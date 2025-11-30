Đội tuyển nữ Việt Nam và U.23 Việt Nam nhận cú hích lớn nửa tỉ đồng, có nghĩa cử đẹp...

Đội tuyển nữ Việt Nam và U.23 Việt Nam nhận món quà đặc biệt từ Acecook Việt Nam ảnh: Hà Phương

U.23 Việt Nam được tiếp sức mạnh mẽ trước SEA Games 33

Một ngày trước khi lên đường tham dự SEA Games 33 với mục tiêu săn HCV trên đất Thái Lan, đội tuyển U.23 Việt Nam đã nhận được cú hích lớn, với tin vui Acecook Việt Nam tiếp tục gia hạn gói tài trợ chính các đội tuyển quốc gia Việt Nam đến năm 2030, ở mức cao nhất đối tác hàng đầu Top Star Paảter.

Tại buổi lễ, nhà tài trợ quen thuộc này với thương hiệu Hảo Hảo đã trao tặng 500 triệu đồng tới đội tuyển nữ Việt Nam và U.23 Việt Nam, nhằm khích lệ 2 đội bóng trước khi bước vào sân chơi quan trọng SEA Games 33.

Tổng thư ký VFF, ông Nguyễn Văn Phú cho biết: "Việc Acecook Việt Nam quyết định nâng cấp và kéo dài gói tài trợ đến năm 2030 là thông điệp ý nghĩa đối với sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Lãnh đạo VFF động viên U.23 Việt Nam trước giờ lên đường ảnh: Ngọc Linh

Acecook Việt Nam đã cho thấy tinh thần trách nhiệm trong sự đồng hành cùng bóng đá Việt Nam, gửi gắm niềm tin của cộng đồng, tiếp thêm động lực để các đội tuyển quốc gia nỗ lực cống hiến, chinh phục những thành tích mới, đáp lại kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ".

U.23 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam tự tin săn HCV

Giám đốc khối marketing Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam, ông Shimamura Masafumi chia sẻ: "Với hành trình đầy hứa hẹn phía trước, chúng tôi tiếp tục sát cánh với bóng đá Việt Nam trong mọi hành trình, mọi khoảnh khắc, bất kể vinh quang hay gian khó - cùng nhau không ngừng tiến bước, cùng nhau vươn lên mạnh mẽ.

Acecook Việt Nam tin rằng hành trình đầy nỗ lực và vươn mình của các đội tuyển chính là nguồn cảm hứng để chúng tôi không ngừng đổi mới, tạo ra những giá trị tốt đẹp hơn cho xã hội. Ngược lại, chúng tôi mong muốn tiếp thêm năng lượng cho tinh thần thể thao Việt Nam - vì một Việt Nam khỏe mạnh, gắn kết và tràn đầy tự hào dân tộc".

Đội tuyển nữ Việt Nam tự tin bảo vệ HCV tại SEA Games 33 ảnh: Ngọc Linh

Đặc biệt, ngay tại buổi lễ, HLV Mai Đức Chung đã thay mặt đội tuyển nữ Việt Nam và U.23 Việt Nam có nghĩa cử đẹp, gửi tặng 100 triệu đồng (50 triệu đồng mỗi đội), góp một phần nhỏ ủng hộ những đồng bào Việt Nam vừa trải qua đợt bão lũ lịch sử.

Tại buổi lễ, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú khẳng định, quyết tâm và sự tự tin sẽ đem về tấm HCV nội dung bóng đá nam và nữ ở SEA Games 33: "Các đội bóng đá nam và nữ sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất tại SEA Games 33. Thành tích tại SEA Games 33 là nhiệm vụ quan trọng ngành thể thao đã đặt ra cho các đội tuyển quốc gia.

Chúng tôi xác định đây là trọng trách thể hiện sức mạnh con người, ý chí, khát vọng Việt Nam trong thể thao cũng như thể hiện tinh thần người Việt Nam nói chung.

Chúng tôi nhận thức rõ những sự vắng mặt vì chấn thương là khó khăn trước mắt của chúng ta. Đội U.23 Việt Nam vắng Văn Trường có khả năng tổ chức và điều tiết lối chơi rất tốt. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng vắng Nguyễn Thị Vạn và Chương Thị Kiều cùng lý do chấn thương.

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú bắt tay ông Shimamura Masafumi tại buổi lễ

ảnh: Ngọc Linh

Tuy nhiên, cũng phải thấy với tiềm lực hiện tại, sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong hơn 1 năm qua cho U.23 Việt Nam, chúng ta vẫn còn nhân tố trẻ có chất lượng đã được thử nghiệm qua tập huấn quốc tế, giúp bảo đảm lới chơi và đội hình cho SEA Games. BHL đã có giải pháp phù hợp.

Đội tuyển nữ Việt Nam đối mặt thách thức từ các đối thủ trong khu vực như Myanmar và nhất là Philippines đang đổi mới lực lượng, thay máu nhập tịch mạnh mẽ. Nhưng thời gian qua đội đã có những đợt tập huấn tốt, vừa trở về từ Nhật Bản đảm bảo sung sức, đầy đủ về thể lực và hoàn thiện lối chơi.

Mục tiêu của bóng đá Việt Nam là các đội tuyển quốc gia nam, nữ (tranh HCV) và futsal (mục tiêu vào chung kết) sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất, phát huy tối đa năng lực từng thời điểm, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao".