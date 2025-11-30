Có gì lạ ở điểm đóng quân của đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 33?

Khách sạn kết hợp với dịch vụ căn hộ

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đóng quân tại khách sạn Classic Kameo Sriracha thuộc tỉnh Choburi, cách Bangkok khoảng hơn 80 km, từ ngày 2.12 cho đến khi kết thúc hành trình thi đấu tại SEA Games 33. Chỗ ở của thầy trò HLV Mai Đức Chung nằm ở vị trí được đánh giá là khá đẹp, địa chỉ số 4/3, 4/4 Surasak 2 Road, Sriracha, Chonburi, gần sát bờ biển thuộc vịnh Thái Lan, trên cung đường từ Bangkok về Pattaya.

Đây là khách sạn 5 sao, có hơn 600 phòng được du khách đánh giá không chỉ là một cơ sở lưu trú quá tiện nghi mà còn là điểm nghỉ dưỡng rất phù hợp cùng với những bữa ăn ngon và đầy đủ dinh dưỡng.

Cờ Việt Nam tung bay trước sảnh khách sạn ẢNH: QUỲNH NHƯ

Nét đặc biệt là khách sạn Classic Kameo Sriracha không chỉ là dịch vụ cung cấp phòng cho khách du lịch mà còn là một mô hình Serviced Apartments. Đây là loại hình lưu trú kết hợp giữa căn hộ và khách sạn, cung cấp không gian sống đầy đủ tiện nghi như nhà ở, nhưng đi kèm với các dịch vụ khác như dọn phòng, bảo vệ và các tiện ích khác. Loại hình này phù hợp cho những người lưu trú dài hạn, mang lại sự riêng tư và thoải mái như ở nhà với mức giá thường hợp lý hơn so với khách sạn. Chính sự kết hợp này "biến" Classic Kameo Sriracha thành một trung tâm nghỉ dưỡng hàng đầu ở khu vực Sriracha, nằm ở miền Trung của Chonburi và gần với Pattaya.

Sảnh khách sạn Classic Kameo Sriracha QUỲNH NHƯ

Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ ở khoảng gần 20 phòng tại đây. Phòng ngủ rất tiện nghi và sang trọng có đầy đủ các vật dụng cần thiết. Ở tầng dưới là các phòng tập gym rất đầy đủ máy móc và các hệ thống rèn luyện, xông hơi, hồi phục sức khỏe. Hồ bơi ngoài trời và nhà ăn đều rất sạch sẽ, tươm tất. Nhiều du khách đã đánh giá bữa ăn buffet ở đây ngon, vừa miệng. Ngoài ra còn có các phòng hội nghị, phòng họp kỹ thuật được sắp xếp cho các đội. Cùng ở với các cô gái Việt Nam còn có 2 đội Myanmar (chung bảng) và Singapore.

Phòng tập gym của khách sạn Classic Kameo Sriracha QUỲNH NHƯ

Khi chúng tôi đến khách sạn thì nơi đây đã bắt đầu trang trí cờ các nước và phía bên ngoài đã xuất hiện những biển bảng logo, phướn cổ vũ cho giải cũng như hướng dẫn di chuyển cho các đội. Mặt tiền khách sạn được trang trí rất bắt mắt và các công nhân vệ sinh đang tích cực dọn dẹp để chuẩn bị cho ngày hội lớn của các cô gái. Khách sạn dự kiến sẽ dành hẳn một khu công viên rộng được bố trí cho các trẻ em của các gia đình vui chơi, để ưu tiên cho các đội bóng đá nữ tập các bài tập nhẹ, thả lỏng vào buổi sáng hoặc tập thêm tại chỗ vào buổi chiều.

Bảng hướng dẫn và chào mừng 3 đội bóng nữ Việt Nam, Myanmar và Singapore đến khách sạn ẢNH: QUỲNH NHƯ

Sân thi đấu xa 22 km, di chuyển khoảng 35 phút

Theo lịch thi đấu vòng bảng, cả 3 trận của đội tuyển nữ Việt Nam lần lượt gặp Malaysia, Philippines và Myanmar đều thi đấu tại sân vận động trung tâm Chonburi với tên đầy đủ là Chonburi Daikin Stadium. Sân này nằm phía bắc cách khách sạn của đội tuyển khoảng 22 km, di chuyển bằng xe khoảng 35 phút. Đây là một sân vận động đa năng có sức chứa khoảng 8.680 người, là sân nhà của CLB Chonburi. Cựu danh thủ bóng đá Kiatisak từng huấn luyện tại CLB này, từng đưa đội bóng vào tứ kết AFC Cup gặp CLB Bình Dương năm 2009.

Mặt tiền khách sạn đội tuyển nữ ở ẢNH: QUỲNH NHƯ

Dù là khách sạn khá xa so với sân bóng chính nhưng từ Sriracha lên Mueang Chonburi đường sá lưu thông khá thoáng, không bị tắc đường như Bangkok nên sẽ không có hiện tượng kẹt xe. Hơn nữa do gần biển nên khí hậu rất dễ chịu sẽ giúp các cô gái tránh được những cơn mệt mỏi nếu phải ngồi trên xe thời gian dài. Chính quyền Chonburi cũng đã có kế hoạch ưu tiên mở đường cho các cô gái đi thi đấu, nên thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ không quá lo lắng về tình trạng giao thông tại khu vực này.

Phòng ngủ rất đẹp và sang trọng ẢNH: KHÁCH SẠN CUNG CẤP

Tiền sảnh khách sạn đang được trang trí ẢNH: QUỲNH NHƯ