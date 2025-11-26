Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Thể thao & Cộng đồng

VPF doanh thu khấm khá, tài chính ổn định: Các CLB được thêm tiền, bóng đá Việt Nam phấn khởi

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
26/11/2025 17:34 GMT+7

Ngày 26.11.2025, Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Đại hội nhằm đánh giá toàn diện hoạt động của VPF trong năm 2025 và đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động cho năm 2026.

Chủ tịch HĐQT VPF – ông Trần Anh Tú - nhấn mạnh năm 2025 là một dấu mốc quan trọng khi bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam tiếp tục thích ứng mạnh mẽ với bối cảnh hội nhập và yêu cầu đổi mới. VPF xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức và điều hành giải đấu; thúc đẩy phát triển chuyên môn; nâng cấp cơ sở hạ tầng các CLB và tăng cường hiệu quả thương mại.

VPF doanh thu khấm khá, tài chính ổn định: Các CLB được thêm tiền, bóng đá Việt Nam phấn khởi- Ảnh 1.

Chủ tịch HĐQT Công ty VPF - ông Trần Anh Tú (ngồi giữa) nhấn mạnh 2025 là năm có nhiều điểm nhấn với bóng đá Việt Nam

VPF đạt doanh thu ấn tượng

Năm 2025, với mùa giải 2024-2025 và 2025-2026, bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã ghi dấu ấn về cả chất lượng thi đấu và công tác tổ chức. Mùa giải 2024-2025 kết thúc với nhiều dấu ấn đáng nhớ, chứng kiến tinh thần thi đấu cống hiến, niềm tự hào về màu cờ sắc áo và bản sắc riêng biệt của từng đội bóng. Công tác chuẩn bị cho mùa giải 2025-2026 được VPF và các CLB phối hợp chặt chẽ, đảm bảo đúng kế hoạch dù gặp nhiều khó khăn ban đầu.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là việc mở rộng triển khai công nghệ VAR. Mùa giải 2024-2025, hơn 90% trận đấu tại LPBank V-League 1 đã áp dụng công nghệ VAR. Sang mùa giải 2025-2026, công nghệ này tiếp tục được triển khai rộng rãi hơn, với việc đầu tư thêm một xe VAR đạt tiêu chuẩn FIFA, đảm bảo gần như 100% trận đấu tại giải vô địch quốc gia sẽ áp dụng công nghệ VAR.

VPF doanh thu khấm khá, tài chính ổn định: Các CLB được thêm tiền, bóng đá Việt Nam phấn khởi- Ảnh 2.

Đại hội thường niên VPF diễn ra tại trụ sở VFF

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty VPF cho thấy tình hình tài chính ổn định, với doanh thu đạt 101,59% kế hoạch. Các khoản chi cho VFF, các CLB và công tác tổ chức giải đấu được đảm bảo đầy đủ. VPF đã chi gần 33 tỉ đồng cho hoạt động quảng cáo và bản quyền truyền hình dành cho các CLB. Mỗi CLB đại diện Việt Nam tham gia các giải quốc tế được hỗ trợ 300 triệu đồng, với mức chi tối đa có thể lên tới 4,4 tỉ đồng tùy thuộc vào thành tích thi đấu.

Đẩy mạnh thương mại, nâng cao công tác truyền thông, truyền hình

Kết quả khả quan về hoạt động kinh doanh đến từ nhiều yếu tố, trong đó có sự chỉ đạo sát sao từ các cấp lãnh đạo và việc kết hợp với đối tác FPT Play để đảm bảo tài chính ổn định. Công tác truyền thông tiếp tục được chú trọng nhằm nâng cao hình ảnh giải đấu, với đoạn phim giới thiệu mùa giải lấy cảm hứng từ một cuộc đại chiến không gian, thể hiện hình ảnh 14 đội bóng như những robot được khắc họa độc đáo. Các trận đấu cũng được sản xuất truyền hình trực tiếp với thiết bị hiện đại, gia tăng số camera và ống kính chuyên dụng, nâng cao chất lượng hình ảnh.

VPF doanh thu khấm khá, tài chính ổn định: Các CLB được thêm tiền, bóng đá Việt Nam phấn khởi- Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự đại hội

Định hướng 2026: Tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của VPF đã thông qua các văn kiện quan trọng và xác định phương hướng cho năm 2026. Công ty sẽ tiếp tục phát huy những mặt tích cực đạt được, tích lũy kinh nghiệm và đổi mới trong công tác quản lý, điều hành các giải đấu, nỗ lực hoàn thành các kế hoạch đã đề ra để tổ chức thành công mùa giải 2026-2027.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao chất lượng tổ chức các giải đấu, VPF đã điều chỉnh tăng chế độ tiền nhiệm vụ và tiền ăn đối với lực lượng giám sát và trọng tài kể từ vòng 7 V-League và vòng 4 giải hạng nhất 2025-2026; đồng thời điều chỉnh cơ cấu bình chọn giải thưởng cho trọng tài và bổ sung giải thưởng dành cho giám sát trận đấu, giám sát trọng tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vào cuối mùa giải.

