Bộ khung U.23 Việt Nam lộ diện: Đội hình cực mạnh, đủ vô địch SEA Games 33?

Cuộc thanh lọc U.23 Việt Nam

Sau buổi tập chiều 29.11, HLV Kim Sang-sik đã chốt loại 5 gương mặt U.23 Việt Nam, gồm trung vệ Đinh Quang Kiệt, Lê Văn Hà, tiền vệ Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Thành Trung và tiền đạo Bùi Vĩ Hào.

Dù ông Kim khẳng định "mất ngủ" khi chốt danh sách chính thức, nhưng thực tế cho thấy, những lựa chọn của chiến lược gia người Hàn Quốc hoàn toàn dễ hiểu.

Quang Kiệt là trung vệ non nhất U.23 Việt Nam. Ở tuổi 18 và mới mùa đầu sắm vai trụ cột HAGL, cầu thủ có chiều cao 1,95 m khó cạnh tranh với những đàn anh, khi chỉ có thể hình thuần túy. Tương tự, Văn Hà cũng có chiều cao tốt, nhưng hiếm khi ra sân ở cả CLB lẫn U.23.

Danh sách U.23 Việt Nam ẢNH: VFF

Ở hàng tiền vệ, phương án gạch tên Thành Trung dù để lại tiếc nuối, nhưng HLV Kim Sang-sik đã có thời gian rèn giũa đủ lâu để đánh giá tiềm năng và điểm yếu của học trò. Việc chưa hoàn toàn thích nghi về ngôn ngữ, khí hậu khiến Thành Trung khó trụ lại. Bởi với từng ấy cái thiếu, tiền vệ của Ninh Bình phải hoàn toàn vượt trội về chuyên môn mới có cơ hội. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực trong các buổi tập, tiền vệ Việt kiều sinh năm 2005 chưa thể hiện khác biệt so với các tiền vệ đàn anh như Thái Sơn, Xuân Bắc.

Trường hợp của tiền vệ Đức Việt cũng tương tự Quang Kiệt hay Văn Hà. Anh hiếm có cơ hội thể hiện ở các đợt tập trung trước do chưa đáp ứng yêu cầu. Mẫu tiền vệ phòng ngự, đánh chặn thuần túy như Đức Việt, ông Kim đã có Thái Sơn, cầu thủ vốn ở đẳng cấp cao và sở hữu kinh nghiệm dạn dày hơn hẳn.

Nếu có tiếc nuối, chỉ có thể là trường hợp của Vĩ Hào. Tiền đạo sinh năm 2003 do không may mắn, từ chỗ đá chính 4 trận ở đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024 đến bị loại khỏi danh sách đá SEA Games.

U.23 Việt Nam đã sẵn sàng ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Chấn thương liên miên đã khiến bước tiến của chân sút khoác áo Becamex TP.HCM chậm lại. Cảm giác bóng, sức rướn, thể lực, vốn là những yêu cầu ông Kim đòi hỏi cao độ, lúc này Vĩ Hào chưa thể đáp ứng trọn vẹn.

Trình làng bộ khung

Trong danh sách 23 gương mặt chính thức của U.23 Việt Nam, có thể tin bộ khung HLV Kim Sang-sik định hình sẽ không khác biệt nhiều so với giải U.23 Đông Nam Á 2025 và vòng loại U.23 châu Á 2026.

Đứng trong khung gỗ vẫn là Trần Trung Kiên, thủ môn đã bắt trọn vẹn 7 trận (sạch lưới 5 trận) cho U.23 Việt Nam ở các giải chính thức. Trung Kiên được ông Kim tín nhiệm giao bắt chính trận gặp Nepal (lượt về) hồi tháng 10, trước khi anh tiếp tục giữ sạch lưới.

Phong độ ổn định từ CLB đến U.23 cho thấy Trung Kiên đang vươn lên rất nhanh. Từ chỗ chỉ sắm vai dự bị cách đây 2 năm, thủ môn cao 1,91 m dần hoàn thiện bản lĩnh thi đấu và kỹ năng bắt bóng, để từng bước trở thành bức tường vững chãi.

Hàng phòng ngự gồm 3 "chàng lính ngự lâm" quen thuộc đã gắn bó qua nhiều giải đấu: Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh và Phạm Lý Đức. Đây là bộ ba trung vệ ăn ý, phối hợp bổ trợ cho nhau cực tốt ở các trận đã qua. Hiểu Minh có thể hình và kỹ năng không chiến ấn tượng, Nhật Minh phán đoán và hỗ trợ tấn công tốt ở cánh trái, trong khi Lý Đức tranh chấp hay, có độ "máu" và nhiệt huyết. Tuy nhiên, 2 trung vệ dự bị gồm Đặng Tuấn Phong và Nguyễn Đức Anh để lại chút lấn cấn, khi chưa thể hiện được nhiều ở các giải lớn.

Hiểu Minh (trái) và Lý Đức (phải) vẫn là những trung vệ tin cậy của ông Kim ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ở tuyến giữa, HLV Kim Sang-sik đã định hình xong cặp tiền vệ, với một cầu thủ đánh chặn và càn quét (Nguyễn Thái Sơn) và một phân phối bóng (Nguyễn Xuân Bắc). Ở hai biên, vị trí của Nguyễn Phi Hoàng (cánh trái) và Võ Anh Quân (cánh phải) khó bị thay thế.

Trên hàng công, thủ quân Khuất Văn Khang và Nguyễn Quốc Việt gần như chắc chắn được giao giữ vai trò tiền đạo cánh, đá ngay sau lưng đội phó Nguyễn Đình Bắc.

Đây là "cây đinh ba" ưa thích của ông Kim, khi vừa có thể đột phá cá nhân và phối hợp, vừa giàu kinh nghiệm để pressing triệt để, giúp hàng thủ giảm tải áp lực.

Dự bị cho dàn tấn công này là những "quân bài tẩy" hứa hẹn mang đến màu sắc thú vị như Công Phương, Ngọc Mỹ, hay tài năng trẻ Lê Phát (CLB Ninh Bình).

7 trận đã qua ở giải chính thức, U.23 Việt Nam có tới... 10 cầu thủ thay nhau ghi bàn. HLV Kim Sang-sik luôn xoay tua để làm mới hàng công, tạo bất ngờ cho đối thủ. Ở SEA Games 33, khối rubik của thầy Kim sẽ tạo ra những nước cờ khó lường.