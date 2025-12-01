VĐV võ thuật nỗ lực khẳng định vị thế tại SEA Games 33

"M Ỏ VÀNG" CỦA THỂ THAO VN

Tại SEA Games 32 diễn ra 2 năm trước ở Campuchia, các môn võ mang về đến 68 trong tổng số 136 HCV (chiếm 50%) cho đoàn thể thao VN. Trong đó nổi bật là các môn vật (13 HCV), judo (8 HCV), vovinam (7 HCV), karate (6 HCV), kun bokator (6 HCV), kun khmer (5 HCV), pencak silat (4 HCV), kickboxing (4 HCV)… Các môn võ xứng danh là mỏ vàng của thể thao VN nhờ nền tảng phong trào tốt, qua đó tuyển chọn được nhiều tài năng. Bên cạnh các môn võ truyền thống, thể thao VN cũng chú trọng đầu tư, gặt hái thành công từ các môn võ nằm trong hệ thống thi đấu Olympic như judo, karate, vật.

Nguyễn Thị Thanh Thủy (trái) được kỳ vọng tỏa sáng giúp đội tuyển judo VN khẳng định vị thế số 1 ở SEA Games 33 ảnh: QA

Tại SEA Games 33, Thái Lan không tổ chức môn thế mạnh của VN là vovinam, đồng thời đưa môn "quốc võ" của nước này là muay trở lại. Bên cạnh đó hầu hết các môn võ bị cắt giảm nội dung thi đấu, hạn chế số lượng VĐV của mỗi nước trong từng nội dung. Do đó, VN phải cạnh tranh quyết liệt với các nước trong khu vực, nhất là chủ nhà Thái Lan. Theo đăng ký, VN góp mặt tranh tài ở 11 môn võ tại SEA Games 33 gồm: judo, taekwondo, karate, vật, quyền anh, kickboxing, pencak silat, wushu, muay, jujitsu, võ thuật tổng hợp.

V Ì SAO PHẢI HẠ CHỈ TIÊU ?

Ông Tạ Đình Đức, phụ trách bộ môn vật, Cục TDTT VN, cho biết SEA Games 33 chỉ tổ chức 12 nội dung của môn vật, giảm đến 18 nội dung so với SEA Games 32. Trong đó chủ nhà Thái Lan bỏ 2 hạng cân thế mạnh của VN là 50 kg và 53 kg của nữ. Vì thế, đội tuyển vật VN cũng hạ chỉ tiêu, phấn đấu đoạt từ 5 đến 6 HCV.

Ở môn karate, HLV trưởng Dương Hoàng Long cho biết có 15 nội dung (13 đối kháng, 2 biểu diễn) được tổ chức tại SEA Games 33. Trong đó BTC giới hạn các quốc gia chỉ được đăng ký tranh tài tối đa 12 trong tổng số 15 nội dung. Đội tuyển karate VN còn gặp khó khăn về lực lượng khi võ sĩ hàng đầu Nguyễn Thị Ngoan gặp chấn thương nên không thể góp mặt. Chỉ tiêu mà đội tuyển karate VN hướng tới là đoạt từ 3 đến 4 HCV.

Với khó khăn gặp phải, đội tuyển pencak silat VN dè dặt đặt chỉ tiêu nỗ lực giành 2 HCV. Trong khi đó đội tuyển judo VN chịu sự cạnh tranh quyết liệt của chủ nhà Thái Lan nên dự báo rất khó lặp lại thành tích 8 HCV đạt được 2 năm trước ở Campuchia.

S ẴN SÀNG BÙNG NỔ

Mỗi kỳ SEA Games luôn có khó khăn, thách thức khác nhau mà các môn võ của thể thao VN không còn cách nào khác là chuẩn bị thật kỹ về chuyên môn lẫn tâm lý để hướng đến thành công.

Võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền (thứ ba từ trái sang) của đội tuyển taekwondo Ảnh: CỤC TDTT VN

Sau kỳ SEA Games 32 thi đấu chưa thành công, đội tuyển taekwondo VN dồn quyết tâm lấy lại vị thế khi đặt chỉ tiêu đoạt 4 HCV. Trong đó nội dung đối kháng nam gồm các gương mặt nổi bật như Nguyễn Hồng Ngọc, Lê Tuấn, Lý Hồng Phúc được huấn luyện bởi chuyên gia Erfan Heydarl (Iran) hứa hẹn bùng nổ. Nhóm võ sĩ đối kháng nữ với Trương Thị Kim Tuyền, Nguyễn Thị Loan, Bạc Thị Khiêm sau thời gian tập huấn tại Hàn Quốc cũng sẵn sàng săn vàng ở SEA Games 33. Trong khi đó ở nội dung quyền dù không còn Châu Tuyết Vân nhưng các tuyển thủ còn lại vẫn được đánh giá cao, hứa hẹn đoạt ít nhất 2 HCV trong tổng số 4 hạng mục thi đấu.

Tại giải judo vô địch Đông Nam Á 2025, đội tuyển judo VN khẳng định vị thế số 1 khu vực khi đoạt đến 14 HCV. Trước SEA Games 33, đội tuyển judo VN được tạo điều kiện tập huấn ở Mông Cổ, Hàn Quốc. Về lực lượng, đội tuyển judo VN có đủ mặt anh tài như Nguyễn Hoàng Thành, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Lê Anh Tài… sẵn sàng tỏa sáng.

Đội tuyển vật có sự chuẩn bị kỹ càng và được "làm nóng" ở các giải Đông Nam Á, châu Á trong năm nay. Cục TDTT VN cũng mời chuyên gia Mỹ về huấn luyện cho đội tuyển vật tự do nữ. Những gương mặt nòng cốt của đội tuyển vật VN được kỳ vọng ở SEA Games 33 là Phạm Như Duy, Đặng Trọng Hải, Phí Hữu Lộc, Nguyễn Hữu Hào, Cấn Tất Dự, Trần Văn Trường Vũ, Nguyễn Công Thanh, Nguyễn Công Mạnh, Nguyễn Bá Sơn, Nghiêm Đình Hiếu.