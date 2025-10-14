Mỹ ủng hộ Philippines sau khi Trung Quốc cảnh báo về vụ va chạm trên Biển Đông

Tàu hải cảnh Trung Quốc số hiệu 21559 sử dụng vòi rồng đối với tàu BRP Datu Pagbuaya của Cục Ngư nghiệp và Tài nguyên nước Philippines hôm 12.10

ảnh: Cảnh sát biển Philippines/reuters

Trước khi Mỹ lên tiếng ủng hộ Philippines trong vụ va chạm trên Biển Đông, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Manila không thách thức quyết tâm của chính quyền Bắc Kinh về “bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi hàng hải". Còn phía Philippines cáo buộc tàu hải cảnh Trung Quốc đã sử dụng vòi rồng và đâm vào một tàu của nước này ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam hôm 12.10, theo Reuters hôm 14.10.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott lên án việc tàu Trung Quốc "đâm vào và dùng vòi rồng tấn công" tàu Philippines và nhấn mạnh Washington sẽ sát cánh với đồng minh "trong lúc đối mặt những hành động nguy hiểm của Trung Quốc vốn bị chỉ trích là làm suy yếu sự ổn định của khu vực".

Trong tuyên bố, người phát ngôn Pigott một lần nữa khẳng định Điều khoản IV của Hiệp ước Phòng thủ chung 1951 giữa Mỹ và Philippines được áp dụng đối với tất cả các cuộc tấn công vũ trang nhằm vào lực lượng vũ trang, tàu công vụ hoặc máy bay của Philippines, bao gồm tàu của lực lượng Cảnh sát biển, ở bất kỳ nơi đâu tại Biển Đông.

Hiện Trung Quốc và Philippines tiếp tục cáo buộc lẫn nhau về vụ đối đầu gần bãi cạn Sandy Cay thuộc quần đảo Trường Sa, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước gần đây đang leo thang. Ông Lâm Kiến, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói tại một cuộc họp báo hằng ngày rằng Philippines nên ngừng ngay các hành động vi phạm và khiêu khích.

Năm ngoái, dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, hai thượng nghị kỳ cựu của đảng Cộng hòa Mỹ đã kêu gọi đưa ra một danh sách gồm các phương án do Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ xây dựng để ủng hộ Philippines khi đối mặt với Trung Quốc ở Biển Đông.