Bích Thùy vô lê đẳng cấp, CLB nữ Thái Nguyên vẫn mất vị trí tốp 3 chung cuộc

Chiều 12.10, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc bước vào loạt trận cuối với 2 cặp đấu là Thái Nguyên T&T gặp CLB TP.HCM II và Than KSVN gặp Phong Phú Hà Nam.

Thái Nguyên T&T thắng nhưng không đủ

Vẫn còn hy vọng cạnh tranh vị trí thứ ba, Thái Nguyên T&T nhập cuộc đầy quyết tâm khi đối đầu CLB TP.HCM II. Tuy nhiên, trước lối đá phòng ngự kín kẽ của đối phương, các học trò của HLV Văn Thị Thanh gặp nhiều bế tắc trong phần lớn thời gian trận đấu.

Đội bóng xứ chè thậm chí suýt thủng lưới ở phút 79 khi Ngọc Diệp bứt tốc đối mặt thủ môn Kim Thanh và dứt điểm hướng về khung thành Thái Nguyên T&T. Rất may, một hậu vệ của đội kịp lùi về phá bóng bật xà ngang ra ngoài, cứu nguy bàn thua trông thấy.

Bích Thùy xuất sắc nhưng chưa thể giúp Thái Nguyên vào tốp 3 chung cuộc ẢNH: VFF

Những tưởng trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa thì ở phút 85, Đỗ Thị Thúy Nga bật cao đánh đầu từ pha đá phạt góc, mở tỷ số cho Thái Nguyên T&T. Đến phút 89, Bích Thùy vô lê đẹp mắt sau tình huống thủ môn TP.HCM II đẩy bóng ra, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà.

Dù vậy, thắng lợi này không đủ giúp Thái Nguyên T&T (17 điểm) giữ được vị trí thứ ba chung cuộc, bởi ở trận đấu muộn hơn 30 phút, Than KSVN đã đánh bại Phong Phú Hà Nam với tỷ số 1-0.

Than KSVN bứt tốc đúng lúc

Quyết tâm giành trọn 3 điểm ở trận đấu diễn ra cùng ngày, Than KSVN nhập cuộc chủ động và dồn ép Phong Phú Hà Nam ngay từ đầu. Dù vậy, đội bóng của HLV Đoàn Minh Hải vấp phải hàng phòng ngự kín kẽ khi đối thủ muốn khép lại mùa giải bằng một trận đấu không thua.

Than KSVN (áo xanh) chắc suất tốp 3 ẢNH: VFF

Đội bóng áo xanh vẫn còn cơ hội giành hạng nhì chung cuộc nếu Hà Nội "sẩy chân" trước TP.HCM I ẢNH: VFF

Phải đến phút 61, từ một tình huống đá phạt góc, Trúc Hương bật cao đánh đầu ghi bàn duy nhất của trận, mang về chiến thắng quan trọng cho đội bóng vùng mỏ.

Với kết quả này, Than KSVN chắc chắn kết thúc mùa giải trong tốp 3 với 19 điểm và vẫn còn hy vọng cán đích ở vị trí thứ hai nếu Hà Nội (18 điểm) không thể thắng TP.HCM I (20 điểm) trong trận cuối cùng.

Trận "chung kết" giữa Hà Nội và TP.HCM I

Cuộc đọ sức giữa Hà Nội và CLB TP.HCM I vào 16 giờ ngày 13.10 trên sân Thanh Trì được xem là trận chung kết của mùa giải. Đội thắng sẽ chính thức đăng quang ngôi vô địch giải nữ vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2025.