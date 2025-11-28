Dàn VĐV đẳng cấp thế giới góp mặt ở SEA Games 33

Cử tạ có 2 nhà vô địch Olympic

Môn cử tạ tại SEA Games 33 thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khi có sự góp mặt của 2 nhà vô địch Olympic là Rizki Juniansyah (Indonesia) và Hidilyn Diaz (Philippines). Tại Olympic Paris 2024, Rizki Juniansyah xuất sắc mang về cho cử tạ Indonesia tấm HCV danh giá ở hạng cân 73 kg nam. Đổi sang hạng cân 79 kg ở giải vô địch thế giới 2025 nhưng Rizki Juniansyah vẫn khẳng định tài năng khi đoạt HCV. Tại SEA Games 33 tới, tài năng 22 tuổi này dự kiến tranh tài ở hạng cân 79 kg và gần như không có đối thủ xứng tầm.

Nhà vô địch cử tạ Olympic Paris 2024 Rizki Juniansyah sẽ góp mặt tranh tài ẢNH: IWF

Trong khi đó nhà vô địch Olympic Tokyo 2020 Hidilyn Diaz tái xuất ở đấu trường SEA Games sau 1 kỳ vắng mặt. Do SEA Games 33 không có hạng cân sở trường 55 kg nên Hidilyn Diaz sẽ tranh tài ở hạng cân 58 kg. Khác với Rizki Juniansyah, Hidilyn Diaz bị hoài nghi về phong độ do gần đây chưa đạt thành tích tốt. Vì thế cô sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với các đối thủ của chủ nhà Thái Lan, Indonesia lẫn VN. Bên cạnh 2 nhà vô địch Olympic, môn cử tạ tại SEA Games 33 còn có sự góp mặt nhà đương kim vô địch thế giới hạng cân 71 kg nam là Weeraphon Wichuma (Thái Lan), á quân thế giới hạng cân 60 kg nam Theerapong Silachai (Thái Lan). Đây cũng là 2 lực sĩ giành á quân ở Olympic Paris 2024 nên hứa hẹn tỏa sáng trên sân nhà.

Cử tạ VN từng có Hoàng Anh Tuấn đoạt HCB Olympic Bắc Kinh 2008, Trần Lê Quốc Toàn giành HCĐ Olympic London 2012. Lứa VĐV kế thừa dù gặt hái thành tích khả quan ở SEA Games (lần gần nhất đoạt 4 HCV) nhưng chưa tạo được đột phá để cạnh tranh ở đấu trường lớn hơn. Tại SEA Games 33, Trần Minh Trí (hạng cân 65 kg nam) là niềm hy vọng lớn nhất của cử tạ VN. Lực sĩ 21 tuổi này thể hiện được khả năng với tấm HCV châu Á 2025 diễn ra hồi tháng 5 tại Trung Quốc.

Dàn sao cầu lông đại chiến

Môn cầu lông ở SEA Games 33 cũng tạo sức hút với người hâm mộ khi có sự góp mặt tranh tài của hàng loạt tay vợt hàng đầu thế giới. Ở nội dung đơn nữ có sự góp mặt của nhà vô địch thế giới năm 2013 Intanon (Thái Lan, hạng 8 thế giới), VĐV đoạt hạng ba thế giới Putri Wardani (Indonesia, hạng 7). Ở nội dung đơn nam có đương kim á quân Olympic lẫn á quân thế giới Kunlavut Vitidsarn (Thái Lan, hạng 3), Jonatan Christie (Indonesia, hạng 4). Ở các nội dung đôi, ưu thế thuộc về Malaysia khi sở hữu các tay vợt hàng đầu như Aaron Chia/Soh Wooi Yik (đôi nam, hạng 2), Tan Pearly/Thinaah Muralitharan (đôi nữ, hạng 2), Chen Tang Jie/Toh Ee Wei (đôi nam nữ, hạng 3).

Các nước trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Indonesia đều là cường quốc của cầu lông thế giới, sở hữu dàn tay vợt mạnh, đồng đều. Vì thế tay vợt số 1 VN Nguyễn Thùy Linh (hạng 22) sẽ phải cạnh tranh đầy khó khăn ở nội dung đơn nữ.