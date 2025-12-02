Đội tuyển nữ Việt Nam tươi rói, nối tiếp U.23 sang Thái Lan chinh phục HCV SEA Games 33

Huỳnh Như và đội tuyển nữ Việt Nam tươi rói

Sáng nay 2.12, đội tuyển nữ Việt Nam rời sân bay Tân Sơn Nhất để di chuyển hai chặng để có mặt ở Chonburi, nơi tổ chức môn bóng đá nữ.

Huỳnh Như và các đồng đội tại sân bay Tân Sơn Nhất Ảnh: Khả Hòa

Các cô gá vàng Việt Nam

Huỳnh Như và Thái Thị Thảo





Trước đó một ngày, đội đã nói lời chia tay với Dương Thị Vân, Ngân Thị Thanh Hiếu, Vũ Thị Hoa. Trong đó, Dương Thị Vân chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. Trong khi Ngân Thị Thanh Hiếu và Vũ Thị Hoa cần thêm thời gian để tích luỹ kinh nghiệm.Lực lượng mà HLV Mai Đức Chung lựa chọn để tới Thái Lan gồm nhiều cầu thủ kinh nghiệm đã cùng ông đồng hành trong chiến dịch World Cup 2023 như: Trần Thị Kim Thanh, Hoàng Thị Loan, Lê Thị Diễm My, Nguyễn Thị Bích Thùy, Phạm Hải Yến hay đội trưởng Huỳnh Như.

Rất nhiều hành lý được mang theo Ảnh: Khả Hòa

Bên cạnh đó, HLV Mai Đức Chung cũng từng bước chuyển giao thế hệ, với những cầu thủ sinh năm 2000 trở về sau được tạo cơ hội đóng “vai chính” nhiều hơn. Đó là Trần Thị Duyên, Trần Thị Hải Linh, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Ngọc Minh Chuyên hay Nguyễn Thị Thuý Hằng.Trong 4 kỳ Đại hội gần nhất, đội tuyển nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung đều giành HCV.

Chiến lược gia 75 tuôi cũng kỳ vọng có thể cùng “Nữ chiến binh sao vàng” tạo thêm cột mốc nữa trong lịch sử Đông Nam Á.



Theo kế hoạch, vào lúc 8 giờ 40 sáng 2.12, thầy trò Mai Đức Chung di chuyển sang Bangkok, rồi tiếp tục tới Chonburi. Đây sẽ là nơi tổ chức các trận đấu của môn bóng đá nữ SEA Games 33. Đội cùng bảng với Myanmar, Philippines và Malaysia. Hai trong ba đối thủ gồm Myanmar, Philippines hứa hẹn là chướng ngại khó chịu đối với Huỳnh Như cùng các đồng đội.“Chúng ta đều biết các nước cũng đầu tư rất nhiều cho các đội như nhập tịch các vận động viên về rất nhiều và ào ạt gây khó khăn cho chúng ta con người Việt Nam thấp bé, sức mạnh yếu. Nhưng bù lại chúng ta có tinh thần ý chí nhanh nhẹn khéo léo”, HLV Mai Đức Chung nói.

“Đội cũng đã được lãnh đạo VFF tạo nhiều điều kiện đi thi đấu tập huấn nước ngoài cọ sát với những đối tượng hay hơn để chúng ta học hỏi rút kinh nghiệm. Quãng thời gian rèn luyện ở Nhật Bản vừa qua với một số trận giao hữu giúp cho đội hoàn thiện chuyên môn, tự tin hướng tới SEA Games với mục tiêu cao nhất”.

