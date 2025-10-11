Tàu chiến Trung Quốc cập cảng Campuchia

Theo Khmer Times, tàu đổ bộ Yimeng Shan và tàu huấn luyện Qijiguang đã cập cảng dân sự Sihanoukville trên vịnh Thái Lan. Chuyến thăm Campuchia kéo dài 5 ngày từ ngày 10 - 14.10 nhằm tăng cường hợp tác tốt đẹp, nâng cao quan hệ và củng cố hơn nữa tình hữu nghị và đoàn kết giữa Campuchia - Trung Quốc.

Tàu hải quân Trung Quốc hướng đến cảng Sihanoukville, Campuchia ngày 10.10.2025 ẢNH: KHMER TIMES

Trong thời gian cập cảng, hai tàu Qi Jiguang và Yimengshan sẽ tổ chức các sự kiện đón khách tham quan và tiệc chiêu đãi trên boong.

Ông Sam Sokha, phát ngôn viên của hải quân Campuchia, cho biết mục tiêu chính của chuyến thăm là tăng cường hợp tác và các tàu chiến không nhằm mục đích thể hiện sự ủng hộ đối với Campuchia trong tranh chấp biên giới.

Trong khi đó, Chuẩn đô đốc In Sokhemra, Phó tư lệnh căn cứ hải quân Ream của Campuchia, đã chào đón các tàu Trung Quốc tới thăm. "Hằng năm, các tàu nước ngoài từ Trung Quốc, Philippines, Úc hay Mỹ thường đến Sihanoukville để tiến hành các cuộc diễn tập hợp tác cũng như thắt chặt tình hữu nghị và đoàn kết", ông nói.

Campuchia sắp nhận khinh hạm do Trung Quốc viện trợ

Chuyến thăm diễn ra khi Trung Quốc đang cố gắng duy trì sự cân bằng ngoại giao trong quan hệ với Campuchia và Thái Lan, hai nước Đông Nam Á mà Trung Quốc cũng có quan hệ hữu nghị.

Theo Hãng tin AP, việc các tàu cập cảng Sihanoukville thay vì quân cảng Ream gần đó được cho là nhằm xoa dịu những lo ngại chính trị về ảnh hưởng của Trung Quốc với căn cứ này.

Trước đó, Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Vương Văn Bân ngày 8.11 đã đăng trên trang Facebook rằng: "Trung Quốc kiên quyết ủng hộ Campuchia trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và lợi ích phát triển, và sẽ luôn là đối tác đáng tin cậy trong quá trình phát triển của Campuchia".