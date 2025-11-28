Cầu mây Việt Nam quyết thắng Thái Lan lần thứ 3 liên tiếp, khát vọng giành vàng SEA Games 33

Gần 2 thập kỷ trở lại với HLV Trần Thị Vui và thế hệ tài năng mới của cầu mây Việt Nam

Nói đến cầu mây Việt Nam trong suốt gần 30 năm qua từ khi bắt đầu tham gia sân chơi khu vực và thế giới thì thành tích 2 HCV Asian Games - ASIAD tại Doha (Qatar) năm 2006 vẫn là một dấu ấn vô cùng lớn. Chiến tích này đã mở đầu cho thời kỳ các cô gái Việt tự tin vùng lên đánh bại Thái Lan và Myanmar là 2 cường quốc về cầu mây thời đó, nhất là với một đối trọng lớn như người Thái. Thế hệ của Lưu Thị Thanh, Nguyễn Hải Thảo, Nguyễn Đức Thu Hiền hay trước đó là Hoàng Thị Thái Xuân, Trần Thị Vui là những người đã góp công cùng cầu mây du nhập vào Việt Nam thực sự làm nức lòng người hâm mộ.

Cầu mây nữ Việt Nam vô địch thế giới nội dung 4 người năm 2025 ẢNH: ISTAF

Thế nhưng sau những kết quả rực rỡ này dù cầu mây vẫn là một thế mạnh của Việt Nam giành huy chương ở các kỳ đại hội, nhưng đâu đó vẫn thấy một khoảng lặng. Ngoài lớp kế thừa có phần hụt hẫng, các nước trong khu vực có sự tiến bộ mạnh mẽ như Campuchia và Indonesia, cái chính là chúng ta chưa đủ khả năng và bản lĩnh để có thể tạo nên một lối chơi có bản sắc, duy trì thế đứng để có thể đánh bại thường xuyên người Thái và các đối thủ. Điều này thấy rõ trong cả 2 SEA Games gần đây như ở Campuchia năm 2023 chỉ có 1 HCV đôi nữ, còn trên sân nhà năm 2021, chúng ta không có nổi một HCV nào.

Cách phòng thủ 3 người trên lưới trong buổi tập của đội hỗn hợp nam nữ ẢNH: KHẢ HÒA

Không chấp nhận tụt lại, cầu mây Việt Nam đã có nhiều thay đổi mạnh mẽ thời gian qua. Ngoài việc đẩy mạnh phát triển phong trào, lùng sục quyết liệt từ các giải cơ sở đến toàn quốc để tìm ra những hạt ngọc mới, đội tuyển cũng đã nâng tầm về chuyên môn. Sự xuất hiện của HLV Trần Thị Vui, một người thầy tận tụy từng đặt những viên gạch đầu tiên cho cầu mây Việt Nam những năm cuối thập niên 90, đã góp phần tạo nên sức bật trở lại. Bà Vui với nhiều kinh nghiệm và kiến thức phong phú, đã xây dựng một chiến thuật phù hợp, biết mình biết ta, đã "thổi lửa" vào lối chơi cho đội cầu mây, tạo nên một phong cách thi đấu đĩnh đạc, có rất nhiều dấu ấn.

HLV Trần Thị Vui miệt mài, tận tụy mang lại sức bật cho đội cầu mây nữ ẢNH: KHẢ HÒA

Bên cạnh một lứa tài năng mới xuất hiện như Nguyễn Thị My, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Yến, cái hay của HLV Trần Thị Vui là mang lại cho họ sự tự tin, sự tập trung cao và tinh thần ổn định. Bà luôn đặt các học trò của mình vào bối cảnh luôn chịu nhiều thách thức để biết cách thể hiện ý chí vượt qua áp lực. Ngôi vô địch đồng đội nữ 4 người tại Asian Games năm 2022 chính là quả ngọt đầu tiên mà cầu mây đánh dấu hùng hồn sự trở lại đấu trường lớn sau gần 20 năm. Đặc biệt ở các trận đấu lớn trong năm 2025, khả năng đọc trận đấu tốt, có những liệu pháp tâm lý phù hợp của HLV Trần Thị Vui đã thực sự mang về nhiều thành quả. Đó chính là kỳ tích 2 lần liên tiếp thắng Thái Lan ở chung kết nội dung đồng đội 4 người nữ tại Cúp thế giới ở Ấn Độ và giải vô địch thế giới ở ngay trên đất Thái.

Động tác tấn công và cách bật cao phòng thủ 2 người của cầu mây đồng đội ẢNH: KHẢ HÒA

Thắng chủ nhà Thái Lan tại SEA Games 33, tại sao không?

HLV Trần Thị Vui và các học trò đã có các danh hiệu ở giải thế giới, châu Á một cách đầy tự hào, nhưng giờ là lúc phải chinh phục ở đấu trường nhỏ hơn, lại khắc nghiệt không kém đó là SEA Games. Thường nhiều người sẽ cho là nghịch lý vì cớ gì đã vô địch thế giới và ASIAD lại "ngại" SEA Games. Thật ra không phải ngại mà sẽ là sự thận trọng cần thiết vì SEA Games cũng chính là nơi tập hợp nhiều đối thủ mạnh không thua gì Asian Games hay giải thế giới, nên chất lượng và sự tranh chấp sẽ không hề thua kém.

Cú đá tung người ghi điểm của đồng đội 4 người nam nữ ẢNH: KHẢ HÒA

Chính HLV Trần Thị Vui cũng nhấn mạnh rằng chắc chắn sau 2 lần thất bại trước Việt Nam, người Thái sẽ quyết tâm lấy lại những gì đã mất. Họ không chịu lép vế và sẽ tìm đủ mọi cách để thắng lại. Thực tế khoảng cách trình độ giữa ta và họ rất sít sao nên sự cạnh tranh sẽ rất quyết liệt. Vì vậy đội nữ 4 người cũng sẽ nỗ lực tối đa để bảo vệ những gì đã gây dựng được trong mấy năm qua. Theo bà Vui vì Thái Lan bỏ nội dung đôi nữ mà chúng ta đã giành HCV tại SEA Games năm 2023, nên buộc lòng Việt Nam phải tập trung thêm nội dung 4 người đồng đội nam nữ. Đây là nội dung mới mà người Thái rất mạnh, nhưng không phải chúng ta không có hy vọng tranh HCV.

Tập luyện tích cực của đội cầu mây nam nữ Việt Nam tại Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao ẢNH: KHẢ HÒA

Ngoài chỉ tiêu cho cầu mây nữ lần thứ 3 đánh bại Thái Lan trong năm nay để cố gắng giành ít nhất 1 HCV thì đội cầu mây 4 người của nam cũng sẽ nỗ lực để quyết đánh bại Thái Lan một lần nữa. Còn nhớ tại giải vô địch thế giới ở Thái Lan hồi tháng 7 mới đây, đội nam 4 người đã thắng Thái Lan ở bán kết một cách vang dội, trước khi chấp nhận về nhì sau Nhật Bản. Thắng lợi quả cảm đó trước người Thái không chỉ chấm dứt chuỗi thống trị của họ ở nội dung này trên đấu trường thế giới, mà còn mở ra hy vọng để cầu mây nam Việt Nam có thể tái lập ở SEA Games 33.