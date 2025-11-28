U.23 Việt Nam điều chỉnh tâm lý để chiến thắng: Khi lịch thi đấu đổi xoành xoạch

U.23 Việt Nam không nôn nóng

SEA Games 33 đang đến rất gần và nội dung bóng đá nam, đặc biệt là bảng B của đội tuyển U.23 VN đang có xáo trộn. Địa điểm thi đấu liên tục dời từ Chiangmai, Songkhla cho đến lúc này là Bangkok và bố cục các bảng cũng thay đổi. Mới nhất ngày 27.11, BTC quyết định chuyển Singapore từ bảng C (đang có 4 đội) sang bảng A thế chỗ Campuchia rút lui, đồng nghĩa mỗi bảng A - B - C đều có 3 đội. Điều này tác động phần nào đến tâm lý của các cầu thủ trẻ khi chịu sức ép không nhỏ với mục tiêu săn tấm HCV trên đất Thái Lan.

Chưa kể ngày thi đấu trận gặp Lào cũng thay đổi. Thay vì đá ngày 4.12 như lịch cách đây 2 ngày, U.23 Việt Nam và Lào sẽ chạm trán ngày 3.12 theo điều chỉnh mới nhất từ BTC.

Đội U.23 VN đang tràn đầy tự tin ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận định: "Nhìn vào quá trình chuẩn bị từ năm 2024 đến nay, qua 2 giải chính thức U.23 Đông Nam Á 2025 và vòng loại U.23 châu Á 2026, cùng hàng loạt giải đấu, trận đấu giao hữu chất lượng ở nước ngoài, có thể thấy U.23 VN đã được chuẩn bị tốt nhất rồi.

Vấn đề hiện tại là sự chuẩn bị trực tiếp cho SEA Games, sẽ bao gồm chuẩn bị tâm lý cho các cầu thủ. Đặc biệt năm nay nước chủ nhà Thái Lan chia các đội làm 3 bảng sẽ tạo ra sức ép riêng. Cách chia làm 2 bảng như truyền thống (mỗi bảng 5 - 6 đội) sẽ khiến các đội thi đấu nhiều hơn, lịch dày hơn nhưng cho phép sai sót vì mỗi bảng sẽ chọn 2 đội vào bán kết. Còn trong cách phân làm 3 bảng hiện tại, tất cả sẽ phải tập trung tối đa, vì một sai lầm sẽ phải trả giá mất ngôi đầu bảng vào tay đối thủ, đồng nghĩa nguy cơ bị loại sớm rất cao. Do đó, HLV Kim Sang-sik và ban huấn luyện sẽ phải tính toán phương án, và đặc biệt là tâm lý thi đấu tốt để không mắc sai lầm. Các cầu thủ sẽ không được nôn nóng, thể hiện bản lĩnh, thi đấu đúng khả năng để giải quyết từng trận một".

Cách chia nhóm của ông Kim

Chiều 27.11 trên sân Bà Rịa, HLV Kim Sang-sik đã cùng đội U.23 VN có buổi tập thứ 4 tại TP.HCM. Sau phần làm nóng quen thuộc, ông Kim cho các học trò vận động không bóng như chơi đuổi bắt, giúp sân tập tràn ngập tiếng cười. Tin vui là toàn bộ 28 thành viên đều khỏe mạnh, không phát sinh ca chấn thương nào. Cả đội đang rất tự tin, thể hiện sự tin tưởng vào quá trình chuẩn bị khi đúng 1 tuần nữa sẽ đá trận ra quân. Cũng nói thêm, BTC ấn định U.23 VN sẽ thi đấu 2 trận bảng B gặp Lào và Malaysia đều trên sân Rajamangala ở Bangkok. Hàng thủ U.23 VN đang có sự ổn định nên ông Kim sẽ tập trung chọn người thay Văn Trường nhằm hỗ trợ cho hàng công.

Ông Đoàn Minh Xương nhận xét: "Rất vui là lực lượng hàng công U.23 VN rất dày, giúp ban huấn luyện có nhiều sự lựa chọn. Chúng ta sẽ cần cải thiện hiệu suất ghi bàn vì ở nhiều trận trước các chân sút trẻ vẫn còn chút nóng vội, sốt ruột ở các pha xử lý cuối. Nhưng dường như HLV Kim Sang-sik đã tìm được phương án giải quyết là luân phiên sử dụng cầu thủ ở hàng công. Gần đây, dễ thấy ông Kim đang hình thành những nhóm riêng, để khi cần thay một lần cả tổ tấn công 2 - 3 người. Tùy theo hệ thống phòng ngự và phương án đối phó của đối phương mà U.23 VN sẽ lựa chọn nhóm thi đấu phù hợp, tạo yếu tố bất ngờ. Việc các chân sút thi đấu theo tổ có tính bổ trợ và ăn ý sẽ tạo tiền đề tâm lý tốt giúp các em tự tin hơn để săn bàn. Cá nhân tôi cho rằng yếu tố tâm lý sẽ quyết định hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games 33. Đặc biệt là vòng đấu bảng không được phép sai lầm nhằm lấy ngôi nhất bảng vào bán kết, bởi thế hàng công VN phải chơi hiệu quả để chọc thủng lưới đối phương. Các cầu thủ đang có sự cạnh tranh lành mạnh và ai cũng sẵn sàng để nhập cuộc, nên U.23 VN rất có hy vọng chiến thắng".