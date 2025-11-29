Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 33 với áo mới: Quyết giữ nhóm đầu

'Mỗi tấm huy chương SEA Games đều là vinh dự của đất nước'

Tại lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 33 diễn ra hôm qua (28.11), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao nhiệm vụ cho các cán bộ, HLV, VĐV Việt Nam, đó là giành vị trí cao nhất có thể, vượt chỉ tiêu và mang văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

"Vừa qua, Đảng và Nhà nước đã thể hiện nỗ lực khắc phục hậu quả sau lũ, cải thiện đời sống, sản xuất, kinh doanh ở các tỉnh miền Trung. Tinh thần kiên cường đã chảy trong huyết quản người dân Việt Nam. Đó cũng là yếu tố góp phần tạo nên sức mạnh cho đoàn thể thao Việt Nam.

Tôi xúc động khi đoàn thể thao Việt Nam thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách với đồng bào miền Trung. SEA Games vừa là đấu trường thể thao lớn nhất khu vực, vừa là ngày hội thể hiện ý chí, tinh thần dân tộc", Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

Lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam ẢNH: BÙI LƯỢNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính hy vọng đoàn thể thao Việt Nam vượt chỉ tiêu và thể hiện tinh thần dân tộc ở sân chơi quốc tế ẢNH: BÙI LƯỢNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính mặc áo của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 ẢNH: BÙI LƯỢNG

2 kỳ SEA Games gần nhất (31 và 32), thể thao Việt Nam đều giữ ngôi nhất toàn đoàn. Lần này, đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan với hơn 1.165 thành viên, trong đó có 841 VĐV tranh tài ở 47 môn và phân môn, trong tổng số 66 môn được tổ chức tại đại hội. Chỉ tiêu dự kiến từ 91 đến 110 HCV, trong đó, các môn điền kinh (chỉ tiêu 12 HCV), bắn súng (chỉ tiêu 7 HCV) tiếp tục đóng vai trò mũi nhọn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, mỗi tấm huy chương mà VĐV giành được tại SEA Games 33 không chỉ là vinh quang cá nhân, mà còn là niềm tự hào của đất nước.

"Thành công của thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 là thành công chung của cả đất nước, của mỗi người dân Việt Nam, cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, củng cố niềm tin, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng", Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Thể thao Việt Nam ấn định ngày sang Thái Lan

Bên cạnh một số đội tuyển sang sớm để ổn định công tác tập luyện, thi đấu, các thành viên đoàn thể thao Việt Nam sẽ đến Thái Lan ngày 7.12, 2 ngày trước lễ khai mạc.

Ông Nguyễn Hồng Minh, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam, khẳng định khâu chuẩn bị đã hoàn tất.

Lãnh đạo ngành thể thao cam kết: "Bằng niềm tin và sự kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ; bằng nỗ lực âm thầm suốt nhiều tháng, nhiều năm của từng VĐV, HLV, chúng tôi xin hứa sẽ biến niềm tin đó thành động lực, biến kỳ vọng đó thành thành tích, mang về những chiến thắng xứng đáng cho Tổ quốc".

Môn bóng đá nam sẽ khai màn "pháo hiệu" SEA Games 33 cho đoàn thể thao Việt Nam, khi U.23 Việt Nam đối đầu U.23 Lào (trận ra quân bảng B) trên sân Rajamangala (Bangkok) lúc 16 giờ ngày 3.12. Bên cạnh các môn thể thao Olympic đáng chú ý như điền kinh, bơi, bắn cung, bắn súng, cử tạ, thể dục dụng cụ... bóng đá cũng được quan tâm đặc biệt. Đội tuyển nữ Việt Nam đang hướng tới kỷ lục HCV SEA Games thứ 5 liên tiếp, trong khi U.23 Việt Nam muốn trở lại ngai vàng Đông Nam Á sau 3 năm chờ đợi.

Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam tại lễ ra mắt bộ sưu tập RISE BEYOND - trang phục chính thức của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33,

Tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh (giữa) và các VĐV trong trang phục mới

Quang Hải và Văn Hậu là hai khách mời dự lễ ra mắt bộ sưu tập

Thể thao Việt Nam lên đường với bộ áo mới ẢNH: BTC

Tại lễ xuất quân ngày 28.11, đoàn thể thao Việt Nam đã khoác lên mình bộ trang phục mới, nằm trong bộ sưu tập Rise Beyond của Jogarbola.

Ngày 29.11, Tập đoàn Thể thao Động Lực chính thức ra mắt bộ sưu tập RISE BEYOND - trang phục chính thức của Đoàn Thế thao Việt Nam tại SEA Games 33,

Đại diện Tập đoàn Thể thao Động Lực, bà Lê Vũ Hồng Ngọc - Giám đốc Marketing cho biết: "Sứ mệnh của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc tạo ra trang phục thi đấu chất lượng, mà còn là truyền tải tinh thần, khát vọng và niềm tự hào dân tộc đến từng vận động viên. Bộ sưu tập RISE BEYOND sẽ mang theo thông điệp về sự bứt phá, kiên định và quyết tâm chinh phục những đỉnh cao mới của thể thao Việt Nam". RISE BEYOND được xây dựng trên hình ảnh bầu trời đêm huyền ảo: "Nơi pháo hoa nở rộ,



Jogarbola có nhiều năm liền đồng hành cùng các đội tuyển, từ những buổi tập thầm lặng cho đến những khoảnh khắc huy hoàng.



Rise Beyond được xây dựng trên hình ảnh bầu trời đêm huyền ảo: "Nơi pháo hoa nở rộ, những vì sao tỏa sáng và sao băng lướt qua khoảnh khắc rực rỡ nhất". Đó cũng chính là hình ảnh tượng trưng cho hành trình của các VĐV: lặng thầm, kiên nhẫn và bùng nổ đúng lúc.