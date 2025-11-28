Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

VFF chính thức lên tiếng về biến động lớn của bóng đá SEA Games 33, U.23 Việt Nam thế nào?

Linh Nhi
Linh Nhi
28/11/2025 10:01 GMT+7

Do ảnh hưởng nghiêm trọng của tình trạng ngập lụt tại tỉnh Songkhla (Thái Lan), BTC SEA Games 33 buộc phải chuyển toàn bộ bảng B môn bóng đá nam sang thủ đô Bangkok. Sự thay đổi này nhằm bảo đảm điều kiện thi đấu, an toàn và chất lượng cho các đội tuyển. VFF thông báo.

VFF nói gì về U.23 Việt Nam?

Sáng 28.11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết: Theo lịch công bố ban đầu, đội U.23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Lào vào ngày 4.12 và Malaysia vào ngày 11.12 trên sân vận động Tinsulanon (Songkhla). Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài khiến khu vực này chịu thiệt hại nặng nề, buộc nước chủ nhà phải chuyển 10 môn thi đấu, bao gồm bóng đá nam bảng B, đến Bangkok.

Lịch thi đấu của U.23 Việt Nam tại bảng B cũng được điều chỉnh với lượt trận mở màn sẽ diễn ra vào ngày 3.12, sớm hơn một ngày so với kế hoạch cũ), trong khi lượt trận thứ hai vẫn giữ nguyên ngày 11.12. Các trận bán kết và chung kết lần lượt diễn ra ngày 15.12 và 18.12. Tất cả các trận đấu đều diễn ra tại SVĐ Rajamangala (Bangkok).

VFF chính thức lên tiếng về biến động lớn của bóng đá SEA Games 33, U.23 Việt Nam thế nào?- Ảnh 1.

Lịch thi đấu mới nhất của bảng B

Ảnh: VFF

Bên cạnh thay đổi về địa điểm và lịch thi đấu, môn bóng đá nam SEA Games 33 có biến động đáng chú ý về số lượng đội tham dự. Theo đó, ngày 27.11, Ủy ban Olympic Campuchia thông báo rút khỏi 8 môn thi đấu, trong đó có bóng đá nam và bóng đá nữ. 

VFF thông báo tiếp: "Quyết định này khiến bảng A – ban đầu gồm Thái Lan, Timor Leste và Campuchia – chỉ còn hai đội. BTC đã tiến hành điều chỉnh, dự kiến đưa U.23 Singapore từ bảng C sang bảng A để thế chỗ Campuchia. Theo phương án này, môn bóng đá nam SEA Games 33 sẽ có 9 đội tuyển tham dự và được chia thành 3 bảng, mỗi bảng gồm 3 đội. 

U.23 Campuchia rút lui, giờ thi đấu U.23 Việt Nam có ảnh hưởng?

Bảng A: Thái Lan, Timor Leste, Singapore.

Bảng B: Việt Nam, Malaysia, Lào.

Bảng C: Indonesia, Myanmar, Philippines.

Theo kế hoạch, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ di chuyển từ TP.HCM sang Bangkok vào sáng 1.12. Về phía VFF cũng đã chủ động lên phương án nhằm bảo đảm sự chuẩn bị tốt nhất cho đội tuyển. 

Bộ phận tiền trạm của VFF sẽ có mặt tại Bangkok từ ngày 30.11 để tiến hành kiểm tra điều kiện khách sạn, sân tập, sân thi đấu và các yêu cầu hậu cần liên quan, qua đó hỗ trợ tối đa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trong quá trình thi đấu tại SEA Games 33".

