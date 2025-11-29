HLV Kim Sang-sik loại 5 cầu thủ khỏi U.23 Việt Nam: Có trung vệ cao 1,95 m?

U.23 Việt Nam khiến ông Kim... mất ngủ

Hôm nay (28.11), HLV Kim Sang-sik sẽ gạch tên 5 cầu thủ (trong tổng số 28 gương mặt hiện tại), để chốt danh sách 23 cái tên U.23 Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan dự SEA Games 33.

"Tôi mất ngủ vì phải lựa chọn. Tất cả cầu thủ đều tập luyện và sinh hoạt chuyên nghiệp, nhưng tôi buộc phải đưa ra quyết định tốt nhất cho đội", HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Với một lứa cầu thủ tương đối đồng đều về thể hình và trình độ, không đơn giản để chiến lược gia người Hàn Quốc "chốt" quyết định giữ ai, loại ai. Nhiều khả năng, những phòng tuyến đang dư thừa nhân sự như tiền vệ, tiền đạo sẽ có những gương mặt nói lời chia tay.

Nguyễn Thái Quốc Cường có chinh phục được HLV Kim Sang-sik? ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Ở hàng tiền vệ, HLV Kim Sang-sik đang có tới 9 cái tên, trong đó có 6 tiền vệ trung tâm gồm Thái Sơn, Xuân Bắc, Văn Khang, Thành Trung, Quốc Cường, Đức Việt, cùng 3 tiền vệ tấn công (Văn Thuận, Lê Viktor, Công Phương). 6 tiền vệ giữa cho vị trí vốn dĩ chỉ cần 2 cầu thủ đá chính và 2 cầu thủ dự phòng, đồng nghĩa ít nhất từ 1 đến 2 tiền vệ trung tâm có nguy cơ rời đội.

Trong số các tiền vệ trung tâm của ông Kim, Thái Sơn và Xuân Bắc đã đá cặp ở vòng loại U.23 châu Á 2026 và thể hiện tương đối tròn vai. Đây là cặp tiền vệ lý tưởng của U.23 Việt Nam tại SEA Games 33.

Thái Sơn khoác áo đội tuyển Việt Nam từ tháng 6.2023, được đánh giá cao ở kinh nghiệm thi đấu trong nước lẫn quốc tế. Xuân Bắc là phát hiện mới của HLV Kim Sang-sik, khi đá chính ở giai đoạn quan trọng giải U.23 Đông Nam Á, vòng loại U.23 châu Á, rồi lên tuyển vào tháng 10.

Cuộc cạnh tranh chủ yếu diễn ra trong nhóm Thành Trung, Quốc Cường và Đức Việt, khi có thể 2 trong 3 cái tên này phải nói lời chia tay.

Thành Trung trẻ nhất (sinh năm 2005), cũng chỉ mới về Việt Nam hồi giữa năm, nhưng "ngọc thô" từng chơi tại Bulgaria có tiềm năng, nhờ lối chơi toàn diện, khả năng chuyền bóng và tranh chấp tốt.

Khác với giai đoạn đầu, Thành Trung đang trên đường hòa nhập với số phút ra sân nhiều hơn cho Ninh Bình. Tuy nhiên, để trụ lại, cựu tiền vệ Slavia Sofia phải nỗ lực cạnh tranh và thể hiện phẩm chất đặc biệt.

HLV Kim Sang-sik đang chọn lọc kỹ lưỡng ẢNH: VFF

Trên hàng công, Lê Phát là gương mặt đầy triển vọng của Ninh Bình. Song, so với những đàn anh đã dạn dày như Đình Bắc, Thanh Nhàn, Quốc Việt, Vĩ Hào, Ngọc Mỹ... Lê Phát còn trẻ và non kinh nghiệm.

Ở tuổi 18, "ngọc thô" của ông Kim không dễ trụ lại. Trừ khi có màn thể hiện vượt trội trong ngày hạ màn, nếu không, Lê Phát có thể lỡ cơ hội đá SEA Games.

Đinh Quang Kiệt có trụ lại?

Trung vệ Đinh Quang Kiệt là trường hợp lạ lẫm của U.23 Việt Nam.

Quang Kiệt từng không trụ lại danh sách U.23 Việt Nam dự giải U.23 Đông Nam Á (bị gạch tên vào tháng 7). Dù vậy, sau đó 2 tháng, trung vệ của HAGL lại có tên trong danh sách... đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tháng 9, để đá giao hữu với Nam Định và CLB Công an Hà Nội.

Quang Kiệt sinh năm 2007, là "em út" của U.23 Việt Nam (trẻ nhất đội, cùng với tiền đạo Lê Phát). Anh chưa từng ra sân dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Thế nhưng, Quang Kiệt lại có chiều cao trời phú 1,95 m, đồng thời tiến bộ khi ra sân thường xuyên cho HAGL, nên được ông Kim gọi lên đội tuyển Việt Nam, rồi tiếp tục khoác áo U.23 Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị trước thềm SEA Games 33.

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam tại bảng B SEA Games 33 ẢNH: VFF

Tuy nhiên, khi U.23 Việt Nam đã định hình bộ khung phòng ngự ổn định, với bộ ba Hiểu Minh, Nhật Minh và Lý Đức, Quang Kiệt khó cạnh tranh suất đá chính.

Ngay cả suất dự bị cũng khó nhằn, khi Văn Hà (CLB Hà Nội) và Đức Anh (CLB Đà Nẵng) đều có năng lực, được tạo điều kiện thi đấu ở giải giao hữu vừa khép lại ở Trung Quốc.

HLV Kim Sang-sik dự kiến loại từ 1 đến 2 trung vệ. Có thể, Quang Kiệt hoặc Đức Anh (hoặc cả hai) sẽ không có tên trong danh sách chính thức. Nhưng, đây vẫn là những "ngọc thô" tin cậy, đủ khả năng tiến xa nếu được khai phá đúng cách.

Ông Kim sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ U.23 Việt Nam sau buổi tập chiều nay (29.11). Đến ngày 1.12, toàn đội lên đường sang Thái Lan, bắt đầu hành trình tại SEA Games 33.