Cựu thị trưởng Philippines bị nghi là người Trung Quốc lãnh án tù chung thân

Theo Ủy ban chống tội phạm có tổ chức của Tổng thống Philippines (PAOCC), tòa án đã tuyên án bà Guo và 3 đồng phạm mức án tù chung thân và phạt tiền 2 triệu peso. Bà Guo, cùng với các bị cáo khác, đã không xuất hiện trực tiếp trong buổi công bố quyết định ngày 20.11 và chỉ tham dự qua hình thức trực tuyến.

Bà Alice Guo tham dự phiên điều trần tại Thượng viện Philippines về cáo buộc buôn người hồi tháng 9.2024 ẢNH: AFP

Theo The Star, bà Guo bị cáo buộc đã hậu thuẫn thành lập Công ty bất động sản Baofu, sở hữu khu phức hợp rộng 8 héc ta tại thị trấn Bamban, phía bắc Manila, trước khi ra tranh cử thị trưởng vào năm 2022. Cùng tham gia vụ việc còn có ông Zhang Ruijin và ông Lin Baoying - 2 doanh nhân gốc Hoa bị kết án trong vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử Singapore.

Khu phức hợp này là nơi đặt một công ty điều hành trò chơi trực tuyến Pogo, tuyển dụng hàng trăm lao động nước ngoài và nhắm vào người chơi cá cược ở nước ngoài. Nhiều nhân viên tố cáo bị ép buộc thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư và lừa tình, đồng thời bị đánh đập hoặc bị chích điện khi không đạt chỉ tiêu.

Trước đó, Bộ Tư pháp Philippines cho biết bà Guo bị buộc tội vi phạm một điều khoản của Đạo luật chống buôn người mở rộng năm 2022, trong đó trừng phạt những người "tổ chức, cung cấp hỗ trợ tài chính hoặc chỉ đạo người khác thực hiện hành vi buôn người", theo Philippine Daily Inquirer.

Cựu thị trưởng Guo và các luật sư của bà chưa bình luận về thông tin trên.

Phán quyết trên của tòa án được đưa ra vào thời điểm các nhà lãnh đạo Đông Nam Á bày tỏ sự lo ngại về tình trạng tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến gia tăng do các đường dây tội phạm xuyên quốc gia thực hiện.

Tháng trước, các nhà lãnh đạo ASEAN đã cam kết phối hợp truy bắt tội phạm và ngăn chặn chúng sử dụng khu vực này làm "nơi trú ẩn và trung tâm tội phạm".