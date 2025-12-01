HLV Malaysia tuyên bố ‘nóng’ về U.23 Việt Nam, 2 viện binh giỏi xuất hiện: Thầy Kim phải dè chừng

U.23 Việt Nam mạnh nhất bảng B, nhưng U.23 Malaysia không lùi bước

HLV Nafuzi Zain và đội U.23 Malaysia phải hứng chịu nhiều chỉ trích vì sự chuẩn bị rất bị động của họ ngay trước thềm SEA Games 33 sắp khởi tranh (ngày 3.12). Bên cạnh đó là cơn bão từ án phạt của FIFA đang chực chờ giáng xuống, sau vụ bê bối nhập tịch "lậu" 7 cầu thủ của FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) cho đội tuyển.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) sẽ thuận lợi sau khi lịch thi đấu vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33 thay đổi. Trong khi U.23 Malaysia chịu nhiều sức ép từ mọi phía Ảnh: Đồng Nguyên Khang

"Những vấn đề này kéo theo làn sóng bất ổn đang đè lên đội U.23 Malaysia ngay trước SEA Games 33, khiến mọi thứ đầy áp lực. HLV Nafuzi Zain còn phải chuẩn bị cho đội U.23 của mình trong bối cảnh phải thay đổi hành trình gấp rút, dời lịch thi đấu vào phút chót, cầu thủ đến muộn và các buổi tập luyện bị hạn chế", theo New Straits Times.

Cũng theo New Straits Times, ở bối cảnh đầy trở ngại như vậy, HLV Nafuzi Zain đã chọn giải pháp cho một quyết tâm thầm lặng thay vì những lời nói mạnh mẽ. Nhà cầm quân này hy vọng sẽ đoàn kết nội bộ đội U.23 Malaysia, tận dụng những chủ quan của đối thủ nếu đánh giá thấp họ, để sẵn sàng tạo bất ngờ.

U.23 Malaysia tập trung từ ngày 25.11, họ dự kiến đến Thái Lan vào ngày 5.12, chuẩn bị cho trận ra quân gặp U.23 Lào lúc 16 giờ ngày 6.12 theo lịch thi đấu mới nhất và chuyển về sân Rajamangala ở Bangkok, thay vì tại Songkhla và thi đấu ngày 7.12.

"Harimau Muda" (biệt danh của U.23 Malaysia) hiện cũng đã tập trung gần đủ quân số 25 cầu thủ được triệu tập, sau khi 2 viện binh chủ chốt là hậu vệ Ubaidullah Shamsul của CLB Terengganu FC và tiền đạo Aliff Izwan (Selangor FC) đã có mặt. Chỉ vắng tiền đạo Fergus Tierney của Sabah FC, khi CLB này vẫn chưa đồng ý nhả quân.

"Trước mắt, chúng tôi tập trung toàn lực cho trận ra quân gặp U.23 Lào. Đây là trận quan trọng nhất và sẽ góp phần cho khả năng của chúng tôi có tiến vào vòng bán kết hay không. Đội Lào rất đáng ngại, vì họ có đa số cầu thủ đều đã thi đấu ở đội tuyển quốc gia.

Nếu giành được chiến thắng trước U.23 Lào, chúng tôi sẽ không e ngại U.23 Việt Nam ở trận quyết định. Theo tôi, U.23 Malaysia hoàn toàn có khả năng gây bất ngờ và mục tiêu vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 là rất khả thi", HLV Nafuzi Zain trả lời phỏng vấn New Straits Times ngày 30.11, sau nhiều ngày im lặng trước một loạt sự cố xảy ra kể từ khi tập trung đội U.23 Malaysia.

Môn bóng đá nam SEA Games 33 sắp khởi tranh ngày 3.12 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trong khi đó, chuyên gia bóng đá Malaysia, ông Richard Scully cho rằng, đội U.23 nước này nếu thi đấu không thành công tại SEA Games 33, thì cũng không nên đổ lỗi cho các CLB ở giải Super League nước này vì không nhả quân cho đội tuyển.

"SEA Games không nằm trong lịch trình FIFA Days, do đó các CLB chuyên nghiệp không có nghĩa vụ nhả quân cho đội tuyển, trừ khi có sự thỏa thuận. Không chỉ riêng đội U.23 Malaysia, các đội khác trong khu vực cũng bị tình trạng như vậy. Một số đội có thể triệu tập được cầu thủ giỏi, do họ đàm phán được với CLB.

Vì vậy, nếu thất bại, chúng ta cũng không nên lấy đây là cái cớ để bào chữa. U.23 Malaysia phải tiếp cận SEA Games như một giải đấu tổng thể, chứ không phải chỉ là một cuộc chiến sinh tồn từng trận đấu. Sự chuẩn bị yếu kém, dẫn đến việc không thuyết phục các CLB nhả quân, đó là do chúng ta trước tiên", ông Richard Scully nhấn mạnh.

Lịch thi đấu mới nhất môn bóng đá nam SEA Games 33 sau khi U.23 Campuchia rút lui

Tại SEA Games 33 ở môn bóng đá nam đã có sự thay đổi lớn sau khi đội U.23 Campuchia rút lui. Ban tổ chức đã có sự điều chỉnh và thay đổi. Cụ thể:

Bảng A (các trận đều diễn ra lúc 19 giờ trên sân Rajamangala tại Bangkok), với trận ra quân U.23 Thái Lan gặp U.23 Timor Leste ngày 3.12; U.23 Singapore gặp U.23 Timor Leste ngày 6.12; và U.23 Thái Lan gặp U.23 Singapore ngày 11.12.

Bảng B (các trận đều diễn ra lúc 16 giờ trên sân Rajamangala tại Bangkok), với U.23 Việt Nam gặp U.23 Lào ngày 3.12; U.23 Malaysia gặp U.23 Lào ngày 6.12; và U.23 Việt Nam gặp U.23 Malaysia ngày 11.12.

Bảng C (các trận đều diễn ra lúc 18 giờ trên sân 700th Anniversary ở TP.Chiang Mai), với U.23 Myanmar gặp U.23 Philippines ngày 5.12; U.23 Philippines gặp U.23 Indonesia ngày 8.12; và U.23 Indonesia gặp U.23 Myanmar ngày 12.12.

Theo lịch đấu mới này, đội U.23 Indonesia sẽ gặp bất lợi chút ít so với hai đối thủ U.23 Thái Lan và U.23 Việt Nam trong cuộc cạnh tranh HCV, khi phải đấu liên tục 2 trận liền ở vòng bảng từ ngày 8.12. Nếu vào bán kết, họ cũng có ít ngày nghỉ hơn so với hai đối thủ trên.

Với bảng đấu và lịch thi đấu thay đổi, nhưng vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33 vẫn không thay đổi quy định thi đấu, với 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào bán kết. Các trận bán kết (diễn ra ngày 15.12), trận tranh HCĐ và chung kết đều diễn ra trên sân Rajamangala (cùng ngày 18.12).