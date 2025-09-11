Đức, EU đồng hành cùng Việt Nam đảm bảo nguyên liệu gỗ xuất khẩu

Ông Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm ảnh: thụy miên

Trong hai ngày 11–12.9, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (LN&KL) phối hợp cùng Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Diễn đàn "Đảm bảo nguyên liệu gỗ hợp pháp hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững tại Việt Nam". Đây là sự kiện quan trọng nhằm củng cố các nỗ lực chung về truy xuất nguồn gốc và hợp pháp, rà soát tiến độ triển khai Hiệp định VPA/FLEGT, đồng thời thúc đẩy bình đẳng giới trong ngành lâm nghiệp.

Diễn đàn được tổ chức trong khuôn khổ Dự án "Hỗ trợ thực hiện Hiệp định Đối tác Tự nguyện VPA/FLEGT tại Việt Nam" do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) ủy quyền, GIZ phối hợp với Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm triển khai.

Diễn đàn minh chứng cho sự sẵn sàng của Việt Nam

Diễn đàn do ông Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm và ông Jens Schmid-Kreye, Bí thư thứ nhất, Đại sứ Quán Đức tại Việt Nam đồng chủ trì, cùng với sự tham dự của 170 đại biểu tham gia trực tiếp và trực tuyến, từ các bộ, ngành, địa phương, Đại sứ quán Đức, Phái đoàn Liên minh Châu Âu, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế và xã hội dân sự.

Tiếp nối các diễn đàn trước, chủ đề của diễn đàn năm nay là: "Thực trạng Hệ thống Bảo đảm gỗ hợp pháp tại Việt Nam", sự kiện phản ánh sự sẵn sàng ngày càng cao của Việt Nam đối với việc cấp phép FLEGT, đồng thời đáp ứng yêu cầu mới từ quốc tế, đặc biệt là Quy định chống mất rừng và suy thoái rừng (EUDR) của Liên minh Châu Âu. Truy xuất nguồn gốc cho từng sản phẩm gỗ, từ bàn ghế đến giấy, là chìa khóa để ngăn chặn suy thoái rừng, bảo vệ môi trường và khẳng định uy tín của Việt Nam, một trong những trung tâm chế biến gỗ lớn của thế giới.

Khu triển lãm poster và gian hàng về gỗ hợp pháp và phát triển lâm nghiệp ảnh: thụy miên

Khai mạc Diễn đàn, Cục trưởng Trần Quang Bảo cho biết diễn đàn lần này là cơ hội quan trọng để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hiệp hội ngành gỗ, tổ chức xã hội, cộng đồng địa phương và các đối tác quốc tế cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nhằm bảo đảm nguồn gỗ hợp pháp tại Việt Nam.

"Chúng tôi đặc biệt trân trọng sự hỗ trợ của nhân dân và Chính phủ Đức thông qua Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) trong thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT, một minh chứng rõ nét cho sự hợp tác đa bên và quyết tâm chung hướng tới ngành gỗ hợp pháp, minh bạch, bền vững và có trách nhiệm, ông Bảo khẳng định.

Ông Jens Schmid-Kreye, Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam ảnh: thụy miên

Ông Jens Schmid-Kreye, Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, phát biểu: "Trong bối cảnh Việt Nam và Đức kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, diễn đàn này phản ánh quan hệ đối tác bền chặt của chúng ta trong phát triển bền vững. Nước Đức tự hào đồng hành cùng Việt Nam trong tăng cường gỗ đảm bảo hợp pháp và lâm nghiệp bền vững thông qua hợp tác kỹ thuật chung về khung pháp lý, tăng cường năng lực và và chuyển giao tri thức, và phát triển các công cụ số có tính ứng dụng".

Ông Vũ Thành Nam, Trưởng phòng, Phòng Sử dụng rừng và Thương mại lâm sản, Cục LN&KL ảnh: thụy miên

Động thái mới của Đức và EU

Trả lời Báo Thanh Niên, ông Schmid-Kreye cho hay sau khi dự án hiện tại chấm dứt, phía chính phủ Đức sẽ triển khai dự án kế tiếp, theo hướng nâng cấp và mở rộng thông qua các tổ chức tài chính của nước này. Điều đó đồng nghĩa với việc có thể cung cấp thêm nguồn tài chính phục vụ cho việc triển khai thực tế, hỗ trợ kỹ thuật cũng như các giải pháp công nghệ thông tin cần thiết cho quá trình triển khai trên diện rộng.



Ông Nguyễn Hoài Bảo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư lý, Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM ảnh: thụy miên

Về công tác đào tạo, các chương trình đào tạo chuyên môn cũng sẽ được lồng ghép trong kế hoạch tổng thể. Dự kiến, trong vòng khoảng 5 năm tới, dự án sẽ được triển khai theo lộ trình cụ thể.

Ông cho biết, trên thực tế, dự án đã được hai bên thống nhất từ năm 2023. Ngay sau khi các thủ tục hành chính được hoàn tất, dự án sẽ chính thức khởi động. Trong năm nay, các hoạt động ban đầu sẽ được triển khai với quy mô phù hợp nhằm tạo nền tảng cho các bước phát triển tiếp theo. "Dự án tiếp theo dự kiến sẽ là một chương trình hỗ trợ tài chính quy mô lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy triển khai toàn diện trong thời gian tới", ông Schmid-Kreye cho biết.

Ông Cyril Loisel, Tham tán thứ nhất, Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) ảnh: thụy miên

Cũng chia sẻ bên lề với Báo Thanh Niên, ông Cyril Loisel, Tham tán thứ nhất, Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam, nhận định công cuộc đảm bảo nguyên liệu gỗ hợp pháp, hướng đến phát triển lâm nghiệp bền vững tại Việt Nam là một quá trình dài hơi, và theo một cách nào đó, nó giống như việc vượt qua một con sông lớn.

Theo ông, hiện các bên đã đi được quá nửa chặng đường. Giờ là lúc cần thêm nỗ lực cuối cùng để đến đích.

Ông cũng nhận xét rằng những năm gần đây đã chứng kiến nhiều bước tiến đáng kể trong việc xây dựng hệ thống đảm bảo tính hợp pháp tại Việt Nam. Kết quả đạt được cho đến nay là rất tích cực.

Đại biểu đặt câu hỏi tại diễn đàn ảnh: thụy miên

"Năm ngoái, chúng tôi đã tiến hành đánh giá sơ bộ mức độ sẵn sàng của hệ thống đảm bảo nguyên liệu gỗ hợp pháp ở Việt Nam. Cuộc đánh giá đã đưa ra một số khuyến nghị, trong đó có những nội dung đã được ủy ban chung thảo luận vào đầu năm nay. Sẽ còn nhiều công việc tiếp tục được triển khai tại sự kiện diễn ra hôm nay và ngày mai. Nhìn về phía trước, tôi kỳ vọng chúng ta sẽ hoàn tất các bước cuối cùng và có thể tiến hành đánh giá chính thức vào một thời điểm nào đó trong năm tới, và tiến tới có thể cấp các giấy phép được công nhận trong nước", theo Tham tán thứ nhất của Phái đoàn EU tại Việt Nam.



