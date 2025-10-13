Chính phủ Hà Lan tiếp quản hãng sản xuất chip Nexperia từ tập đoàn Trung Quốc

Nexperia hiện là một trong những nhà sản xuất lớn nhất thế giới các dòng chip đơn giản như diode và transistor ảnh: reuters

Reuters hôm nay 13.10 dẫn thông báo từ Bộ Kinh tế Hà Lan gọi sự can thiệp trên của chính phủ Hà Lan là động thái "hiếm hoi" và nhằm phản ứng "những tín hiệu cấp thiết cho thấy đã xảy ra những thiếu sót nghiêm trọng và các hành động sai lệch trong quản trị" tại Nexperia.

Bước đi trên cho phép chính phủ có thể đảo ngược hoặc thậm chí chặn đứng những quyết định quản trị bị đánh giá là gây hại cho phía Hà Lan, nhưng hoạt động sản xuất của các quyết định quản trị nếu đánh giá chúng gây hại đến lợi ích quốc gia. Hoạt động sản xuất Nexperia vẫn được tiếp tục như bình thường.

"Những tín hiệu đó đe dọa khả năng duy trì và bảo vệ kiến thức lẫn năng lực liên quan đến công nghệ then chốt trên lãnh thổ Hà Lan và châu Âu", theo Bộ Kinh tế Hà Lan.

"Việc mất đi những năng lực trên có thể mang đến nguy cơ cho an ninh kinh tế của Hà Lan và châu Âu", thông báo bổ sung.

Nexperia đã được Tập đoàn Wingtech (Trung Quốc) mua lại 100% từ Tập đoàn Philips với giá khoảng 3,63 tỉ USD trong năm 2018.

Giá cổ phiếu Wingtech lập tức giảm 10% trong phiên giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải trong ngày 13.10. Tập đoàn cho biết đang tham vấn với phía luật sư và tìm kiếm sự ủng hộ của chính phủ nhằm "bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tập đoàn".

Trong thông báo gửi đến sàn giao dịch chứng khoán, Wingtech cho biết quyền kiểm soát Nexperia của tập đoàn đã bị giới hạn theo sau sự can thiệp của chính phủ Hà Lan. Điều này sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và khả năng ra quyết định của công ty.

Ngày 6.10, ông Zhang Xuezheng đã bị đình chỉ trên cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị Nexperia theo lệnh của tòa án ở Amsterdam.

Nexperia hiện là một trong những nhà sản xuất lớn nhất thế giới các dòng chip đơn giản như diode và transistor. Tuy nhiên, hãng cũng phát triển những công nghệ tiên tiến hơn, như chip dùng để tối ưu hóa hiệu suất pin.