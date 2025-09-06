Tân Tổng lãnh sự Mỹ: Giới trẻ giữ vai trò cầu nối tương lai

Tân Tổng lãnh sự Mỹ Melissa A. Brown ảnh: thụy miên

Hôm 6.9, tại Đại lộ Lê Lợi, Phường Sài Gòn, TP.HCM, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam và Ủy ban Nhân dân TP.HCM phối hợp tổ chức Lễ hội Giao lưu hữu nghị Việt Nam – Mỹ. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Mỹ.

Trả lời báo chí tại sự kiện, Tổng lãnh sự Mỹ Melissa A. Brown cho biết dù chỉ mới có mặt tại TP.HCM khoảng một tháng, bà lập tức cảm nhận được sự sôi động và tràn đầy năng lượng của thành phố. "Điều khiến tôi và gia đình ấn tượng nhất chính là sự thân thiện và hiếu khách của người dân nơi đây", bà chia sẻ.

Một người nước ngoài thích thú với trò chơi dân gian ảnh: thụy miên

Lần đầu tham dự Lễ hội Giao lưu Hữu nghị Việt Nam – Mỹ tại TP.HCM, cũng là một trong những sự kiện văn hóa lớn đầu tiên kể từ khi bà nhậm chức, bà Brown sự nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của lễ hội trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

"Không có dịp nào thích hợp để tổ chức một lễ hội hữu nghị như hiện nay. Đây là dịp để chúng ta cùng nhìn lại những thành tựu đã đạt được trong 3 thập niên qua, đồng thời hướng tới một tương lai hợp tác ngày càng sâu rộng", bà cho biết.

Khu vực giới thiệu môn bóng rổ của Mỹ ảnh: thụy miên

Theo Tân Tổng lãnh sự, thông qua các hoạt động phong phú, từ thể thao, ẩm thực đến âm nhạc, lễ hội không chỉ là nơi tôn vinh văn hóa, mà còn là cầu nối để nhân dân hai nước hiểu nhau hơn, chia sẻ những giá trị chung và xây dựng niềm tin vững chắc cho tương lai.

Trong số 20 gian hàng tại lễ hội, gian hàng của Tổng lãnh sự quán Mỹ mang ý nghĩa đặc biệt cho bản thân nhà ngoại giao: vừa là nơi giới thiệu hoạt động của cơ quan ngoại giao, vừa là điểm nhấn tái hiện hành trình 30 năm hữu nghị Việt Nam – Mỹ.

Gian hàng của Tổng lãnh sự quán Mỹ ảnh: thụy miên

"Tôi đặc biệt yêu thích gian hàng của chúng tôi, không chỉ vì nó thể hiện những gì chúng tôi đang làm mà còn vì nó phản ánh khát vọng chung: cả chính phủ và người dân hai nước đều đầy tham vọng về những gì chúng ta có thể đạt được trong 30 năm tới," bà chia sẻ.

Bà cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của thanh niên, lực lượng được xem là động lực sáng tạo và đổi mới của cả hai quốc gia.

Cuộc tranh tài cờ tướng tại một gian hàng ảnh: thụy miên

"Nếu muốn quan hệ Việt Nam – Mỹ vươn xa hơn nữa, chúng ta cần phải tận dụng trí tuệ và sáng kiến của thế hệ trẻ. Chính các bạn trẻ là người truyền cảm hứng cho chúng tôi", bà khẳng định.

Vì vậy, bà cho rằng việc lễ hội lần này mang chủ đề về đổi mới, đặc biệt là giáo dục và đổi mới sáng tạo, thật sự khai thác được thế mạnh và tri thức của giới trẻ, và thẳng thắn mà nói, điều đó truyền cảm hứng cho tất cả các bên.

Gian hàng giới thiệu ẩm thực Mỹ ảnh: thụy miên

Lễ hội cũng là dịp để chia sẻ về hành trình 250 năm xây dựng và phát triển của Mỹ. Tổng lãnh sự Brown kỳ vọng câu chuyện nước Mỹ sẽ chạm đến trái tim người Việt, đặc biệt là những phẩm chất mà hai quốc gia cùng chia sẻ.

"Người Mỹ và người Việt đều là những con người nỗ lực không ngừng. Khi đã đặt mục tiêu, chúng ta cùng nhau làm việc chăm chỉ để đạt được", bà nói. Câu chuyện Việt Nam ăn mừng 80 năm giành độc lập cũng vậy, và câu chuyện 250 năm của Mỹ cũng trên tinh thần như thế.