Lịch thi đấu U.23 Việt Nam cực mới: Chủ tịch VFF nói thông điệp rất đặc biệt

U.23 Việt Nam ra quân ngày 3.12

Bảng B có sự góp mặt của U.23 Việt Nam, U.23 Malaysia và U.23 Lào. Mở màn bảng B là trận Lào gặp Việt Nam lúc 16 giờ ngày 3.12. Đến ngày 6.12, Malaysia chạm trán Lào lúc 16 giờ. Trận đấu cuối cùng của bảng diễn ra lúc 16 giờ ngày 11.12, khi Việt Nam đối đầu Malaysia, trận đấu quan trọng quyết định thứ hạng chung cuộc của bảng B.



Bảng A bóng đá nam SEA Games 33 gồm U.23 Thái Lan, U.23 Timor Leste và U.23 Singapore. Lượt trận đầu tiên diễn ra lúc 19 giờ ngày 3.12, khi Timor Leste đối đầu Thái Lan. Sang ngày 6.12 lúc 19 giờ, Singapore gặp Timor Leste. Trận đấu cuối cùng của bảng diễn ra lúc 19 giờ ngày 11.12 giữa Thái Lan và Singapore, khép lại cuộc đua giành vé vào bán kết của bảng đấu này.

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 33 Ảnh: Thanh Niên





Bảng C gồm U.23 Indonesia, U.23 Myanmar và U.23 Philippines. Ngày 5.12 lúc 18 giờ, Myanmar gặp Philippines trong trận mở màn. Đến ngày 8.12 lúc 18 giờ, Philippines đấu Indonesia. Lượt cuối của bảng diễn ra lúc 18 giờ ngày 12.12, khi Indonesia đối đầu Myanmar để phân định ngôi nhất bảng C.

Quyết tâm khẳng định vị thế bóng đá Việt Nam

Trước đó, chiều 30.11, tại TP.HCM, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã gặp mặt và động viên tinh thần các đội tuyển trước khi lên đường tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan. Đây là nhiệm vụ quan trọng cuối cùng của bóng đá Việt Nam trong năm 2025, với sự góp mặt của bốn đội tuyển: U.22 Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam, đội tuyển futsal nam và đội tuyển futsal nữ Việt Nam.

Lãnh đạo VFF gặp gỡ các đội bóng, futsal tham dự SEA Games 33 ẢNH: VFF

Tham dự buổi gặp mặt có Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch Trần Anh Tú, các Ủy viên Ban Chấp hành, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú, cùng đại diện các nhà tài trợ, ban huấn luyện và đông đủ cầu thủ của đội tuyển U.22 Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển futsal nam Việt Nam. Riêng đội tuyển futsal nữ đang tập huấn tại Trung Quốc để hoàn thiện công tác chuẩn bị cuối cùng cho SEA Games 33 nên không thể tham dự trực tiếp.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên và dặn dò các đội ẢNH: VFF

Tại buổi gặp mặt, các HLV trưởng đã báo cáo chi tiết về quá trình chuẩn bị. HLV Kim Sang-sik cho biết đội U.22 Việt Nam đã khép lại giai đoạn tập huấn quan trọng tại Vũng Tàu, trong bối cảnh nhiều tuyển thủ hội quân muộn vì lịch thi đấu dày. Dù vậy, toàn đội vẫn duy trì tốt khối lượng rèn thể lực và chiến thuật, sẵn sàng bước vào trận mở màn được đẩy lên ngày 3.12 - sớm hơn một ngày so với kế hoạch. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ cảm giác hồi hộp xen lẫn háo hức khi lần đầu dẫn dắt U.22 Việt Nam tại SEA Games, đồng thời khẳng định đội sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành mục tiêu.

HLV Kim Sang-sik phát biểu tại buổi lễ ẢNH: VFF

HLV Mai Đức Chung báo cáo quá trình chuẩn bị của đội tuyển nữ Việt Nam sau 10 ngày tập huấn chất lượng tại Nhật Bản với đầy đủ điều kiện về sân bãi, dinh dưỡng và ba trận giao hữu cọ xát bổ ích. Dù một số cầu thủ chấn thương từ CLB khiến đội hình bị ảnh hưởng, toàn đội vẫn cho thấy sự sẵn sàng cả về tinh thần lẫn thể lực, phấn đấu giành kết quả cao nhất đáp lại kỳ vọng của người hâm mộ.

HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển nữ bảo vệ HCV SEA Games ẢNH: VFF

Đội tuyển futsal nam dưới sự dẫn dắt của HLV Diego Giustozzi cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đối phó lịch thi đấu bốn trận liên tiếp trong 4 ngày. HLV Giustozzi nhấn mạnh toàn đội sẽ ra sân với tinh thần của bốn trận chung kết, quyết tâm đổi màu huy chương. Đội tuyển futsal nữ, dù không có mặt, đã gửi báo cáo về quá trình tập huấn tại Trung Quốc, trong đó có trận hòa 2-2 trước đội tuyển Trung Quốc với hai lần vượt lên dẫn trước, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt.

HLV Diego Giustozzi dẫn dắt đội tuyển futsal nam ẢNH: VFF

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ghi nhận sự nỗ lực của các đội tuyển trong suốt giai đoạn chuẩn bị, đồng thời điểm lại những thành tích nổi bật của bóng đá Việt Nam trong năm 2025. Tính đến thời điểm tổ chức buổi gặp mặt, năm đội tuyển đã giành quyền dự vòng chung kết (VCK) châu Á 2026. Đến tối 30.11, chiến thắng 4-0 của đội U.17 Việt Nam trước Malaysia tại vòng loại U.17 châu Á 2026 giúp bóng đá Việt Nam có đại diện thứ sáu góp mặt ở đấu trường châu lục, sau đội tuyển nữ quốc gia, U.23 quốc gia, đội tuyển futsal nam quốc gia và U.20 nữ quốc gia. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, đây là nền tảng quan trọng cho chiến lược hướng tới World Cup, khi VCK châu Á là bước đệm giúp các đội tuyển cọ xát và tích lũy kinh nghiệm đỉnh cao.

U.23 Việt Nam quyết tâm giành HCV ẢNH: VFF

Huỳnh Như thay mặt đội tuyển nữ nhận hoa từ lãnh đạo VFF ẢNH: VFF

Đội tuyển futsal Việt Nam cũng hướng tới mục tiêu đổi màu huy chương ở SEA Games lần này ẢNH: VFF

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng lưu ý những thách thức tại SEA Games 33, trong đó có xu hướng nhập tịch của nhiều đội bóng trong khu vực, đòi hỏi ban huấn luyện và cầu thủ phải nghiên cứu kỹ đối thủ, giữ sự tập trung và tinh thần chuyên nghiệp. Các tuyển thủ được nhắc nhở luôn là đại sứ hình ảnh của bóng đá Việt Nam, thi đấu quyết liệt nhưng phải đề cao tinh thần fair play và đoàn kết.

VFF kỳ vọng đội U.23 Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển futsal nữ sẽ góp mặt trong các trận chung kết SEA Games 33, trong khi đội tuyển futsal nam đặt mục tiêu cao nhất nhằm đổi màu huy chương sau nhiều kỳ giành HCĐ. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm, lãnh đạo VFF tin tưởng các đội tuyển sẽ mang đến những màn trình diễn xứng đáng, cống hiến cho người hâm mộ và tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam ở khu vực.