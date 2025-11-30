Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

VFF nói rõ lý do loại 5 cầu thủ và chốt chỉ tiêu HCV, U.23 Việt Nam ở nơi cực xịn

Đồng Nguyên Khang
30/11/2025 11:09 GMT+7

Ngày 1.12, U.23 Việt Nam sẽ di chuyển từ TP.HCM sang Bangkok (Thái Lan). Đội sẽ được BTC SEA Games 33 bố trí ở khách sạn xịn 5 sao.

HLV Kim Sang-sik chốt danh sách U.23 Việt Nam sau khi đánh giá toàn diện

Sáng 30.11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức đưa thông tin về danh sách U.23 Việt Nam dự SEA Games 33.

VFF cho biết: "HLV trưởng Kim Sang-sik đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ đội U.23 Việt Nam tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33 tại Thái Lan. Quyết định được đưa ra sau quá trình đánh giá toàn diện phong độ, thể trạng và mức độ đáp ứng chiến thuật của từng cầu thủ qua các giai đoạn tập trung, tập huấn trong năm 2025.

Ở đợt rút gọn cuối cùng này, 5 cầu thủ chia tay đội gồm hậu vệ Lê Văn Hà, Đinh Quang Kiệt, tiền vệ Trần Thành Trung, Nguyễn Đức Việt và tiền đạo Bùi Vĩ Hào.

Đây đều là những cầu thủ đã nỗ lực trong tập luyện, tuy nhiên Ban huấn luyện buộc phải đưa ra lựa chọn tối ưu nhằm đảm bảo sự cân bằng đội hình và phù hợp với yêu cầu chiến thuật tại SEA Games 33.

VFF nói rõ lý do loại 5 cầu thủ và chốt chỉ tiêu HCV, U.23 Việt Nam ở nơi cực xịn- Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik và tân đội trưởng U.23 Việt Nam Khuất Văn Khang

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trong buổi họp đội trước khi công bố danh sách, HLV Kim Sang-sik đã trao băng đội trưởng cho Khuất Văn Khang, tiền vệ sinh năm 2003 được đánh giá là cầu thủ có nhiều kinh nghiệm quốc tế qua các giải đấu lớn như VCK Asian Cup 2023, VCK U.23 châu Á 2024 và ASEAN Cup 2024. 

Văn Khang cũng là nhân tố quan trọng giúp U.23 Việt Nam vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 và giành vé dự VCK U23 châu Á 2026. Hỗ trợ cho Khuất Văn Khang là đội phó Nguyễn Đình Bắc".

VFF nói rõ lý do loại 5 cầu thủ và chốt chỉ tiêu HCV, U.23 Việt Nam ở nơi cực xịn- Ảnh 2.

VFF đặt khát vọng lớn

VFF cho biết thêm: "Tại SEA Games 33, đội tuyển U.23 Việt Nam nằm ở bảng B cùng Malaysia và Lào. 

Theo lịch thi đấu đã điều chỉnh, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ đá trận mở màn gặp U.23 Lào vào ngày 3.12, trước khi đối đầu U.23 Malaysia vào ngày 11.12, trên sân vận động Rajamangala (Bangkok).

VFF nói rõ lý do loại 5 cầu thủ và chốt chỉ tiêu HCV, U.23 Việt Nam ở nơi cực xịn- Ảnh 3.

VFF nói rõ lý do loại 5 cầu thủ và chốt chỉ tiêu HCV, U.23 Việt Nam ở nơi cực xịn- Ảnh 4.

Nơi ở của U.23 Việt Nam tại Thái Lan

Ảnh: FB khách sạn

Đội sẽ di chuyển từ TP.HCM sang Bangkok vào ngày 1.12. Với lực lượng được tuyển chọn kỹ lưỡng, bộ khung trẻ nhưng giàu kinh nghiệm quốc tế và quá trình chuẩn bị dài hạn xuyên suốt năm 2024–2025, U.23 Việt Nam hướng đến mục tiêu thi đấu quyết tâm, từng bước chinh phục mục tiêu cao nhất tại SEA Games 33".

Tại Bangkok, U.23 Việt Nam sẽ được BTC SEA Games 33 bố trí lưu trú tại khách sạn rất sang trọng, địa chỉ: 73 Ramkhamhaeng Rd, Hua Mak, Bang Kapi, Bangkok 10240. Phòng ốc rộng rãi, có bể bơi vô cực, phòng tập gym...

