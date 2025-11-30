Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Thanh Thúy, Bích Thủy rực sáng tại Nhật Bản trước khi về nước dự SEA Games 33

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
30/11/2025 14:12 GMT+7

Hai trụ cột đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là Trần Thị Thanh Thúy và Trần Thị Bích Thủy thể hiện phong độ ấn tượng, giúp đội bóng của mình giành chiến thắng ở giải bóng chuyền Nhật Bản.

Bích Thủy thi đấu bùng nổ

Hôm nay (30.11), Trần Thị Thanh ThúyTrần Thị Bích Thủy cùng ra sân thi đấu ở giải bóng chuyền Nhật Bản và có được niềm vui chiến thắng. Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB Gunma Green Wings đánh bại CLB Toray Arrows với tỷ số 3-1. Trần Thị Bích Thủy cùng đội Okayama Seagulls cũng có được thắng lợi với tỷ số tương tự trước CLB Denso Airybees. Sau trận đấu này, Thanh Thúy cùng Bích Thủy về nước hội quân cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chinh phục SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới ở Thái Lan.

Thanh Thúy, Bích Thủy rực sáng tại Nhật Bản trước khi về nước dự SEA Games 33 - Ảnh 1.

Trần Thị Thanh Thúy giữ vững phong độ cao trong màu áo CLB Gunma Green Wings

ẢNH: GGW

Tái đấu với CLB Toray Arrows sau chiến thắng 3-2 hôm qua, Trần Thị Thanh Thúy cùng đội Gunma Green Wings nhập cuộc với quyết tâm rất cao, từ đó tạo được thế trận áp đảo và giành chiến thắng dễ dàng 25/16 ở ván 1. Thanh Thúy cùng ngoại binh người Ba Lan Rozanski tiếp tục thi đấu bùng nổ, giúp CLB Gunma Green Wings vượt qua CLB Toray Arrows với điểm số 25/22 ở ván 2. Tưởng chừng CLB Gunma Green Wings sẽ giành được thắng lợi chóng vánh nhưng những điều chỉnh về nhân sự trên sân, trong đó có việc rút Thanh Thúy ra nghỉ khiến đội bóng này "lạc nhịp", để CLB Toray Arrows thắng 30/28, rút ngắn tỷ số còn 1-2.

Trở lại sân ở ván 4, thủ quân đội tuyển bóng chuyền Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy lập tức giúp CLB Gunma Green Wings thiết lập lại thế trận, giành chiến thắng 25/19, khép lại thắng lợi chung cuộc 3-1 trước CLB Toray Arrows. Trong đó Thanh Thúy đóng góp 16 điểm. Đây là trận thắng thứ 6 liên tiếp của CLB Gunma Green Wings, giúp họ giữ vững hạng 5 trên bảng xếp hạng giải vô địch Nhật Bản.

Thanh Thúy, Bích Thủy rực sáng tại Nhật Bản trước khi về nước dự SEA Games 33 - Ảnh 2.

Trần Thị Bích Thủy tỏa sáng trong màu áo CLB Okayama Seagulls

ẢNH: OSF

Người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam còn nhận tin vui khi chứng kiến phụ công Trần Thị Bích Thủy tỏa sáng trong màu áo CLB Okayama Seagulls. Ở trận ra mắt đội bóng mới hôm qua, Bích Thủy cùng CLB Okayama Seagulls thua trắng 0-3 trước Denso Airybees. Tuy nhiên ở trận tái đấu hôm nay, Bích Thủy đã chơi rất hay, đóng góp 12 điểm giúp đội bóng của mình giành thắng lợi 3-1, "đòi nợ" thành công. Màn thể hiện ấn tượng của Bích Thủy giúp CLB Okayama Seagulls có chiến thắng thứ 2 từ đầu giải vô địch Nhật Bản nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi nhóm cuối trên bảng xếp hạng.

