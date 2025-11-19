Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ cùng tàu Nhật, Philippines diễn tập ở Biển Đông

Văn Khoa
Văn Khoa
19/11/2025 10:30 GMT+7

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ Nimitz cùng các tàu chiến Philippines và Nhật Bản diễn tập tại Biển Đông vào cuối tuần qua, gần bãi cạn Scarborough, theo USNI News.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ, gồm hàng không mẫu hạm USS Nimitz và 3 tàu khu trục USS Wayne Meyer, USS Gridley và USS Lenah Sutcliffe Higbee, đã cùng tàu khu trục JS Akebono của Nhật Bản, 2 tàu hộ vệ Philippines BRP Jose Rizal và BRP Antonio Luna, và 2 tàu tuần tra BRP Melchora Aquino và BRP Cape San Agustin của Lực lượng Tuần duyên Philippines tuần tra chung và tập trận kéo dài 2 ngày tại Biển Đông.

- Ảnh 1.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ Nimitz cùng các tàu chiến Nhật Bản và Philippines diễn tập tại Biển Đông gần bãi cạn Scarborough vào ngày 14-15.11

Ảnh: Đại sứ quán Nhật Bản tại Philippines

Việc tập hợp 9 tàu chiến và tàu tuần tra nói trên là một trong những hoạt động hợp tác hàng hải lớn nhất trong những năm gần đây gần bãi cạn Scarborough, vốn là điểm căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc.

MT Anderson, một tài khoản tình báo nguồn mở trên mạng xã hội X, cũng phát hiện một máy bay C-2 Greyhound từ tàu sân bay USS Nimitz hoạt động cách bãi cạn Scarborough hơn 370 km về phía nam.

Theo thông cáo của Lực lượng Vũ trang Philippines, các tàu chiến và tàu tuần tra đã thực hành hoạt động nhận thức về phạm vi hàng hải và tác chiến chống tàu ngầm trong 2 ngày 14-15.11.

Mỹ rút tên lửa Typhon khỏi Nhật Bản khi căng thẳng leo thang giữa Tokyo - Bắc Kinh

Đáp lại, Chiến khu Nam bộ của quân đội Trung Quốc tuyên bố đã điều một đội hình máy bay ném bom giữa lúc cuộc diễn tập chung của Mỹ, Nhật Bản và Philippines diễn ra.

Một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định với USNI News rằng cuộc diễn tập mới thể hiện "cam kết chung tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế nhằm ủng hộ một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở". Vị quan chức còn lưu ý rằng hoạt động này diễn ra "an toàn và không bị gián đoạn" khi được hỏi về sự xuất hiện của máy bay ném bom Trung Quốc.

Cuộc diễn tập và tuần tra nói trên diễn ra sau khi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cam kết tái lập khả năng răn đe ở Biển Đông cùng với người đồng cấp Philippines tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ASEAN+) vào tháng trước.

