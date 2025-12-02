Hãy bắt đầu từ đấu trường khu vực...

M ỤC TIÊU KHÔNG MẠO HIỂM

Năm nay, VN đến SEA Games 33 với 1.165 thành viên, gồm 1 trưởng đoàn, 3 phó trưởng đoàn, 69 cán bộ và nhân viên y tế, 44 lãnh đội, 16 chuyên gia, 191 HLV, 865 VĐV thi đấu ở 47 môn thể thao và phân môn. Đây là lực lượng được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn chuyên môn và thể hiện quyết tâm cao trong nhiệm vụ thi đấu tại đại hội. Trên cơ sở đánh giá chuyên môn và kết quả huấn luyện, VN phấn đấu đạt từ 91 - 110 HCV, hướng tới duy trì vị trí thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Theo tôi, đây là mục tiêu không mạo hiểm và đoàn có thể đáp ứng được mong mỏi của người hâm mộ.

SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan, một đối thủ đáng gờm của VN trên tất cả mặt trận, điều đó vừa là thử thách vừa là cơ hội cho thể thao VN chứng tỏ thực lực và triển vọng của mình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ trong lễ xuất quân của đoàn: "Tôi tin rằng trong hành trang của mình, thể thao VN sẽ mang theo tinh thần quật cường, ý chí bền bỉ, dẻo dai vào từng cuộc đấu, từng đường đua, từng cuộc cạnh tranh lành mạnh… để lá cờ đỏ sao vàng tung bay. Các VĐV, HLV, chuyên gia… đã trải qua hành trình dài khổ luyện. Có những VĐV vượt qua chấn thương, hy sinh thầm lặng, tập luyện không ngừng nghỉ để tạo dựng nền tảng cho thành công sắp tới". Những lời dặn dò của Thủ tướng thật sâu sắc, thấm thía.

Xạ thủ Phí Thanh Thảo của đội tuyển bắn súng tuyên thệ sẽ thi đấu hết mình vì Tổ quốc VN ẢNH: BÙI LƯỢNG

T HƯỚC ĐO ĐỘ "DẺO DAI" CỦA DÂN TỘC

Chính sự kiên tâm, quyết liệt của thi đấu thể thao đã góp phần thể hiện sức mạnh và độ "dẻo dai" của một dân tộc. Hình tượng "cây tre VN" không chỉ trong ngoại giao hay chính trị, mà còn là hình tượng của thể thao VN. Thành tích thể thao là vô cùng cần thiết, nhưng tinh thần vượt khó, vượt qua chấn thương, vượt qua những thất bại tạm thời để vươn tới đỉnh cao còn cần thiết và quan trọng hơn rất nhiều. Đấu trường SEA Games luôn là nơi rèn luyện và cũng trở thành thước đo để thể thao VN nhận diện đúng bản thân mình, từ đó làm đà vươn tới những đấu trường cao hơn, khó khăn hơn. Nếu thành công, vinh quang sẽ rất lớn.

Lâu nay chúng ta thường mơ tới những đấu trường thế giới, đấu trường châu Á, từ nhiều môn thể thao khác nhau, trong đó có bóng đá. Nhưng để giấc mơ ấy thành hiện thực, thì hãy bắt đầu từ đấu trường khu vực như SEA Games, những bước đi của thể thao VN sẽ có nền tảng vững chắc hơn, hiện thực hơn, thuyết phục hơn với công chúng. Vì thế, Thủ tướng luôn căn dặn, mỗi VĐV hãy khát khao thật mãnh liệt, nhưng hãy luôn bình tĩnh, khiêm nhường học hỏi, và thể hiện mình tốt nhất là qua những trận thi đấu, càng gặp đối thủ mạnh hơn thì quyết tâm chiến thắng càng cao hơn.

Thể thao là cuộc chơi vừa cá nhân vừa tập thể. Không ở đâu mà cá tính VĐV thể hiện một cách bùng nổ như trong thể thao. Và cũng không ở đâu mà tinh thần thi đấu tập thể lại gắn kết, mình vì mọi người, cá nhân vì tập thể như trong thể thao. Điều này mỗi VĐV, HLV đều thấm nhuần sâu sắc.

Đại hội lần này là kỳ SEA Games thứ 33, thử nhìn lại những SEA Games từ nhiều năm trước, chúng ta sẽ thấy thể thao VN đã tiến bộ vượt bậc như thế nào. Đó là niềm vui, niềm tự hào không chỉ cho thể thao VN, mà còn cho nhân dân VN. Một dân tộc luôn vươn mình, luôn tự vượt mình, đó là dân tộc đã và sẽ chiếm lĩnh những đỉnh cao về nhiều mặt. Không chỉ trong thể thao, nhưng có thể nhìn rõ nhất trong thể thao.

Xin chúc đoàn thể thao VN sẽ đạt được những thành tích khiến cả dân tộc chúng ta vui mừng và hãnh diện.