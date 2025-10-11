Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Tàu chiến Trung Quốc cập cảng Campuchia

Trí Đỗ
Trí Đỗ
11/10/2025 19:24 GMT+7

Hai tàu chiến Trung Quốc ngày 10.10 đã cập cảng Campuchia trong chuyến thăm mà Bắc Kinh mô tả là chuyến thăm hữu nghị và huấn luyện, đánh dấu nỗ lực tăng cường quan hệ quốc phòng với quốc gia Đông Nam Á này.

Theo Khmer Times, tàu đổ bộ Yimeng Shan và tàu huấn luyện Qijiguang đã cập cảng dân sự Sihanoukville trên vịnh Thái Lan. Chuyến thăm Campuchia kéo dài 5 ngày từ ngày 10 - 14.10 nhằm tăng cường hợp tác tốt đẹp, nâng cao quan hệ và củng cố hơn nữa tình hữu nghị và đoàn kết giữa Campuchia - Trung Quốc.

Tàu chiến Trung Quốc cập cảng Campuchia- Ảnh 1.

Tàu hải quân Trung Quốc hướng đến cảng Sihanoukville, Campuchia ngày 10.10.2025

ẢNH: KHMER TIMES

Trong thời gian cập cảng, hai tàu Qi Jiguang và Yimengshan sẽ tổ chức các sự kiện đón khách tham quan và tiệc chiêu đãi trên boong.

Ông Sam Sokha, phát ngôn viên của hải quân Campuchia, cho biết mục tiêu chính của chuyến thăm là tăng cường hợp tác và các tàu chiến không nhằm mục đích thể hiện sự ủng hộ đối với Campuchia trong tranh chấp biên giới.

Trong khi đó, Chuẩn đô đốc In Sokhemra, Phó tư lệnh căn cứ hải quân Ream của Campuchia, đã chào đón các tàu Trung Quốc tới thăm. "Hằng năm, các tàu nước ngoài từ Trung Quốc, Philippines, Úc hay Mỹ thường đến Sihanoukville để tiến hành các cuộc diễn tập hợp tác cũng như thắt chặt tình hữu nghị và đoàn kết", ông nói.

Campuchia sắp nhận khinh hạm do Trung Quốc viện trợ

Chuyến thăm diễn ra khi Trung Quốc đang cố gắng duy trì sự cân bằng ngoại giao trong quan hệ với Campuchia và Thái Lan, hai nước Đông Nam Á mà Trung Quốc cũng có quan hệ hữu nghị.

Theo Hãng tin AP, việc các tàu cập cảng Sihanoukville thay vì quân cảng Ream gần đó được cho là nhằm xoa dịu những lo ngại chính trị về ảnh hưởng của Trung Quốc với căn cứ này.

Trước đó, Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Vương Văn Bân ngày 8.11 đã đăng trên trang Facebook rằng: "Trung Quốc kiên quyết ủng hộ Campuchia trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và lợi ích phát triển, và sẽ luôn là đối tác đáng tin cậy trong quá trình phát triển của Campuchia".

Tin liên quan

Trung Quốc sắp bàn giao tàu chiến mới cho Campuchia

Trung Quốc sắp bàn giao tàu chiến mới cho Campuchia

Trung Quốc sắp hoàn tất việc lắp khinh hạm mới cho Campuchia theo khuôn khổ dự án viện trợ quân sự Trung Quốc cho Campuchia.

Trung Quốc bác bỏ chuyện gửi vũ khí cho Campuchia lúc giao tranh với Thái Lan

Campuchia nói gì về báo cáo Trung Quốc được độc quyền dùng căn cứ Ream?

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc campuchia Tàu chiến ream
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận