indonesia gặp U.23 Myanmar ngày 12.12.

Theo lịch đấu mới này, đội U.23 Indonesia sẽ gặp bất lợi chút ít so với hai đối thủ U.23 Thái Lan và U.23 Việt Nam trong cuộc cạnh tranh HCV, khi phải đấu liên tục 2 trận liền ở vòng bảng từ ngày 8.12. Nếu vào bán kết, họ cũng có ít ngày nghỉ hơn so với hai đối thủ trên.

Với bảng đấu và lịch thi đấu thay đổi, nhưng vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33 vẫn không thay đổi quy định thi đấu, với 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào bán kết. Các trận bán kết (diễn ra ngày 15.12), trận tranh HCĐ và chung kết (HCV) đều diễn ra trên sân Rajamangala (cùng ngày 18.12).