Khởi động ‘Tuần lễ Khám phá Mỹ vị’ tại TP.HCM

Đầu bếp Lê Xuân Tâm giới thiệu thực đơn canapé đặc biệt ảnh: thụy miên

Tuần lễ Khám phá Mỹ vị nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ. Trong thời gian từ 5 – 21.9, các thực khách tại TP.HCM được mời thưởng thức thực đơn đặc biệt được chế biến từ các nguyên liệu cao cấp của Mỹ tại 10 nhà hàng trên địa bàn thành phố.

Hành trình ẩm thực Mỹ ngay tại TP.HCM

Phát biểu tại sự kiện khai mạc, Tổng lãnh sự Melissa A. Brown nhấn mạnh rằng "Tuần lễ Khám phá Mỹ vị" không chỉ tôn vinh mối quan hệ bền chặt giữa hai quốc gia mà còn giúp giới thiệu các nguyên liệu cao cấp của Mỹ đến người tiêu dùng Việt Nam.

Bà Brown chia sẻ, trong "Tuần lễ Khám phá Mỹ vị", các thực khách có thể bắt đầu một hành trình ẩm thực vòng quanh thế giới ngay tại TP.HCM, và trong quá trình thưởng thức những nguyên liệu tinh túy nhất đến từ Mỹ.

Tổng lãnh sự Melissa A. Brown chia sẻ về Tuần lễ Khám phá Mỹ vị ảnh: thụy miên

Bà khẳng định tất cả các sản phẩm thực phẩm và đồ uống xuất khẩu của Mỹ đều tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt giống như các sản phẩm được bán ở nước này.

Thực khách sẽ được thưởng thức hương vị Mỹ đặc trưng, từ các món ăn mang phong cách New York tại Eddie's Deli and Diner, các món ăn thường ngày đậm chất miền nam nước Mỹ tại The Wagon Wheel, món nướng Tex-Mex đậm đà tại Red Bison Grill và trải nghiệm các nhà hàng bít tết sang trọng tại Moo Beef Steak và Americano Coffee.

Không chỉ dừng lại ở những món ăn Mỹ, sự kiện còn giới thiệu các món ăn kết hợp phong cách Việt Nam tại Madame Lam, món steakhouse kiểu Hàn Quốc tại Woo Master, món nướng yakiniku Nhật Bản tại Gyu Shige, các món ăn lành mạnh theo phong cách Địa Trung Hải tại Skewers, và các món chay sáng tạo tại nhà hàng Cây Đề.

Hải sản đến từ bang Maine ảnh: thụy miên

Xây dựng cầu nối giữa hai quốc gia qua ẩm thực

Trả lời Báo Thanh Niên, Đại sứ Mỹ Marc E. Knapper cho rằng một trong những yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy sự hiểu biết và xây dựng cầu nối giữa hai quốc gia chính là thông qua văn hóa, trong đó, không thể thiếu được vai trò của ẩm thực.

"Mọi người đều biết ẩm thực Việt Nam nổi tiếng như thế nào trên toàn thế giới. Chúng tôi muốn nhiều người Mỹ hơn nữa được biết đến và trải nghiệm những tinh hoa ẩm thực tuyệt vời của Việt Nam. Đồng thời, chúng tôi cũng mong muốn giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm chất lượng cao đến từ Mỹ, bao gồm các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản, vốn được đánh giá là tốt nhất thế giới", theo Đại sứ Knapper.

Đại sứ Mỹ bày tỏ sự tự hào về những sự kiện như thế này, đặc biệt lần đầu tổ chức "Tuần lễ Nhà hàng Mỹ" tại TP.HCM. Theo ông, đây là những hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt, nhất là trong năm kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

"Tôi thực sự muốn có cơ hội ghé thăm từng nhà hàng tham gia sự kiện, nhưng có lẽ tôi chỉ có thể đến được 1 hoặc 2 nơi mà thôi. Dù vậy, tôi nghĩ đây là một ý tưởng tuyệt vời, và biết đâu, chúng ta có thể tổ chức một sự kiện tương tự tại Hà Nội trong thời gian tới", theo Đại sứ Knapper.