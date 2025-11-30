U.23 Lào đã khác xưa, khó có chuyện U.23 Việt Nam... muốn thắng bao nhiêu cũng được

U.23 Lào không còn lép vế hoàn toàn trước U.23 Việt Nam

U.23 Việt Nam sẽ khởi đầu tham vọng ở SEA Games 33 với màn đọ sức U.23 Lào, diễn ra lúc 16 giờ ngày 3.12 trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

Về lý thuyết, đây là khởi đầu dễ thở cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. U.23 Lào là đội yếu nhất bảng B, hầu như không có cơ hội đi tiếp khi phải đương đầu U.23 Việt Nam và U.23 Malaysia.

Các trận ra quân gặp Lào cũng thường mang lại vận may cho Việt Nam. Ở AFF Cup 2018 và 2024, đội tuyển Việt Nam đều gặp Lào ở trận đầu tiên, sau đó vô địch. Tại SEA Games 30 (2019), U.23 Việt Nam cũng chung bảng U.23 Lào, rồi thắng một mạch để đoạt HCV lịch sử.

U.23 Lào (áo đỏ) không cam phận 'lót đường' ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tuy nhiên, U.23 Lào không còn là đội bóng dễ bị đánh bại. Sự chuyển mình của bóng đá xứ triệu voi đã diễn ra trong 4 năm qua, khi Lào đầu tư mạnh cho các lứa trẻ. Mô hình dùng người trẻ kiểu "kim tự tháp ngược", tức là đôn hàng loạt cầu thủ U.22, U.20 và U.17 lên đội tuyển quốc gia để nuôi dưỡng đang giúp bóng đá trẻ Lào khởi sắc.

Ở SEA Games 32 (2023), U.23 Lào thua 0-2, nhưng đã đẩy U.23 Việt Nam vào thế gồng mình chống đỡ vất vả đến phút cuối cùng. Trước khi Quốc Việt ghi bàn ấn định chiến thắng phút bù giờ, thậm chí U.23 Lào đã ở rất gần bàn gỡ, với hàng tá cú sút dội về cầu môn Văn Chuẩn.

Gần nhất, ở giải U.23 Đông Nam Á 2025, U.23 Việt Nam thắng 3-0 trước U.23 Lào, nhưng đó là trận đấu học trò HLV Kim Sang-sik dù mở tỷ số song đã bế tắc trước "bê tông" Lào, phải nhờ Hiểu Minh xuất thần ở 2 pha không chiến để khóa sổ trận đấu.

Sau thất bại ở giải U.23 Đông Nam Á, U.23 Lào tiếp tục khiến nhiều người ngạc nhiên, khi cầm hòa U.23 Indonesia với tỷ số 0-0 ở vòng loại U.23 châu Á 2026. Sự xuất hiện của HLV Ha Hyeok-jun đang khiến bóng đá Lào lột xác ở mọi cấp độ, khi đá chặt chẽ, kỷ luật và lăn xả hơn.

Bóng đá Lào (áo đỏ) tiến bộ ở nhiều cấp độ ẢNH: THỤY AN

Hình ảnh ngây thơ, vội vã của bóng đá Lào giờ chỉ còn xuất hiện ở một vài khoảnh khắc. Quả thực, các lứa đội tuyển xứ triệu voi vẫn gặp vấn đề thể lực (hay thủng lưới trong 20 phút cuối), nhưng chỉ riêng đá được như hiện tại đã là nỗ lực rất lớn của thầy trò ông Ha Hyeok-jun.

Thử thách đáng gờm

Đội tuyển Lào vừa có trận đấu kiên cường trước Việt Nam ở lượt năm vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra ngày 19.11.

Dù thua 0-2, song đây là một trong những trận đấu hay nhất Lào từng có trước Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử. Đội bóng xứ triệu voi đã gây vô vàn khó khăn cho lực lượng mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam, đặc biệt trong hiệp 2.

Và, 12 trong số 23 cầu thủ Lào đã suýt cản bước đội tuyển Việt Nam hôm ấy đang ở độ tuổi U.23. Họ sẽ xuất hiện tại SEA Games 33, với sứ mệnh đưa bóng đá Lào tiếp tục vươn lên.

Trong tay HLV Ha Hyeok-jun đang là lứa trẻ đầy triển vọng, với đầu tàu Damoth Thongkhamsavath (2004) - tiền vệ nhỏ người, khéo léo đang chơi cho CLB Thanh Hóa. Dẫn dắt hàng công là "thần đồng" Peter Panthavong (2006), người đã chơi 7 trận, ghi 2 bàn cho đội tuyển Lào dù chưa tròn 20 tuổi.

HLV Kim Sang-sik cùng học trò phải tập trung ở mọi trận đấu ẢNH: MINH TÚ

Với sức trẻ tuôn trào ở mọi độ tuổi (trong đó lứa U.19 Lào từng đoạt ngôi á quân U.19 Đông Nam Á 2022 đóng vai trò quan trọng), đội tuyển Lào đã hòa Thái Lan (1-1), Philippines (1-1) và Indonesia (3-3) chỉ trong 2 tháng cuối năm 2024.

Không chỉ lứa U.23 hiện tại có tiềm năng, Lào còn được tiếp thêm động lực, khi lứa U.17 nước này chơi cực hay ở vòng loại U.17 châu Á với 9 điểm sau 4 trận, hiên ngang đứng nhì bảng B.

U.17 Lào đã thắng U.17 Campuchia, U.17 Pakistan và U.17 Đảo Guam, chỉ chịu thua sát nút trước U.17 Kyrgyzstan.

Những chiến thắng này như mồi lửa nhỏ, sẵn sàng chờ một cơn gió để bóng đá trẻ Lào bùng lên ở SEA Games 33.

Dù U.23 Việt Nam vẫn mạnh hơn, nhưng không đồng nghĩa thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể chủ quan. Đã qua rồi cái thời U.23 Lào cứ gặp đội mạnh là thua đậm. Đối thủ sẽ làm tất cả những gì có thể để gây bất ngờ. Vậy nên, U.23 Việt Nam cần tính toán cẩn trọng để rộng đường đi tiếp.