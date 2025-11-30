Háo hức lần đầu ra biển lớn, tài năng trẻ Việt Nam sẽ bùng nổ ở SEA Games 33

Cơ hội giành vàng SEA Games 33 của cô gái 19 tuổi

VĐV điền kinh 19 tuổi Dương Thị Thảo (nội dung nhảy cao) vỡ òa niềm vui khi có tên trong danh sách đội tuyển VN sang Thái Lan dự SEA Games 33. Ở kỳ SEA Games đầu tiên trong đời, cô còn được kỳ vọng mang về thành tích cao nhất cho điền kinh VN. Ban huấn luyện có cơ sở đặt niềm tin lớn vào cô gái này bởi tại giải vô địch trẻ quốc gia hồi tháng 10 ở Đà Nẵng, cô chinh phục thành công mức xà 1,85 m. Ở SEA Games 32, VĐV Thanlada Thongchomphunut (Thái Lan) đoạt HCV với thành tích 1,79 m, kém khá xa so với thành tích hiện tại của Thảo.

Tuyển thủ nhảy cao Dương Thị Thảo hứa hẹn tỏa sáng ẢNH: VƯƠNG ANH

"Dương Thị Thảo nằm trong nhóm các tuyển thủ trẻ tài năng, có sự tiến bộ nhanh về chuyên môn. Ưu điểm của Thảo là sự cẩn thận, biết điều chỉnh tốc độ vào đà để có bước bật nhảy trên không tốt. Nếu giữ cân bằng tâm lý, giữ trạng thái thi đấu tốt, Thảo có khả năng cạnh tranh huy chương ở SEA Games 33", HLV Vũ Thị Mỹ Hạnh cho biết.

C ÁNH CHIM LẠ BÓNG CHUYỀN

Khi HLV Nguyễn Tuấn Kiệt công bố danh sách 14 tuyển thủ bóng chuyền nữ VN tham dự SEA Games 33, nhiều người không khỏi bất ngờ khi có tên chủ công Bùi Thị Ánh Thảo. Hồi tháng 4, cô được gọi lên đội tuyển khi mới 15 tuổi, trở thành tuyển thủ bóng chuyền nữ trẻ nhất VN, vượt kỷ lục của đàn chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa (16 tuổi). Ở lần hội quân mới nhất, Ánh Thảo tiếp tục cùng đồng đội tập huấn ở Vĩnh Long. Vượt qua đợt sát hạch cuối cùng, tay đập đến từ thủ đô Hà Nội vui sướng tột bậc khi lần đầu tiên được tham dự SEA Games 33.

Ánh Thảo được khoác áo đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi mới 15 tuổi

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khẳng định: "Ánh Thảo đạt yêu cầu chuyên môn khi ban huấn luyện đã xem xét kỹ trình độ cũng như sự cố gắng tối đa của cô qua các giải đấu cùng quá trình tập luyện. Chúng tôi chọn nhân sự dự SEA Games 33 với tiêu chí phù hợp ở từng vị trí để đảm bảo chuyên môn tốt nhất". Ánh Thảo là một trong những tay tập chủ lực giúp đội tuyển bóng chuyền trẻ VN thi đấu thành công ở giải U.20 châu Á 2024, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự giải U.21 thế giới. Ở cấp độ CLB, cô được CLB LPBank Ninh Bình mượn thi đấu ở giải vô địch quốc gia 2025, giúp đội bóng này đoạt ngôi á quân. Sau đó cô trở về khoác áo CLB Hà Nội chơi ở giải hạng A, giúp đội bóng thủ đô vô địch và giành vé trở lại giải vô địch quốc gia.

Với sức trẻ, tinh thần thi đấu đầy nhiệt huyết, Ánh Thảo được kỳ vọng sẽ tỏa sáng bên cạnh đàn chị Trần Thị Thanh Thúy trên hàng tấn công đội tuyển bóng chuyền nữ VN tại SEA Games 33. Cô cũng được xem là nhân tố mới giúp VN cạnh tranh HCV với chủ nhà Thái Lan.