ICC bác đơn xin tại ngoại cho cựu Tổng thống Philippines

Theo Hãng tin AFP, các luật sư bào chữa cho ông Duterte đã yêu cầu lệnh tại ngoại, viện dẫn tình trạng sức khỏe không tốt của thân chủ năm nay 80 tuổi. Luật sư nêu rằng khả năng nhận thức của ông Duterte đã suy giảm nghiêm trọng.

Tuy nhiên, hội đồng phúc thẩm của ICC cho rằng lý do tuổi cao và sức khỏe giảm sút không đủ cơ sở để thay đổi lệnh giam. Tòa án cũng bác bỏ lập luận của bên bào chữa rằng ông Duterte nên được trả tự do vì "lý do nhân đạo". Ông Duterte không có mặt tại phiên điều trần hôm 28.11.

Ông Duterte, người giữ chức Tổng thống Philippines từ năm 2016-2022, đã bị bắt hồi đầu tháng 3 và đang bị giam ở nhà tù của ICC tại TP.The Hague (Hà Lan) để chờ xét xử, liên quan chính sách chống ma túy gây tranh cãi của ông. Ông hiện đối mặt 3 cáo buộc tội ác chống lại loài người, thời gian từ năm 2011 - khi ông còn là Thị trưởng TP.Davao (Philippines) - đến năm 2019.