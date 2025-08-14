Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Kinh tế thế giới

Tăng cường thúc đẩy thương mại, đầu tư Việt Nam - Canada

Thụy Miên
Thụy Miên
14/08/2025 16:09 GMT+7

Hôm gnay (14.8), Cơ quan Xúc tiến Xuất khẩu Canada (EDC), chuyên về tín dụng xuất khẩu, và VinaCapital đã ký kết Biên bản Ghi nhớ (MOU) nhằm tăng cường thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa Canada và Việt Nam.

Tăng cường thương mại Việt Nam Canada hướng tới cơ hội đầu tư mới - Ảnh 1.

Hình ảnh tại buổi ký kết

ảnh: tổng lãnh sự quán canada tại TP.HCM

Theo Tổng lãnh sự quán Canada tại TP.HCM hôm 14.8, biên bản ghi nhớ hướng tới việc tạo ra các cơ hội mới cho các nhà xuất khẩu và nhà đầu tư Canada trong các lĩnh vực then chốt như hạ tầng, năng lượng, bán lẻ, y tế và dịch vụ tài chính. Đây là những lĩnh vực mà chuyên môn của Canada được đánh giá phù hợp với các ưu tiên phát triển của Việt Nam.

Dựa trên MOU, EDC và VinaCapital sẽ hợp tác để hỗ trợ các công ty Canada đang tìm kiếm cơ hội gia nhập hoặc mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam.

Kể từ khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực, kim ngạch thương mại song phương giữa Canada và Việt Nam đã tăng từ 6,5 tỉ CAD năm 2018 lên 15,7 tỉ CAD năm 2024.

Với nhu cầu ngày càng tăng của Việt Nam về cơ sở hạ tầng, năng lượng sạch và sản xuất tiên tiến, mối quan hệ đối tác giữa EDC-VinaCapital hứa hẹn sẽ giúp kết nối năng lực của Canada với các cơ hội tại Việt Nam.

Được khai trương vào năm ngoái, văn phòng đại diện của EDC tại Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành một nguồn lực quý giá cho các công ty và nhà đầu tư Canada đang tìm hướng phát triển tại thị trường Việt Nam và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rộng lớn hơn.

Từ Canada, Bộ trưởng Bộ Thương mại Quốc tế Canada Maninder Sidhu bày tỏ sự ủng hộ việc tăng cường quan hệ thương mại giữa Canada và Việt Nam và giúp xây dựng các mối quan hệ đối tác mới giữa các công ty hai nước.

Theo ông, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Việt Nam tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đã đưa Việt Nam trở thành trung tâm đầy hứa hẹn cho các doanh nghiệp Canada.

"Với tư cách là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong khối ASEAN và là thành viên chủ chốt của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Việt Nam mang đến những triển vọng thuận lợi cho các nhà xuất khẩu và nhà đầu tư của chúng tôi. Biên bản Ghi nhớ mới giữa EDC và VinaCapital sẽ làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ song phương của chúng ta và giúp các công ty Canada thành công tại thị trường quan trọng này", theo Bộ trưởng Sidhu.

