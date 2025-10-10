ICC bác yêu cầu tại ngoại của cựu Tổng thống Philippines Duterte

Nhóm luật sư của cựu Tổng thống Philippines Duterte lập luận rằng cựu tổng thống 80 tuổi không đủ năng lực để ra tòa vì suy giảm nhận thức. Do đó, họ yêu cầu tạm thời trả tự do, đồng thời cho rằng thân chủ sẽ không có nguy cơ bỏ trốn hoặc gây cản trở cho quá trình tố tụng, theo Reuters.

Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte được nhìn thấy trên màn hình tại phòng xử án của ICC (Hà Lan) hồi tháng 3.2025 ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, các thẩm phán ICC đã ra phán quyết rằng cựu Tổng thống Duterte cần phải tiếp tục ở lại trại giam của ICC tại The Hague (Hà Lan) nhằm đảm bảo ông sẽ ra hầu tòa và không gây gián đoạn cho cuộc điều tra đang diễn ra.

Trong phán quyết về việc tại ngoại, tòa án nêu rõ rằng vấn đề đủ năng lực để hầu tòa là hoàn toàn tách biệt về mặt pháp lý so với quyết định về việc trả tự do tạm thời. Các thẩm phán cũng nhấn mạnh rằng rất hiếm khi các tòa án quốc tế kết luận rằng một bị cáo, dù cao tuổi, hoàn toàn không đủ năng lực để xét xử.

Hiện ICC vẫn đang xem xét đơn kháng cáo của phía luật sư của ông Duterte về năng lực pháp lý của cựu lãnh đạo Philippines. Ngày ra phán quyết cuối cùng chưa được ấn định.

Cựu Tổng thống Duterte hé lộ di nguyện trong phòng giam Hà Lan

Hồi tháng 9, các công tố viên ICC đã buộc tội cựu Tổng thống Duterte 3 tội danh chống lại loài người, cáo buộc liên quan ít nhất 76 vụ giết người trong cuộc chiến chống ma túy do ông phát động. Các cáo buộc chống lại ông Duterte bắt nguồn từ chiến dịch chống ma túy kéo dài nhiều năm tại Philippines, mà theo các nhóm nhân quyền đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Ngày 11.3, cựu Tổng thống Duterte đã bị nhà chức trách Philippines bắt tại thủ đô Manila, theo yêu cầu của ICC. Vị cựu Tổng thống Philippines đang bị giam giữ tại nhà tù Scheveningen (Hà Lan).

Ông Duterte khẳng định việc bắt giữ ông là "trái pháp luật" và "tương đương với hành vi bắt cóc".