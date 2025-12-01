SEA Games 33 có gì đặc biệt?

Quốc gia giàu kinh nghiệm tổ chức

Tháng 12.2021, Thái Lan ứng cử trở thành nước chủ nhà của SEA Games 33 và được Hội đồng SEAGF (đại diện của các đoàn thể thao Đông Nam Á) chấp thuận vào 5 tháng sau đó. Cùng lúc này, Malaysia và Singapore cũng được công bố là nước chủ nhà của SEA Games 34 (2027) và 35 (2029).

Việc đăng cai này đánh dấu lần thứ 7 Thái Lan tổ chức sự kiện thể thao khu vực. Trước đây, Bangkok đã đăng cai 4 lần (1959, 1967, 1975, 1985) và 2 lần còn lại diễn ra ở Chiang Mai (1995) và Nakhon Ratchasima (2007). Thái Lan cũng chính là quốc gia làm chủ nhà SEA Games nhiều nhất lịch sử (hơn Malaysia 1 lần – sẽ cân bằng vào năm 2027).

Thái Lan sở hữu nhiều cơ sở vật chất hiện đại, chất lượng và giàu kinh nghiệm tổ chức các sự kiện thể thao ẢNH: BTC SEA GAMES 33

Vào tháng 10.2022, Ủy ban Olympic Thái Lan (NOCT) đã công bố khuôn khổ đấu thầu cho SEA Games 2025, với nguyên tắc quan trọng là tổ chức với chi phí hợp lý và không cần xây dựng địa điểm mới. Cuối cùng, 3 tỉnh/thành phố chính được chọn là Bangkok, Songkhla và Chiang Mai. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của lũ lụt kinh hoàng ở Songkhla vào cuối tháng 11, các môn thể thao diễn ra tại tỉnh này (trong đó có bảng B môn bóng đá nam của đội U.23 Việt Nam) đều được chuyển về Bangkok. SEA Games 33 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 7 đến 20.12.

Các môn thể thao độc lạ sẽ xuất hiện ở SEA Games sắp tới tại Thái Lan

Những môn thể thao thú vị

Tại SEA Games 33, Thái Lan đưa 50 môn thể thao vào các nội dung tranh tài với tổng cộng 574 bộ huy chương. Ngoài những môn Olympic luôn được chú ý, chủ nhà Thái Lan cũng mang đến nhiều môn thể thao thú vị. Đây cũng là "đặc sản" của đại hội thể thao Đông Nam Á.

Tâm điểm của sự chú ý là sự xuất hiện của teqball, một môn thể thao mới nổi kết hợp giữa kỹ thuật tâng và chuyền bóng đá với tốc độ phản xạ của bóng bàn. Với việc sử dụng bàn cong đặc biệt, teqball đòi hỏi người chơi phải có khả năng kiểm soát bóng điêu luyện và sự nhanh nhẹn.

Môn teqball đang dần được phát triển ở Đông Nam Á ẢNH: HFF

SEA Games 33 còn có kabaddi, một môn thể thao đối kháng có nguồn gốc từ Nam Á. Kabaddi là sự pha trộn độc đáo giữa đấu vật và rượt đuổi, trong đó vận động viên tấn công phải liên tục giữ hơi và hô to "kabaddi" khi xâm nhập sân đối phương. Môn này yêu cầu không chỉ sức mạnh mà còn cả sức bền và chiến thuật kiểm soát hơi thở cực kỳ cao.

Cuối cùng, bóng gỗ cũng là một điểm nhấn thú vị, được xem là phiên bản golf tối giản, thân thiện với môi trường. Người chơi sử dụng gậy gỗ để đưa bóng gỗ vào cổng cầu môn, phù hợp để tổ chức tại các địa điểm sẵn có của Thái Lan theo đúng tiêu chí tổ chức "SEA Games Xanh" với chi phí hợp lý. Sự đa dạng này không chỉ làm phong phú thêm chương trình thi đấu mà còn giúp SEA Games 33 trở thành một sân chơi toàn diện, phản ánh sự năng động và văn hóa phong phú của Đông Nam Á.

Mục tiêu của thể thao Việt Nam

Đoàn thể thao Việt Nam đến SEA Games 33 với một bộ mục tiêu rõ ràng, không chỉ đặt nặng về thành tích mà còn nhấn mạnh vào tinh thần và trách nhiệm văn hóa. Với tổng số hơn 1.000 thành viên, bao gồm VĐV, HLV và cán bộ y tế, đoàn thể thao Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để duy trì vị thế của mình tại đấu trường khu vực.

Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu vào nhóm dẫn đầu ẢNH: BÙI LƯỢNG

Về mục tiêu thành tích, dựa trên đánh giá chuyên môn và kết quả tập luyện, Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đạt từ 91 đến 110 HCV. Mục tiêu cụ thể này nhằm duy trì vững chắc vị trí thuộc nhóm dẫn đầu toàn đoàn trong khu vực Đông Nam Á, tiếp nối thành công rực rỡ từ hai kỳ SEA Games gần nhất.

Các môn thể thao mũi nhọn và trọng điểm vẫn là nơi được kỳ vọng sẽ đóng góp lớn vào kho thành tích, bao gồm điền kinh, bơi lội, bắn súng, kiếm thuật, karate và vật. Đặc biệt, chúng ta cũng quyết tâm giành 2 HCV ở môn bóng đá nam và bóng đá nữ. Tuy nhiên, đoàn cũng thừa nhận những thách thức khi một số "mỏ vàng" truyền thống như lặn không được tổ chức hoặc bị cắt giảm nội dung (như vật).