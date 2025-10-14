Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ ủng hộ Philippines sau khi Trung Quốc cảnh báo về vụ va chạm trên Biển Đông

Thụy Miên
Thụy Miên
14/10/2025 07:41 GMT+7

Hôm 13.10, Mỹ tuyên bố đứng về phía đồng minh Philippines và nhấn mạnh hiệp ước phòng thủ giữa hai nước sau khi tàu Trung Quốc và tàu Philippines va chạm trên Biển Đông.

Mỹ ủng hộ Philippines trước hành động khiêu khích của Trung Quốc trên Biển Đông - Ảnh 1.

Tàu hải cảnh Trung Quốc số hiệu 21559 sử dụng vòi rồng đối với tàu BRP Datu Pagbuaya của Cục Ngư nghiệp và Tài nguyên nước Philippines hôm 12.10

ảnh: Cảnh sát biển Philippines/reuters

Trước khi Mỹ lên tiếng ủng hộ Philippines trong vụ va chạm trên Biển Đông, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Manila không thách thức quyết tâm của chính quyền Bắc Kinh về “bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi hàng hải". Còn phía Philippines cáo buộc tàu hải cảnh Trung Quốc đã sử dụng vòi rồng và đâm vào một tàu của nước này ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam hôm 12.10, theo Reuters hôm 14.10.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott lên án việc tàu Trung Quốc "đâm vào và dùng vòi rồng tấn công" tàu Philippines và nhấn mạnh Washington sẽ sát cánh với đồng minh "trong lúc đối mặt những hành động nguy hiểm của Trung Quốc vốn bị chỉ trích là làm suy yếu sự ổn định của khu vực".

Trong tuyên bố, người phát ngôn Pigott một lần nữa khẳng định Điều khoản IV của Hiệp ước Phòng thủ chung 1951 giữa Mỹ và Philippines được áp dụng đối với tất cả các cuộc tấn công vũ trang nhằm vào lực lượng vũ trang, tàu công vụ hoặc máy bay của Philippines, bao gồm tàu của lực lượng Cảnh sát biển, ở bất kỳ nơi đâu tại Biển Đông.

Hiện Trung Quốc và Philippines tiếp tục cáo buộc lẫn nhau về vụ đối đầu gần bãi cạn Sandy Cay thuộc quần đảo Trường Sa, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước gần đây đang leo thang. Ông Lâm Kiến, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói tại một cuộc họp báo hằng ngày rằng Philippines nên ngừng ngay các hành động vi phạm và khiêu khích.

Năm ngoái, dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, hai thượng nghị kỳ cựu của đảng Cộng hòa Mỹ đã kêu gọi đưa ra một danh sách gồm các phương án do Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ xây dựng để ủng hộ Philippines khi đối mặt với Trung Quốc ở Biển Đông.

Tin liên quan

Chính phủ Hà Lan tiếp quản hãng sản xuất chip Nexperia từ tập đoàn Trung Quốc

Chính phủ Hà Lan tiếp quản hãng sản xuất chip Nexperia từ tập đoàn Trung Quốc

Trong một động thái bất ngờ, chính phủ Hà Lan tiến hành tiếp quản Nexperia, hãng sản xuất chip máy tính dành cho ô tô và các ngành điện tử tiêu dùng, do lo ngại nguy cơ rò rỉ công nghệ quan trọng về tay Trung Quốc.

Tàu chiến Trung Quốc cập cảng Campuchia

Mỹ tụt lại phía sau Nga và Trung Quốc trong cuộc đua vũ khí bội siêu thanh

Khám phá thêm chủ đề

Philippines va chạm trên biển Đông Vòi rồng Tàu hải cảnh Trung Quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận