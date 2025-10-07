TP.HCM tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp Anh - Việt Nam đầu tiên

Tổng lãnh sự Anh tại TP.HCM Alexandra Smith trả lời câu hỏi báo giới ảnh: thụy miên

Ông Matt Ryland, Giám đốc Điều hành BritCham Việt Nam, thông báo Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp Anh Quốc - Việt Nam 2025 sẽ được tổ chức vào ngày 5.11 và kéo dài 2 ngày tại TP.HCM.

Hội nghị sẽ quy tụ đại diện chính phủ và các chuyên gia đầu ngành để khám phá những cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu. Hội nghị cũng dự kiến có sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực đa dạng tại Việt Nam, bao gồm Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), Công ty BHNT Prudential Việt Nam, AstraZeneca Việt Nam, Swire Coca-cola, Ngân hàng HSBC Việt Nam, và nhiều đối tác khác.

Bà Alexandra Smith, Tổng lãnh sự Anh tại TP. HCM cho biết mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đang trên đà phát triển mạnh mẽ, đặc biệt sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Anh-Việt (UKVFTA) có hiệu lực. Tổng kim ngạch thương mại hàng hóa và dịch vụ hai chiều đã đạt 9 tỉ bảng Anh (trong 4 quý tính đến hết quý 1.2025), tăng 30.8% so với cùng kỳ năm trước.

Con số ấn tượng này cho thấy sự bổ trợ và tiềm năng to lớn giữa hai nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, việc tập trung vào các lĩnh vực mà Vương quốc Anh có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu cấp thiết sẽ tạo ra những đột phá mới.

Hướng đến đột phá mới

Theo ông Ryland, chủ đề hội nghị năm nay bao gồm sự phát triển của Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) tại TP.HCM và năng lượng tái tạo.

Ông Matt Ryland, Giám đốc Điều hành BritCham Việt Nam, ảnh: thụy miên

Về IFC, hội nghị sẽ trực tiếp hỗ trợ mục tiêu chiến lược của Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng TP.HCM trở thành một trung tâm tài chính mang tầm khu vực. Trọng tâm này được xây dựng dựa trên một loạt các cuộc đối thoại cấp cao và hoạt động hợp tác thực tiễn.

Gần đây nhất là Hội nghị Cấp cao Anh-Việt về IFC tại Hà Nội hồi tháng 9, dưới sự chủ trì của Thị trưởng Khu tài chính London, đã quy tụ các nhà hoạch định chính sách và các nhà lãnh đạo để thảo luận về thị trường vốn và các khuôn khổ pháp lý.

Tiếp nối là hội nghị bàn tròn cấp cao tại TP.HCM cùng tháng, do Hiệp hội doanh nghiệp Anh tổ chức. Tọa đàm là nơi lãnh đạo thành phố và các chuyên gia tài chính từ Vương quốc Anh đi sâu vào việc thiết lập nền tảng pháp lý theo tiêu chuẩn quốc tế và các cơ chế giải quyết tranh chấp.

Về chuyển đổi năng lượng tái tạo, trong bối cảnh Việt Nam cần đảm bảo an ninh năng lượng cho kinh tế phát triển, hội nghị sẽ là cầu nối quan trọng, kết nối thế mạnh hàng đầu của Vương quốc Anh về công nghệ, đặc biệt là điện gió ngoài khơi, và các mô hình tài chính xanh với tiềm năng tự nhiên to lớn của Việt Nam. Từ đó, quá trình chuyển đổi năng lượng được thúc đẩy một cách bền vững và hiệu quả.

Bà Alexandra Smith, Tổng lãnh sự Anh tại TP. HCM cho biết mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đang trên đà phát triển mạnh mẽ ảnh: thụy miên

Anh ủng hộ tầm nhìn của TP.HCM về IFC

Trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên, Tổng lãnh sự Smith khẳng định Vương quốc Anh hoàn toàn ủng hộ tầm nhìn của TP.HCM về IFC. "Chúng tôi đã đồng hành cùng Việt Nam trong suốt 3 năm qua trong việc thiết kế IFC. Như ông Tim Evans, Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam, đã chia sẻ hôm nay, và như tôi nghe từ các doanh nghiệp Anh, đây là một cơ hội lớn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, thu hút thêm các lựa chọn tài chính và tạo ra một môi trường đầu tư ổn định hơn thông qua việc áp dụng các công cụ của hệ thống thông luật. Đó là một cơ hội rất lớn", bà nhấn mạnh.

Theo nhà ngoại giao, Vương quốc Anh thông qua chiến lược chuyển hướng sang khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, với trọng tâm là các thị trường khu vực, nhìn nhận khu vực này là động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế toàn cầu. Việc tham gia cùng nhiều quốc gia trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cho phép Vương quốc Anh góp phần vào câu chuyện tăng trưởng chung của khu vực.

"Việc chứng kiến nền kinh tế Việt Nam tiếp tục trưởng thành, phát triển hơn nữa, và áp dụng các công cụ quốc tế mà IFC mang lại sẽ góp phần thúc đẩy Việt Nam tiến xa hơn trong hành trình phát triển đó. Vương quốc Anh rất ủng hộ Việt Nam tiếp tục là động lực tăng trưởng kinh tế trong khu vực", theo Tổng lãnh sự Anh.

Về sự phối hợp giữa hai chính phủ Anh Quốc và Việt Nam trong thời gian tới, bà Smith cho rằng hai bên cần tiếp tục duy trì một cuộc đối thoại thật cởi mở, vốn là điều mà Vương quốc Anh và Việt Nam đã và đang làm, và sẽ tiếp tục phát triển.

Thông qua hai hiệp định thương mại và Ủy ban Kinh tế và Thương mại chung, hai nước đã thiết lập nhiều cơ chế hợp tác, nơi chính phủ Anh và Việt Nam sẽ tiếp tục cùng làm việc, chia sẻ các phương thức tốt nhất, học hỏi nhau, và xây dựng các chính sách chung, tạo điều kiện cho doanh nghiệp của cả hai quốc gia phát triển không chỉ ở các thị trường nội địa mà còn trên toàn cầu.

Đó là cũng là lý do mà Tổng lãnh sự Anh nêu lên vai trò quan trọng của CPTPP, vì đây là một hiệp định có chất lượng cao nhất, với các tiêu chuẩn hàng đầu, đồng thời đi đầu trong các chính sách kinh tế khi thế giới ngày càng trở nên nhỏ lại và toàn cầu hóa gia tăng. "Đây là một cơ hội lớn để hợp tác cùng Việt Nam, hỗ trợ các mục tiêu về thương mại tự do, mở cửa và công bằng", bà kết luận.