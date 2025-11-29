U.23 Thái Lan và Indonesia quyết phục thù U.23 Việt Nam, ông Kim cần có kế sách đặc biệt

U.23 Indonesia thay đổi mạnh mẽ

Tại giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, dù được chơi trên sân nhà, đội U.23 Indonesia vẫn không thể giành chức vô địch. Trong trận chung kết, các cầu thủ trẻ xứ vạn đảo thi đấu bế tắc, gần như không tạo được cơ hội đáng chú ý về phía khung thành thủ môn Trung Kiên và nhận thất bại 0-1. U.23 Indonesia bộc lộ nhiều vấn đề trong lối chơi, khâu dứt điểm lẫn tinh thần thi đấu. Và cho đến vòng loại U.23 châu Á 2026, họ cũng gây thất vọng và tuột tấm vé dự VCK. Đây là "giọt nước tràn ly", khiến Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) không thể ngồi yên.

PSSI quyết định chia tay HLV người Hà Lan Gerald Vannenburg, tái bổ nhiệm gương mặt quen thuộc là ông Indra Sjafri vào chiếc ghế nóng. Ông Sjafri là người bản địa, hiểu rõ các cầu thủ nội, giàu kinh nghiệm chinh chiến và đã giúp U.23 Indonesia giành HCV SEA Games 32 trên đất Campuchia. Đồng thời, PSSI cũng triệu tập một loạt cầu thủ chất lượng từ nước ngoài như tiền đạo Mauro Zijlstra (CLB FC Volendam), tiền vệ Ivar Jenner (FC Utrecht), hậu vệ Dion Markx (TOP Oss). Những ngôi sao có kinh nghiệm khoác áo đội tuyển Indonesia như Rafael Struick, Maselino Ferdinand cũng góp mặt.

PSSI đã phải nỗ lực rất nhiều để thuyết phục CLB chủ quản của các cầu thủ kể trên đồng ý nhả người. Với những sự bổ sung chất lượng, rải đều ở các tuyến, cộng thêm bộ khung đã chơi ăn ý gồm Dony Tri Pamungkas, Muhammad Ferarri, Kadek Arel, Toni Firmansyah, Hokky Caraka, U.23 Indonesia được đánh giá có lực lượng rất mạnh. Hiện tại, đội bóng xứ vạn đảo tích cực rèn quân tại sân Madya, thuộc khu phức hợp Gelora Bung Karno. Tiền đạo Caraka tự tin: "Chúng tôi luôn nghĩ về tấm HCV, đó là động lực thúc đẩy chúng tôi mỗi ngày. Toàn đội đang tiến bộ. Chúng tôi có những chuyên gia phân tích hàng đầu để hỗ trợ cho HLV Sjafri. Họ giúp tôi hiểu rõ những hạn chế của mình để cải thiện từng ngày".

U.23 Thái Lan rất đáng ngại

Tại Bangkok, đội U.23 Thái Lan cũng ráo riết chuẩn bị cho SEA Games 33. Người Thái đang cực kỳ khao khát tấm HCV môn bóng đá nam khi đã trải qua 3 kỳ đại hội liên tiếp trắng tay. Ở SEA Games 30, họ cùng bảng với U.23 VN, Indonesia và bị loại sau vòng bảng. Đến kỳ đại hội tiếp theo, U.23 Thái Lan vào đến chung kết và để thua chủ nhà U.23 VN. Trên đất Campuchia, đội U.23 Thái Lan vuột mất tấm HCV vào tay đội Indonesia. Từ vị thế là nền bóng đá trẻ số 1 khu vực, Thái Lan liên tục thất bại ở SEA Games, thành tích ở VCK U.23 châu Á cũng không tốt bằng VN, Indonesia. Vì thế, ở kỳ đại hội được tổ chức trên sân nhà, U.23 Thái Lan cực kỳ quyết tâm.

Đội U.23 Thái Lan cũng lên kế hoạch bài bản cho SEA Games 33 khi lên danh sách sơ bộ đến 50 cầu thủ để ban huấn luyện có nhiều lựa chọn. Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) cũng tạo điều kiện tập huấn, đấu giao hữu cho các cầu thủ trẻ. Đến lúc này, U.23 Thái Lan đang rất tự tin.

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul khẳng định: "Hiện tại, chúng tôi khá sẵn sàng cho giải vì đã có một trận đấu tập trong kỳ FIFA Days. Toàn đội đang phối hợp, làm việc với nhau một cách chặt chẽ để đảm bảo thể lực đạt mức tốt nhất. Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng là giành HCV và cả tập thể tự tin sẽ làm được điều đó". Tương tự U.23 VN, Indonesia, đội U.23 Thái Lan dự SEA Games 33 với dàn cầu thủ vừa thi đấu tại giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 và vòng loại U.23 châu Á 2026. Những nhân tố nổi bật của U.23 Thái Lan là thủ môn Sarawat Phosaman, trung vệ Chanapach Buaphan, tiền vệ Seksan Ratree, tiền đạo Yotsakorn Burapha…

Cả U.23 Thái Lan và U.23 Indonesia cùng mang đến SEA Games 33 những đội hình mạnh nhất, được dẫn dắt bởi các HLV giàu kinh nghiệm, cùng khát khao giành lại vị thế. Điều này sẽ mang đến áp lực lớn cho U.23 VN, nhưng cũng là cơ hội để các học trò HLV Kim Sang-sik thể hiện bản lĩnh.

Khi được hỏi về chỉ tiêu giành HCV SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik thừa nhận cảm giác vừa hồi hộp vừa hào hứng khi chuẩn bị bước vào kỳ SEA Games đầu tiên trên cương vị HLV trưởng. “Tôi và các cầu thủ sẽ cố gắng hết sức để giành kết quả tốt nhất”, ông nhấn mạnh.

