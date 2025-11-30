Sao U.23 Việt Nam Lê Viktor hãy nuôi dưỡng ngọn lửa khát vọng như Đặng Văn Lâm

Lê Viktor là cầu thủ Việt kiều duy nhất cùng U.23 Việt Nam dự SEA Games 33 ảnh: Đồng Nguyên Khang

Lê Viktor: Cầu thủ Việt kiều duy nhất tại U.23 Việt Nam

SEA Games 33 đã rất sát rồi, đội tuyển U.23 Việt Nam đã chốt danh sách 23 thành viên chính thức tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan, trong đó Lê Viktor là cầu thủ Việt kiều duy nhất. Đáng tiếc khi Trần Thành Trung không thể góp mặt.

Nhưng 2 tài năng trẻ này có thể tìm thấy động lực cho mình ở tấm gương là đàn anh Đặng Văn Lâm - ngôi sao Việt kiều đầu tiên trở thành người hùng với chức vô địch AFF Cup 2018 và hàng loạt chiến tích cấp độ châu lục như tứ kết Asian Cup 2019, vòng loại thứ 3 World Cup 2022…

Sau 7 năm kể từ ngày được HLV Park Hang-seo trao suất bắt chính tại AFF Cup 2018, Đặng Văn Lâm từng thăng hoa rực rỡ nhưng cũng có những nốt trầm vì chấn thương, phong độ hoặc đơn giản không phù hợp theo cách nhìn của HLV.

Trần Thành Trung lỡ hẹn SEA Games 33, chờ đại hội sau tại Malaysia 2027 ảnh: Đồng Nguyên Khang

Nhưng trải qua 3 đời nhà cầm quân ở đội tuyển Việt Nam, việc HLV Kim Sang-sik sắp anh bắt chính tại Lào ở vòng loại Asian Cup 2027 ngày 19.11 vừa qua có thể xem là sự thừa nhận cho tài năng và khát vọng của Lâm "Tây".

Đặng Văn Lâm: Trở lại như... mới!

Trận gặp Lào là lần thứ 2 liên tiếp Đặng Văn Lâm bắt chính cho đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, sau khi anh ra sân từ đầu trấn giữ khung thành trước Nepal ngày 9.10, đánh dấu sự trở lại sau 1 năm dài chờ đợi.

Cuối năm 2024, khi đội tuyển chuẩn bị cho AFF Cup 2024, Văn Lâm được triệu tập nhưng chấn thương đã khiến anh lỡ hẹn với giải đấu. Anh vắng mặt trong các đợt tập trung vào tháng 3, 6 và 9 năm 2025, do khi đó anh đang thi đấu cho Ninh Bình FC ở giải hạng nhất.

Đặng Văn Lâm xuất phát cùng đội tuyển Việt Nam trận thắng 2-0 tại Lào ngày 19.11 ảnh: Thụy An

Chỉ đến đợt tập trung tháng 10, cái tên Đặng Văn Lâm mới trở lại danh sách khi đội tuyển Việt Nam có 2 trận gặp Nepal tại TP.HCM. Không ngạc nhiên khi anh nắm lấy cơ hội một cách hoàn hảo, bằng sự nghiêm túc, tập trung, quyết tâm như chứng minh rằng bản thân vẫn là chốt chặn đáng tin cậy như suốt 7 năm qua.

Đây không chỉ là sự tái xuất đơn thuần, mà là minh chứng cho đặc tính bền bỉ của một thủ môn từng là biểu tượng quốc gia trong nhiều năm, trong mọi hoàn cảnh luôn cháy bỏng mong muốn được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam.

Hình mẫu cho các đàn em Việt kiều

Đặng Văn Lâm xứng đáng là hình mẫu để các đàn em Việt kiều đang trở về theo tiếng gọi quê hương ngày một nhiều noi theo - câu chuyện về một cầu thủ tài năng đã vượt qua những rào cản khó khăn về ngôn ngữ, văn hóa và cả đặc thù bóng đá để trở thành một cầu thủ Việt từ trong ra ngoài.

Ông Kim rất "đau đầu" để chọn ra 23 thành viên U.23 Việt Nam dự SEA Games 33 ảnh: Đồng Nguyên Khang

Lê Viktor đã mất một năm trầy trật để làm quen với môi trường bóng đá Việt Nam trước khi hòa nhập nhanh hơn trong màu áo CLB Hà Tĩnh mùa này và có được 1 chỗ khi đội tuyển U.23 Việt Nam hướng đến SEA Games 33 tới.

Ngược lại, Trần Thành Trung được thừa nhận là tài năng trẻ sáng giá, nhưng chấn thương và thời gian thích nghi ngắn đã khiến cầu thủ sinh năm 2005 phải lỡ hẹn với giải bóng đá quan trọng được nhiều người hâm mộ đánh giá chỉ sau AFF Cup.

Nhìn rộng ra, nhiều cầu thủ Việt kiều khác vẫn đang vật lộn để khẳng định vị trí tại Việt Nam, có người là món quà tương lai như Lee William (đủ tuổi đá cho U.23 Việt Nam tại SEA Games 34), đang ở "chế độ chờ" như Patrick Lê Giang, Ryan Hà, Adou Minh… hoặc lặng lẽ rời Việt Nam.

Văn Lâm trong trận đội tuyển Việt Nam gặp Nga trên sân Mỹ Đình ảnh: Minh Tú

Nói như thế để thấy hành trình Đặng Văn Lâm mới 18 tuổi một mình về nước, trải qua nhiều năm lang bạt qua hàng loạt CLB trước khi nắm bắt cơ hội tại CLB Hải Phòng, từ đó đến với đội tuyển Việt Nam gian nan, trắc trở như thế nào.

Cách Văn Lâm vượt qua thách thức, gặt hái vinh quang, trải qua thăng trầm nhưng vẫn nguyên vẹn khát khao cống hiến là tấm gương để những "sao mai" Lê Viktor, Trần Thành Trung, Lee Wiiliam, Nguyễn Vadim, Brandon Ly... nhìn vào và bình tĩnh, xác định được tâm thế đúng đắn cho giấc mơ cống hiến cho U.23 Việt Nam và xa hơn là đội tuyển Việt Nam.