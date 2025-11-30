Đội tuyển nữ Việt Nam về nước, HLV Mai Đức Chung tiết lộ điều bất ngờ

3 trận đấu chuẩn bị cho SEA Games với các đội trường ĐH tại Nhật Bản đều bổ ích

Trao đổi nhanh tại sân bay Tân Sơn Nhất, HLV Mai Đức Chung đánh giá: "Chúng tôi đã có 3 trận đấu tập rất bổ ích với các đội bóng trường ĐH ở Nhật Bản với kết quả thắng 2 và thua 1, ghi 7 bàn và lọt lưới 4 bàn. Nhưng điểu đó không quan trọng bằng việc cả đội đã tích lũy được nền tảng thể lực tốt. Vì mọi người cũng biết thời điểm này Nhật Bản rất mát mẻ, khí hậu trở lạnh nên được tập trong môi trường và bầu không khí trong lành, sảng khoái như vậy, toàn đội đã trở nên sung sức và nâng cao được sức bền. Đó là điều mà tôi hài lòng nhất để giúp thể trạng các em mạnh mẽ, trạng thái thi đấu được cải thiện, đủ sức tranh chấp với các đối thủ nhất là các cầu thủ nhập tịch của Philippines".

HLV Mai Đức Chung ở sân bay Tân Sơn Nhất chiều 30.11 ẢNH: KHẢ HÒA

Ông Chung cũng tỏ ra hài lòng về lối chơi của toàn đội, nhất là trận mở đầu gặp Aichi Toho University thắng thuyết phục 3-0. Không hẳn là tỷ số mà quan trọng là cả đội đã tuân thủ tốt đấu pháp, đá rất gắn kết, thể hiện sức bật trong từng pha phối hợp và nâng cao được khả năng dứt điểm. Bên cạnh đó, cả đội đã có sự nhập cuộc tự tin, tạo thế chủ động sớm nên luôn tổ chức lối đá mạch lạc. Dẫu vậy có lúc đội vẫn mắc sai sót, như trận thua Shizuoka Sangyo University 1-2, nhưng theo nhà cầm quân 74 tuổi này chính các lỗi như vậy sẽ giúp từng vị trí ở các tuyến phòng ngự và trục giữa nhìn nhận tốt khả năng của mình để khắc phục nhanh và cải thiện để không mắc lại sai lầm.

Thủ môn Kim Thanh và Thanh Nhã lạc quan dự SEA Games 33 ẢNH: KHẢ HÒA

Trong đợt tập huấn này, ông Chung cũng thử nghiệm một số vị trí mới vào đá chính như tiền vệ Trúc Hương và hậu vệ Trần Thị Duyên bên cạnh các trụ cột kinh nghiệm. Theo ông Chung, đây là những cầu thủ có sự tiến bộ thời gian qua, rất nỗ lực trong tập luyện, cần được thử thách và trao cho họ cơ hội để họ tìm cho mình sự khẳng định. Tất nhiên bộ khung chính với những cái tên như Kim Thanh, Bích Thùy, Trần Thị Thu, Thái Thị Thảo, Hải Yến, Thanh Nhã, Vạn Sự, Diễm My vẫn phải đảm bảo, nhưng chính các tài năng mới sẽ tạo nên thách thức mới, kích thích nỗ lực của các gương mặt cũ.

Bích Thùy tự tin, rạng ngời ẢNH: KHẢ HÒA





Huỳnh Như vẫn quan trọng, tiếc cho Dương Thị Vân

Riêng với Huỳnh Như đang trong giai đoạn điều chỉnh, ông Chung đánh giá rất cao và vẫn vững tin cô sẽ tiếp tục là đầu tàu để cùng toàn đội vượt lên trong những trận đấu then chốt. "Những gì Huỳnh Như đã cống hiến ở đội nữ TP.HCM giúp lọt vào tứ kết giải các CLB châu Á cho thấy em vẫn là một trụ cột đầy bản lĩnh góp phần tăng thêm sức mạnh cho toàn đội". Không chỉ Huỳnh Như, ông Chung cũng khen Bích Thùy, người đã lập cú đúp trong trận đầu tiên tại Nhật Bản, hay thủ môn Kim Thanh và Thái Thị Thảo đều là những "đàn chị" sẽ chắp cánh cho cả đội, cùng hướng đến thành tích cao nhất tại SEA Games 33.

Huỳnh Như và HLV thủ môn Kim Hồng tươi cười ở sân bay Tân Sơn Nhất ẢNH: KHẢ HÒA

Một mất mát đáng tiếc cho đội tuyển nữ là tiền vệ Dương Thị Vân bị đau chân khó kịp phục hồi cho SEA Games 33. Ngoài ra hai cái tên ở hàng hậu vệ và tiền vệ còn nhiều tương lai phía trước như Thanh Hiếu (Ninh Bình) hay Vũ Thị Hoa (Hà Nội) cũng đang được HLV Mai Đức Chung cân nhắc trước khi gút danh sách chính thức.

Đội tuyển nữ rời sân bay để về trú ngụ ở TP.HCM hơn 1 ngày sau đó sẽ bay đi Thái Lan ẢNH: KHẢ HÒA

Theo kế hoạch đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trú ngụ hơn 1 ngày tại khách sạn Đệ Nhất. Lúc 8 giờ 40 ngày 2.12 toàn đội sẽ bay sang Bangkok và trực chỉ Chonburi cùng ngày, trú ngụ tại khách sạn 5 sao Classic Kameo Sriracha. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có buổi tập đầu tiên ngày 3.12 trên đất Thái và sẽ ra quân lúc 18 giờ 30 ngày 5.12 gặp các cô gái Malaysia.

Một vài hình ảnh về nước của đội tuyển nữ:

HLV Đoàn Thị Kim Chi tự tin hướng về SEA Games 33

Hoàng Thị Loan, hậu vệ đội tuyển nữ lạc quan ẢNH: KHẢ HÒA

Huỳnh Như vẫn là đầu tàu của đội tuyển nữ ẢNH: KHẢ HÒA

Các tuyển thủ phấn chấn sau chuyến tập huấn Nhật Bản ẢNH: KHẢ HÒA

HLV thể lực Cerdic trao đổi với phóng viên cho biết thể lực đội đã tích lũy tốt ẢNH: KHẢ HÒA