Chân trời mới đợi U.23 Việt Nam

T HỬ THÁCH CHO BẢN LĨNH

Để U.23 VN có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 33, V-League tạm dừng nhằm giúp các CLB thoải mái nhả quân cho HLV Kim SaTng-sik. Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) tạo điều kiện cho U.23 VN được thi đấu giao hữu với các đội mạnh như U.23 Trung Quốc, Hàn Quốc, Uzbekistan ở giải giao hữu CFA China Team 2025. CLB Công an Hà Nội (CAHN), đội bóng còn phải thi đấu ở Cúp C1 Đông Nam Á với Buriram United vào ngày 3.12 sẵn sàng nhường Đình Bắc, Minh Phúc và Lý Đức. Thay vì tập trung muộn vào ngày 4.12, 3 tài năng trẻ được CLB chủ quản cho phép hội quân sớm hơn, để kịp có mặt trong trận ra quân gặp U.23 Lào vào ngày 3.12 - theo lịch mới nhất từ BTC sau khi U.23 Campuchia xin rút.

Đội trưởng Văn Khang (phải) và đội phó Đình Bắc cùng U.23 VN khát khao chinh phục SEA Games 33 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Được biết, Đình Bắc chính là cầu thủ đã chủ động bày tỏ nguyện vọng với HLV Polking của CLB CAHN. Với khát khao muốn cống hiến cho U.23 VN, anh đã nhận được cái gật đầu từ HLV Polking. Nhà cầm quân người Brazil cũng chia sẻ thêm với PV Thanh Niên: "Tôi hiểu rằng được khoác áo đội tuyển quốc gia ở mọi cấp độ luôn là vinh dự lớn nhất với mọi cầu thủ, và các học trò của tôi đều muốn chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Vì thế, tôi đồng ý".

Tất cả điều đó chỉ ra một sự thật, đội U.23 VN nói riêng và nền bóng đá VN nói chung khát khao giành được tấm HCV SEA Games 33. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã giành chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, đoạt vé dự VCK U.23 châu Á 2026 nhưng sẽ càng tuyệt vời hơn nếu bảng thành tích có thêm tấm HCV SEA Games 33. HLV Kim cũng thừa nhận, ông và đội U.23 VN đang có chút hồi hộp trước chiến dịch lớn, và ông thích cái cảm giác ấy. SEA Games 33 sẽ trở thành một bài test hạng nặng cho khả năng vượt qua sức ép của các cầu thủ trẻ và dĩ nhiên cho chính bản thân người thầy đã từng trải qua biết bao thăng trầm của sự nghiệp.

B ÀI HỌC TỪ ÔNG P ARK

Kể từ sau chức vô địch AFF Cup 2008 dưới thời HLV Calisto, đội tuyển VN không có thành tích tốt. 10 năm sau, "Những chiến binh sao vàng" mới có thêm 1 lần nữa đứng trên đỉnh cao Đông Nam Á. Thời điểm đó, HLV Park Hang-seo tận dụng bộ khung vừa giành ngôi á quân U.23 châu Á 2018, kết hợp với một số cầu thủ lứa trước như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Anh Đức… để tạo ra một chu kỳ thành công mới. Ngoài chức vô địch AFF Cup 2018, đội tuyển VN còn vào đến tứ kết Asian Cup 2019, vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022...

B AN CÁN SỰ U .23 V iệt N am CÓ 2 NGƯỜI Chiều 29.11, U.23 VN đã công bố tân đội trưởng là tiền vệ Văn Khang. Trong khi đó, tiền đạo Đình Bắc bất ngờ trở thành đội phó, thay vì trung vệ Hiểu Minh như các giải trước đây.

Giờ đây, HLV Kim Sang-sik và học trò ở U.23 VN đang đứng trước ngưỡng cửa để có thể bước vào chu kỳ thành công tương tự. Nếu giành HCV SEA Games 33, U.23 VN sẽ có động lực rất lớn để thăng hoa. Cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong chia sẻ với PV Thanh Niên: "Ngay sau SEA Games 33, đội U.23 VN sẽ bước vào VCK U.23 châu Á. Vì thế, nếu thi đấu tốt trong giai đoạn này, các cầu thủ sẽ được tiếp thêm sự tự tin, cảm hứng để phát triển hơn nữa. Từ đó, HLV Kim Sang-sik có thêm sự lựa chọn để làm mới đội tuyển VN, điều đang rất cần thiết. Tôi nghĩ "thay máu" đội tuyển là điều hợp lý. Nhiều cầu thủ lứa U.23 như Vĩ Hào, Văn Khang, Thanh Nhàn, Hiểu Minh… đủ sức chơi ở đội tuyển VN. Ông Kim có thể cân nhắc thay đổi ở một số vị trí mà đội tuyển VN còn yếu".

Đội tuyển VN đang có những sự chệch choạc nhất định. Chúng ta thất bại ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, chưa có những màn trình diễn thật thuyết phục ở vòng loại Asian Cup 2027. Khi đội tuyển VN vô địch AFF Cup 2024, nhiều ý kiến cho rằng HLV Kim Sang-sik đã gặp may khi sở hữu một Xuân Son quá xuất sắc. Giờ là thời điểm thích hợp để nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định tài năng bằng việc chinh phục những thành tựu mới, dựa trên nền tảng là các cầu thủ lứa U.23 hiện tại.

Tấm HCV SEA Games 33 không chỉ là một thành tích đơn thuần, mà còn là yếu tố quan trọng để tiến đến chu kỳ thành công mới cho bóng đá VN. Nếu chinh phục được đỉnh cao SEA Games, lứa cầu thủ U.23 sẽ có được "tấm vé thông hành" để tự tin bước lên đội tuyển VN. Khi đó, HLV Kim Sang-sik cũng chứng minh rằng niềm tin dành cho ông là xứng đáng. Chân trời mới đang mở ra cho bóng đá VN, nhưng điều kiện tiên quyết để bước qua cánh cửa đó chính là bản lĩnh chiến thắng tại đại hội thể thao khu vực.