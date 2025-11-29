U.23 Việt Nam đầy ‘bí ẩn’ trong ngày tập cuối cùng tại sân Bà Rịa

Trên sân Bà Rịa, đội U.23 Việt Nam có buổi tập thứ 6 và cũng là buổi tập cuối cùng tại quê nhà trước khi lên đường sang Thái Lan dự SEA Games 33. HLV Kim Sang-sik cho các học trò đấu đối kháng trong 2 hiệp với những đội hình xáo trộn. Ý đồ của nhà cầm quân người Hàn Quốc là kiểm tra khả năng kết nối, phối hợp của học trò. Từ đó, ông sẽ có thêm cơ sở để ra quyết định cuối cùng. Với tính chất đó, giới truyền thông không được tác nghiệp ở buổi tập này.

HLV Kim Sang-sik vẫn đang suy nghĩ rất nhiều ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Các học trò HLV Kim Sang-sik đều nỗ lực chứng tỏ bản thân để có suất dự SEA Games 33 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Dự kiến, HLV Kim Sang-sik sẽ công bố danh sách 23 cầu thủ dự SEA Games trong buổi họp đội tiếp theo, có thể là sau buổi ăn tối 29.11 hoặc sáng 30.11. Sau đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam mới thông báo với giới truyền thông và người hâm mộ.

Sáng 30.11, đội sẽ di chuyển về TP.HCM và có một buổi tập gym. Ngày 1.12, đội sẽ lên đường sang Thái Lan.

HLV Kim Sang-sik giữ kín mọi quyết định đến phút cuối cùng. Nguyên nhân là ông muốn suy nghĩ thấu đáo nhất, để chọn ra những người xứng đáng nhất. Việc buộc phải gạch tên 5 cầu thủ khiến ông rối bời trong nhiều ngày qua. Ông chia sẻ: "Điều này thực sự khó, tôi mất ngủ khi phải suy nghĩ để tìm đội hình tốt nhất tham dự SEA Games. Tôi muốn mang tất cả cầu thủ đi, họ đang tập luyện và sinh hoạt chăm chỉ, tôi cố gắng thận trọng và tìm đội hình tốt nhất để công bố vào ngày mai".

Đồng thời, HLV Kim Sang-sik khẳng định đang có sự chuẩn bị tốt, đội không còn ca chấn thương nào. Nhờ đó, ông tỏ ra khá tự tin: "Tôi đã đến Việt Nam 1 năm rưỡi, gặt hái thành công với đội U.23 Việt Nam ở giải U.23 Đông Nam Á, vượt qua vòng loại U23 châu Á. Ở lần đầu dẫn dắt đội dự SEA Games, một phần tôi khá hồi hộp, nhưng cũng rất hào hứng chờ đợi. Tôi sẽ cố gắng cùng các cầu thủ tạo kết quả tốt nhất ở giải đấu tới".

Ngày 1.12, đội U.23 Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan. Lần lượt vào ngày 3, 11.12, thầy trò HLV Kim Sang-sik chạm trán Lào, Malaysia cùng lúc 16 giờ trên sân Rajamangala (Bangkok).