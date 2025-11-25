Tổng thống Philippines từ chối bình luận cáo buộc 'nghiện ma túy' từ chị ruột

Bà Imee Marcos tại một sự kiện ở Manila hồi tháng 5 ảnh: afp

Theo Đài CBS News, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho hay ông không muốn phơi bày chuyện gia đình trước công chúng.

Vụ việc cho thấy rạn nứt giữa hai chị em gia tăng sau khi Thượng nghị sĩ Imee Marcos công khai đứng về phía Phó tổng thống Sara Duterte, đối thủ chính trị của ông Marcos, trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 5. Bà Duterte là con gái của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, người trước đó nhiều lần công kích ông Marcos Jr.

Cáo buộc "nghiện ma túy" nhằm vào Tổng thống Philippines đã được bà Imee đưa ra trước hàng chục ngàn người tại một sự kiện tôn giáo ở Manila tuần trước. Thứ trưởng Truyền thông Claire Castro gọi đây là sự dối trá, và có thể là nỗ lực nhằm đánh lạc hướng dư luận trước các cuộc điều tra tham nhũng đối với các đồng minh của bà Imee tại Thượng viện.

Trong quá khứ, các trợ lý từng khẳng định ông Marcos Jr. nhiều lần có kết quả xét nghiệm âm tính với cocaine và ma túy đá. Khi được hỏi về phát biểu của chị gái, nhà lãnh đạo chững lại trước khi bày tỏ ông không muốn phơi bày chuyện gia đình trước xã hội.

Tổng thống Philippines nói thêm rằng có vẻ như điều gì đó đã xảy ra với chị gái của mình. "Người phụ nữ mà mọi người thấy trên truyền hình không phải là người chị của tôi, và đó là ý kiến chung của các anh chị em, bạn bè. Đó không phải là chị ấy như bình thường", theo ông Marcos Jr.

"Đó là lý do tại sao chúng tôi thật sự lo lắng cho chị ấy. Mong chị sớm khỏe hơn", ông Marcos Jr. nói. Khi được liệu có kế hoạch gặp chị gái sau này, Tổng thống Philippines trả lời hai người giờ không còn đi cùng một con đường, cả trong chính trị lẫn những vấn đề khác.