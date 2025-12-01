U.23 Việt Nam háo hức lên đường sang Thái Lan, chính thức chiến dịch săn vàng SEA Games 33

Khát vọng vươn tới đỉnh cao SEA Games

HLV Kim Sang-sik cho biết, đội U.23 Việt Nam đã trải qua giai đoạn tập huấn quan trọng tại TP.HCM, trong bối cảnh nhiều tuyển thủ hội quân muộn vì lịch thi đấu dày. Dù vậy, toàn đội vẫn duy trì tốt khối lượng tập luyện về thể lực và chiến thuật, sẵn sàng bước vào trận mở màn được đẩy lên ngày 3.12 – sớm hơn một ngày so với kế hoạch ban đầu.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ cảm giác hồi hộp xen lẫn háo hức khi lần đầu dẫn dắt U22 Việt Nam tại một kỳ SEA Games, đồng thời khẳng định đội sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành mục tiêu đề ra.

VFF cho biết: "Với lực lượng được tuyển chọn kỹ lưỡng, bộ khung trẻ nhưng giàu kinh nghiệm quốc tế và quá trình chuẩn bị dài hạn xuyên suốt năm 2024–2025, U.23 Việt Nam hướng đến mục tiêu thi đấu quyết tâm, từng bước chinh phục mục tiêu cao nhất tại SEA Games 33".

Tại Bangkok, U.23 Việt Nam sẽ được BTC SEA Games 33 bố trí lưu trú tại khách sạn rất sang trọng, địa chỉ: 73 Ramkhamhaeng Rd, Hua Mak, Bang Kapi, Bangkok 10240. Phòng ốc rộng rãi, có bể bơi vô cực, phòng tập gym...

Trước ngày đội lên đường, HLV Kim Sang-sik đã quyết định loại 5 cầu thủ. Người hâm mộ có thể thắc mắc về những quyết định nhân sự của HLV Kim Sang-sik. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc có cái lý riêng.

C HÚT TIẾC NUỐI CHO V Ĩ H ÀO

Ngày 30.11, HLV Kim Sang-sik chốt danh sách 23 cầu thủ dự SEA Games 33. 5 cái tên phải nói lời chia tay là Vĩ Hào (CLB Becamex TP.HCM), Văn Hà (CLB Hà Nội), Đức Việt, Thành Trung (CLB Ninh Bình) và Quang Kiệt (HAGL). Quyết định này được đưa ra dựa trên màn trình diễn ở V-League và giai đoạn tập trung chuẩn bị cho SEA Games 33, bao gồm giải giao hữu quốc tế CFA China Team 2025 và chuyến tập huấn ở phường Bà Rịa (TP.HCM).

HLV Kim Sang-sik luôn theo dõi sát sao các cầu thủ để đưa ra những quyết định tối ưu ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đức Việt, Thành Trung không thi đấu quá nhiều ở mùa giải này, chỉ được gọi lên tập trung sau khi Văn Trường dính chấn thương. Vì thế, bộ đôi của CLB Ninh Bình chưa bắt nhịp tốt với các đồng đội. Cộng thêm việc HLV Kim Sang-sik có nhiều tiền vệ trung tâm giỏi, Đức Việt, Thành Trung ngậm ngùi nói lời chia tay với SEA Games 33 là điều dễ hiểu. Ở vị trí trung vệ, Quang Kiệt có lợi thế lớn về mặt chiều cao (1,95 m) nhưng anh còn cần cải thiện thêm về chuyên môn để cạnh tranh với đàn anh. Cầu thủ của HAGL chia tay đội U.23 VN là điều được dự báo trước bởi anh không ra sân phút nào trong 3 trận giao hữu trên đất Trung Quốc. Trong khi đó, quyết định chia tay Văn Hà tương đối bất ngờ. Trung vệ của CLB Hà Nội là phương án dự phòng chất lượng, góp mặt ở cả 2 chiến dịch thành công của đội U.23 VN là giải U.23 Đông Nam Á 2025 và vòng loại U.23 châu Á 2026. Với việc không bổ sung bất cứ trung vệ nào, HLV Kim Sang-sik đánh giá 5 nhân sự cho 3 vị trí trung vệ là đủ và để dành suất này cho tuyến trên.

Đáng tiếc nhất là trường hợp của Vĩ Hào. Sau 8 tháng hồi phục chấn thương đứt dây chằng cổ chân, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất VN 2024 đã lấy lại thể trạng tốt nhất. Các đồng đội ở U.23 VN còn kinh ngạc với những bước chạy đầy mạnh mẽ của tiền đạo CLB Becamex TP.HCM. Tuy nhiên, do không được đăng ký thi đấu trong giai đoạn 1 V-League, Vĩ Hào chưa có cảm giác bóng tốt. Nếu được ra sân thường xuyên trong thời gian tới, chân sút sinh năm 2003 vẫn còn nguyên cơ hội dự ASIAD 20, diễn ra vào tháng 9.2026 tại Nhật Bản.

HLV K IM S ANG -S IK TÍNH TOÁN GÌ?

So với giải U.23 Đông Nam Á 2025 và vòng loại U.23 châu Á 2026, đội U.23 VN có 2 nhân tố mới tại SEA Games 33 là tiền vệ Quốc Cường (CLB Công an TP.HCM) và tiền đạo Lê Phát (CLB Ninh Bình). Điểm chung của 2 cầu thủ này là sự đa năng, cho thấy HLV Kim Sang-sik rất có thể sẽ liên tục thay đổi cách vận hành của đội U.23 VN tùy theo đối thủ và thời điểm. Vị trí sở trường của Quốc Cường là tiền vệ trung tâm nhưng anh cũng sẵn sàng dạt biên. Trong khi đó, Lê Phát là mẫu cầu thủ thông minh, khéo léo, đảm nhận được nhiều vai trò trên hàng công như hộ công, tiền đạo cánh. Đây sẽ là 2 nhân tố được kỳ vọng mang đến sự bất ngờ cho đối thủ. Đồng thời, với những cầu thủ đa năng, khâu xoay tua đội hình, giữ sức cho trụ cột, "giấu bài" của đội U.23 VN sẽ được diễn ra thuận lợi.

Còn lại, đội U.23 VN vẫn sẽ dựa trên bộ khung là các gương mặt quen thuộc. Các cầu thủ trụ cột như thủ môn Trung Kiên, bộ 3 trung vệ Lý Đức, Nhật Minh, Hiểu Minh, hậu vệ biên Phi Hoàng, Anh Quân, tiền vệ Xuân Bắc, Văn Khang, tiền đạo Đình Bắc đều có phong độ ổn định. Vì thế, HLV Kim Sang-sik khó lòng trao cơ hội cho Đức Việt, Quang Kiệt hay Thành Trung khi nhóm cầu thủ mới này chưa thể hiện được sự vượt trội về mặt chuyên môn.

Mọi quyết định của HLV Kim Sang-sik hướng đến mục tiêu tối thượng là tạo ra một tập thể đồng đều và hiệu quả nhất tại SEA Games 33. Đội U.23 VN sẽ có sự ổn định từ dàn trụ cột để đảm bảo khâu vận hành chiến thuật, lối chơi trở nên mượt mà hơn. "Những chiến binh trẻ tuổi" cũng sẽ mang tới bất ngờ từ nhân tố mới. Đó là những yếu tố quan trọng để đội U.23 VN có thể chinh phục tấm HCV SEA Games 33.