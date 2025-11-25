Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Tổng thống Philippines từ chối bình luận cáo buộc 'nghiện ma túy' từ chị ruột

Thụy Miên
Thụy Miên
25/11/2025 10:35 GMT+7

Hôm 24.11, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. từ chối phản hồi cáo buộc của chị gái ruột là Thượng nghị sĩ Imee Marcos rằng ông 'nghiện ma túy từ lâu' và nghiện đến nỗi gây ảnh hưởng đến năng lực điều hành đất nước.

- Ảnh 1.

Bà Imee Marcos tại một sự kiện ở Manila hồi tháng 5

ảnh: afp

Theo Đài CBS News, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho hay ông không muốn phơi bày chuyện gia đình trước công chúng.

Vụ việc cho thấy rạn nứt giữa hai chị em gia tăng sau khi Thượng nghị sĩ Imee Marcos công khai đứng về phía Phó tổng thống Sara Duterte, đối thủ chính trị của ông Marcos, trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 5. Bà Duterte là con gái của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, người trước đó nhiều lần công kích ông Marcos Jr.

Cáo buộc "nghiện ma túy" nhằm vào Tổng thống Philippines đã được bà Imee đưa ra trước hàng chục ngàn người tại một sự kiện tôn giáo ở Manila tuần trước. Thứ trưởng Truyền thông Claire Castro gọi đây là sự dối trá, và có thể là nỗ lực nhằm đánh lạc hướng dư luận trước các cuộc điều tra tham nhũng đối với các đồng minh của bà Imee tại Thượng viện.

Trong quá khứ, các trợ lý từng khẳng định ông Marcos Jr. nhiều lần có kết quả xét nghiệm âm tính với cocaine và ma túy đá. Khi được hỏi về phát biểu của chị gái, nhà lãnh đạo chững lại trước khi bày tỏ ông không muốn phơi bày chuyện gia đình trước xã hội.

Tổng thống Philippines nói thêm rằng có vẻ như điều gì đó đã xảy ra với chị gái của mình. "Người phụ nữ mà mọi người thấy trên truyền hình không phải là người chị của tôi, và đó là ý kiến chung của các anh chị em, bạn bè. Đó không phải là chị ấy như bình thường", theo ông Marcos Jr.

"Đó là lý do tại sao chúng tôi thật sự lo lắng cho chị ấy. Mong chị sớm khỏe hơn", ông Marcos Jr. nói. Khi được liệu có kế hoạch gặp chị gái sau này, Tổng thống Philippines trả lời hai người giờ không còn đi cùng một con đường, cả trong chính trị lẫn những vấn đề khác.

Tin liên quan

Cựu thị trưởng Philippines bị nghi là người Trung Quốc lãnh án tù chung thân

Cựu thị trưởng Philippines bị nghi là người Trung Quốc lãnh án tù chung thân

Tòa án sơ thẩm khu vực Pasig (Philippines) đã tuyên án tù chung thân đối với cựu thị trưởng Bamban Alice Guo vì tội buôn người và vai trò của bà trong việc thành lập một trung tâm lừa đảo nhắm vào người nước ngoài.

Lính thủy đánh bộ Philippines sở hữu tổ hợp BrahMos đầu tiên

ICC bác yêu cầu tại ngoại của cựu Tổng thống Philippines Duterte

Khám phá thêm chủ đề

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. nghiện ma túy Thượng nghị sĩ Imee Marcos
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận