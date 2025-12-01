Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Dàn 'hot boy' đội tuyển thể dục dụng cụ nhận tin vui ở SEA Games 33

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
01/12/2025 18:28 GMT+7

Đội tuyển thể dục dụng cụ và đội tuyển aerobic Việt Nam được treo thưởng nóng kịp thời, tạo động lực tranh tài ở SEA Games 33 sắp tới tại Thái Lan.

Khó khăn với đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam ở SEA Games 33

Hôm nay (1.12), Liên đoàn Thể dục Việt Nam treo thưởng cho các tấm huy chương tại SEA Games 33 ban hành quyết định treo thưởng nóng cho các VĐV đội tuyển thể dục dụng cụ và đội tuyển aerobic.
Dàn 'hot boy' thể dục dụng cụ nhận tin vui ở SEA Games 33 - Ảnh 1.

Đinh Phương Thành cùng đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam được treo thưởng kịp thời trước thềm SEA Games 33

ẢNH: BÙI LƯỢNG

Theo đó các VĐV giành HCV, HCB, HCĐ sẽ được nhận giấy khen cùng mức thưởng như sau: 10 triệu đồng/HCV; 6 triệu đồng/HCB, 4 triệu đồng/HCĐ. Đây là nguồn khích lệ cho các "hoy boy" đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam và các thành viên đội tuyển aerobic.

Tại SEA Games 33, đội tuyển thể dục dụng cụ góp mặt với 7 tuyển thủ, trong đó có những gương mặt nổi bật như Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Đinh Phương Thành, Nguyễn Thị Quỳnh Như. Chỉ tiêu của đội tuyển thể dục dụng cụ là giành 2 đến 3 HCV. Đây là chỉ tiêu được đánh giá phù hợp với lực lượng hiện tại.

Tại SEA Games 33, ban tổ chức bỏ 2 nội dung toàn năng và đồng đội vốn là thế mạnh truyền thống của thể dục dụng cụ nam Việt Nam. Bên cạnh đó mỗi VĐV được đăng ký tối đa 3 nội dung và chỉ được vào chung kết 2 nội dung nên sự cạnh tranh cũng khó khăn, quyết liệt.

Ở môn aerobic, Việt Nam cũng góp mặt với 7 vận động viên xuất sắc. Tại kỳ SEA Games gần nhất, aerobic Việt Nam tạo dấu ấn khi giành trọn cả 5 HCV. Tại SEA Games 33, môn aerobic có sự thay đổi lớn khi ban tổ chức rút gọn chỉ còn hai nội dung thi đấu. Mục tiêu của đội tuyển aerobic vẫn là bảo vệ ngôi đầu.


