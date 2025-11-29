Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Nóng: Chốt ban cán sự U.23 Việt Nam, Văn Khang đeo băng đội trưởng còn Đình Bắc làm phó

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
29/11/2025 14:52 GMT+7

Sau khi Văn Trường dính chấn thương và không thể tham dự SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik đã tìm ra chủ nhân "mới mà cũ" cho tấm băng đội trưởng U.23 Việt Nam.

Đã tìm được thủ quân mới của U.23 Việt Nam, bất ngờ tân đội phó

Ở CFA China Team 2025, giải đấu gần nhất mà đội U.23 Việt Nam tham dự, Văn Trường được chọn làm đội trưởng, đá chính cả 3 trận trên đất Trung Quốc. Sau đó, anh dính chấn thương dây chằng đầu gối phải và chia tay SEA Games 33 cũng như vòng chung kết U.23 châu Á. Ngày 29.11, trong buổi họp đội, HLV Kim Sang-sik đã chọn ban cán sự cho giải đấu sắp tới.

Nóng: Chốt ban cán sự U.23 Việt Nam, Văn Khang đeo băng đội trưởng còn Đình Bắc làm phó- Ảnh 1.

Tấm băng đội trưởng trở lại với Văn Khang

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nóng: Chốt ban cán sự U.23 Việt Nam, Văn Khang đeo băng đội trưởng còn Đình Bắc làm phó- Ảnh 2.

Đình Bắc có những bước tiến bộ trong chuyên môn lẫn sinh hoạt và được HLV Kim Sang-sik tin tưởng giao nhiệm vụ mới

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Băng đội trưởng thuộc về Văn Khang. Đây không phải là nhiệm vụ mới với tiền vệ của CLB Thể Công Viettel. Tại giải U.23 Đông Nam Á 2025, anh chính là thủ quân của đội. Ngoài ra, Văn Khang còn có kinh nghiệm làm đội trưởng ở nhiều lứa tuyển trẻ Việt Nam. Vai trò đội phó bất ngờ được HLV Kim Sang-sik giao cho Đình Bắc. Ở những giải trước đây, đội phó là trung vệ Hiểu Minh.

Vào chiều 29.11, đội tuyển U.23 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại sân Bà Rịa. HLV Kim Sang-sik sẽ chia đội hình, cho các cầu thủ đá đối kháng và có những nhận định, đánh giá cuối cùng trước khi loại 5 cầu thủ, chốt danh sách dự SEA Games 33. Ngày 1.12, toàn đội sẽ di chuyển sang Thái Lan, chính thức bước vào hành trình chinh phục tấm HCV môn bóng đá nam.

