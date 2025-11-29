'Hat-trick vàng' trở lại, bắn cung Việt Nam đặt mục tiêu giành 3 chức vô địch SEA Games 33

Nói đến bắn cung Việt Nam không thể không nhắc đến cô gái người dân tộc Tày Lộc Thị Đào, tay cung đã "làm mưa làm gió" ở SEA Games trên đất Philippines vào năm 2019. Chỉ trong 1 ngày mà VĐV sinh năm 1993 này đã giành hat-trick vàng ở các nội dung cung 1 dây đơn, đồng đội và đôi nam nữ (đứng chung với Nguyễn Hoàng Phi Vũ). Việt Nam giành cú đúp của Nguyễn Tiến Cương ở nội dung cung 3 dây tại Singapore 2015 và của Chu Đức Anh ở nội dung đơn cung 1 dây tại Malaysia năm 2017.

Lộc Thị Đào (thứ 2 từ trái) cùng các thành viên đội tuyển bắn cung tập luyện tích cực tại Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao quốc gia ẢNH: KHẢ HÒA

Thành quả đó của đội bắn cung Việt Nam thực sự là cú hích lớn cho môn thể thao Olympic mà chúng ta đã có sự đầu tư tốt thời gian qua, đồng thời cũng khích lệ Lộc Thị Đào giành 3 huy chương ở Cúp bắn cung châu Á năm 2020. Nhưng cũng không may mắn khi Đào lại chưa có duyên với Olympic tại Thế vận hội năm 2016 và 2020. Đào cũng dừng tập luyện một thời gian để lập gia đình. Cô không tham gia khiến SEA Games 2021 trên sân nhà dù các cung thủ khác trong đội tuyển rất nỗ lực nhưng cũng chỉ giành 4 HCB và 1 HCĐ chia đều cho 2 nội dung cung 1 dây và 3 dây.

Lộc Thị Đào trở lại mang nhiều hy vọng ẢNH: FBNV

Đội tuyển bắn cung Việt Nam cũng như bắn súng bị gián đoạn hành trình ở SEA Games 32. Phải chờ đến khi chủ nhà Thái Lan đưa 10 bộ huy chương, gồm cả nội dung cung 1 dây và cung 3 dây ở hạng mục cá nhân, đồng đội và đồng đội hỗn hợp vào danh sách tranh tài, bắn cung mới trở lại Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Và đó chính là thời điểm mà Lộc Thị Đào quyết định trở lại. Cô lao vào tập luyện miệt mài, để lại đằng sau những vinh quang quá khứ và cả những bài học chua xót bằng sự kiên cường và mạnh mẽ.

Các cung thủ kiểm tra điểm sau loạt bắn của mình ẢNH: KHẢ HÒA

Dù phong độ chưa thể lấy lại hoàn toàn, nhưng ý chí và sự tập trung cao trong thi đấu giúp cho Lộc Thị Đào cùng 2 đồng đội Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Triệu Huyền Điệp đã lọt vào tứ kết nội dung cung 1 dây đồng đội nữ tại giải vô địch châu Á ở Bangladesh hồi tháng 11. Cá nhân cô cùng với Lê Quốc Phong cũng vào vòng 2 nội dung đồng đội hỗn hợp tại sân chơi châu lục này. Đó là những thành quả bước đầu không chỉ tạo bước đệm cho SEA Games 33, mà còn mở ra hy vọng tranh chấp thứ hạng cao cho bắn cung Việt Nam trên đất Thái.

Các cung thủ tập luyện dưới trời nắng gắt ẢNH: KHẢ HÒA

Phát biểu với báo chí, ông Phan Trọng Quân - phụ trách môn bắn cung, Cục TDTT Việt Nam cho biết: "Qua giải đấu châu lục cho thấy bắn cung Việt Nam đã có những bước chuyển mình rõ rệt, cải thiện thành tích ở đấu trường quốc tế. Sự trở lại đầy nỗ lực của Lộc Thị Đào cũng như sự cố gắng của nhiều VĐV khác đã góp phần tạo nên bầu không khí phấn chấn, tự tin cho cả đội. Tại SEA Games 33 lần này, chúng tôi tự tin đặt kỳ vọng vào 16 VĐV chất lượng. Ngoài kinh nghiệm của Lộc Thị Đào, tiêu biểu có Lê Quốc Phong, Đỗ Thị Ánh Nguyệt. Ngoài ra, đội tuyển cũng chờ đợi sự tiến bộ của cung thủ trẻ như Lê Phạm Vân Anh, Triệu Huyền Điệp. Mục tiêu cụ thể của toàn đội là giành được từ 2-3 HCV ở cả cung 1 dây và cung 3 dây".

Nụ cười tự tin của Đỗ Thị Ánh Nguyệt ẢNH: KHẢ HÒA

Ánh Nguyệt và Quốc Phong liệu có đủ sức giành HCV tại SEA Games 33?

2 cung thủ từng tham dự Olympic Paris 2024 là Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Lê Quốc Phong và cũng là niềm hy vọng lớn của bắn cung Việt Nam, đều đang nỗ lực từng ngày từng giờ tại trường bắn Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao quốc gia (Nhổn) những ngày cuối tháng 11 vừa qua. Gặp chúng tôi, cả Ánh Nguyệt lẫn Quốc Phong vẫn không quên nhắc lại kỷ niệm tại Paris, những trận thư hùng nảy lửa, đặc biệt là của Ánh Nguyệt với VĐV Iran Mobina Fallah trong lượt bắn luân lưu, khiến cô phải dừng bước ở vòng 1/32. Hay trận Quốc Phong chỉ thua suýt soát 1 điểm ở hiệp 3, mất cơ hội gây khó cho đối thủ Moldova.

Lê Quốc Phong đang cố gắng từng ngày từng giờ ẢNH: KHẢ HÒA

Bài học kinh nghiệm đó đã giúp bộ đôi này ngày càng trưởng thành hơn. Ánh Nguyệt giờ đây đang được kỳ vọng là cung thủ có khả năng cao nhất tranh HCV. Chuyên gia Park Chae-soon nhấn mạnh, cô đã cải thiện đáng kể khả năng xử lý gió, điều chỉnh góc bắn và chiến thuật chọn thời điểm ra cung. Ngoài ra, cô cũng đã vững tin hơn sau khi tham dự 2 kỳ Olympic tại Nhật Bản và Pháp. Còn Quốc Phong tuy sẽ chịu áp lực khi các cung thủ của Indonesia và Malaysia vẫn rất mạnh, nhưng không phải là không có hy vọng.