Ngành nguyên liệu gỗ Việt Nam tự tin hơn nhờ dự án hợp tác với Đức

Đại diện các bên tham gia dự án ảnh: thụy miên

Hôm 12.9, tại TP.HCM, Diễn đàn về gỗ Việt Nam đã bế mạc với sự tham gia của ông Nguyễn Hữu Thiện, Phó Cục trưởng, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm kiêm Giám đốc dự án; ông Christopher Scholl, Phó tổng lãnh sự Đức, ông Cyril Loisel, Tham tán Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam; bà Michaela Baur, Giám đốc quốc gia của GIZ Việt Nam; các lãnh đạo 34 chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố; chi cục Kiểm lâm vùng; các hiệp hội ngành gỗ, cộng đồng doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ; đại diện các tổ chức xã hội dân sự, cộng đồng địa phương, chuyên gia và nhà khoa học.

Dự án do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) tài trợ, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) phối hợp cùng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm triển khai từ tháng 10.2021 đến tháng 9.2025 với ngân sách 4,3 triệu euro.

Ông Nguyễn Hữu Thiện, Giám đốc dự án "Hỗ trợ thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện VPA/FLEGT tại Việt Nam" cho biết trong thời gian triển khai, dự án đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo nền tảng pháp lý và kỹ thuật cho việc đảm bảo lâm sản và nguyên liệu gỗ hợp pháp và thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội ngành gỗ và các tổ chức xã hội dân sự.

Đại diện Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM (HAWA) chia sẻ về những ích lợi đến từ dự án ảnh: thụy miên

Bên cạnh đó, dự án cũng giới thiệu và áp dụng những công cụ, giải pháp công nghệ tiên tiến, trong đó có công cụ nhận diện gỗ WoodID dựa trên trí tuệ nhân tạo, một bước tiến quan trọng trong công tác quản lý, truy xuất nguồn gốc gỗ.

Ông Christopher Scholl, Phó Tổng lãnh sự quán Đức tại TP.HCM, cũng đã nêu lên những thành tựu đạt được của dự án đánh dấu sự hợp tác Việt Nam - Đức. Cụ thể, trong 4 năm qua, dự án đã hỗ trợ đáng kể công tác thực hiện Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) được ký kết giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu.

Dự án giúp củng cố Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp của Việt Nam, triển khai các biện pháp phát triển năng lực toàn diện, hỗ trợ, nâng cao năng lực cho các cơ quan xác minh, tăng cường trách nhiệm giải trình giữa các doanh nghiệp tư nhân và thiết lập cơ sở toàn diện cho quá trình giám sát tác động trong tương lai.

Ông Christopher Scholl, Phó Tổng lãnh sự quán Đức tại TP.HCM ảnh: thụy miên

Ông Scholl đưa ra một số ví dụ cụ thể để minh họa, như dự án nhận được sự tham gia sâu rộng của các bên liên quan, với hơn 80 sự kiện được tổ chức, số lượng người tham gia trực tiếp lên đến khoảng 2.500 người.



Bên cạnh đó, yếu tố thiết yếu để thúc đẩy khung pháp lý cần thiết là hỗ trợ chuyên môn cho các nhóm công tác kỹ thuật trong ban chỉ đạo chung của VPA EU-Việt Nam cũng như cho các ban soạn thảo quy định, bao gồm hỗ trợ 4 cuộc họp kỹ thuật song phương, 3 cuộc họp của Ủy ban Thực thi chung và 3 cuộc họp của nhóm nòng cốt. Sự hỗ trợ về chuyên môn này giúp điều chỉnh Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp của Việt Nam phù hợp hơn với các cam kết trong Hiệp định VPA/FLEGT.

Dự án còn giúp nâng cao đáng kể năng lực ngành, xây dựng đội ngũ chuyên gia, giảng viên cũng như kiến thức, kinh nghiệm thực tế về trách nhiệm giải trình và xác minh cho ngành gỗ. Nhìn chung, gần 1500 bên liên quan chủ chốt tham gia 38 khóa đào tạo, tập huấn đã được trang bị những năng lực cần thiết để triển khai hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp (TLAS).

Trong tương lai, dự án có khả năng nhân rộng với gần 40 giảng viên mới đủ trình độ, năng lực để cung cấp các khóa đào tạo, tập huấn lấy học viên làm trung tâm và 3 chương trình đào tạo chuẩn có sẵn học liệu.

Đại diện Cục Hải quan Việt Nam bà Nguyễn Thị Quỳnh Chi ảnh: thụy miên

Vai trò của khu vực tư nhân trong việc thực hiện trách nhiệm giải trình là yếu tố then chốt để đảm bảo độ tin cậy và trách nhiệm trong hoạt động thương mại gỗ quốc tế. Dự án đã xây dựng bộ tài liệu đào tạo về trách nhiệm giải trình cho doanh nghiệp chế biến gỗ và đào tạo, tập huấn gần 400 cán bộ, lãnh đạo trong doanh nghiệp.

Ngoài ra, 10 doanh nghiệp đã được hướng dẫn trực tiếp, theo mô hình 1-1 về cách thiết lập hoặc cải thiện hệ thống đảm bảo trách nhiệm giải trình của mình.

"Tôi tin rằng những nỗ lực này không chỉ giúp tăng cường hiệu quả quản trị rừng mà còn củng cố uy tín, trách nhiệm của Việt Nam trong hoạt động thương mại gỗ quốc tế", ông Scholl cho biết.

Ông cũng đánh giá cao ứng dụng WoodID được giới thiệu tại diễn đàn. Trong đó, WoodID là công cụ hỗ trợ nhận diện nhanh các loài gỗ. Chỉ cần một chiếc điện thoại di động và camera macro đơn giản, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng ứng dụng này. Công cụ cho phép hải quan, cán bộ kiểm lâm và doanh nghiệp nhận diện nhanh hơn 260 loài gỗ.

Bà Michaela Baur, Giám đốc Quốc gia GIZ Việt Nam, phát biểu: "Dự án đã có những bước tiến quan trọng trong việc nâng cao năng lực của ngành thông qua việc nhân rộng các khóa đào tạo với tài liệu chuẩn hóa, dễ áp dụng. Dự án đã giúp hình thành một lực lượng chuyên gia, giảng viên có kiến thức thực tiễn về trách nhiệm giải trình và xác minh trong ngành gỗ, tạo nền tảng để nhân rộng hoạt động đào tạo trong tương lai. Đồng thời, dự án cũng góp phần thúc đẩy vai trò của khu vực tư nhân trong việc thực hiện trách nhiệm giải trình, qua đó tăng cường uy tín và trách nhiệm của họ trong thương mại gỗ quốc tế.