Dàn 'hot boy' đội tuyển thể dục dụng cụ nhận tin vui ở SEA Games 33

Khó khăn với đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam ở SEA Games 33

Đinh Phương Thành cùng đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam được treo thưởng kịp thời trước thềm SEA Games 33 ẢNH: BÙI LƯỢNG

Theo đó các VĐV giành HCV, HCB, HCĐ sẽ được nhận giấy khen cùng mức thưởng như sau: 10 triệu đồng/HCV; 6 triệu đồng/HCB, 4 triệu đồng/HCĐ. Đây là nguồn khích lệ cho các "hoy boy" đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam và các thành viên đội tuyển aerobic.

Tại SEA Games 33, đội tuyển thể dục dụng cụ góp mặt với 7 tuyển thủ, trong đó có những gương mặt nổi bật như Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Đinh Phương Thành, Nguyễn Thị Quỳnh Như. Chỉ tiêu của đội tuyển thể dục dụng cụ là giành 2 đến 3 HCV. Đây là chỉ tiêu được đánh giá phù hợp với lực lượng hiện tại.

Tại SEA Games 33, ban tổ chức bỏ 2 nội dung toàn năng và đồng đội vốn là thế mạnh truyền thống của thể dục dụng cụ nam Việt Nam. Bên cạnh đó mỗi VĐV được đăng ký tối đa 3 nội dung và chỉ được vào chung kết 2 nội dung nên sự cạnh tranh cũng khó khăn, quyết liệt.

Ở môn aerobic, Việt Nam cũng góp mặt với 7 vận động viên xuất sắc. Tại kỳ SEA Games gần nhất, aerobic Việt Nam tạo dấu ấn khi giành trọn cả 5 HCV. Tại SEA Games 33, môn aerobic có sự thay đổi lớn khi ban tổ chức rút gọn chỉ còn hai nội dung thi đấu. Mục tiêu của đội tuyển aerobic vẫn là bảo vệ ngôi đầu.



