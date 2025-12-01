U.23 Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Thái Lan, điều ít biết về sân bãi: VFF lên tiếng khẩn

Đội trưởng Khuất Văn Khang trong buổi tập trên sân Trường ĐH RBAC ảnh: Nhật Thịnh

U.23 Việt Nam hào hứng tập buổi đầu tại Bangkok

Sau khi nhận phòng và nghỉ ngơi đôi chút, đội tuyển U.23 Việt Nam đã di chuyển ra sân tập không quá xa khách sạn, nhưng thời gian di chuyển trễ hơn dự kiến 10 phút vì "đặc sản" kẹt xe tại Bangkok.

Mặt cỏ sân bóng Trường ĐH RBAC có chất lượng khá tốt, được lu nền và tỉa tót khá cẩn thận, giúp các cầu thủ nhanh chóng có được sự hưng phấn từ những pha chạm bóng đầu tiên trên đất Thái Lan.

Trước khi sang Bangkok dự SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik đã chốt lại danh sách 23 thành viên cuối cùng. Do đó tinh thần của cả đội đều rất vui vẻ. Sự háo hức chờ đón trận ra quân gặp Lào lúc 16 giờ ngày 3.12 trên sân Rajamangala là điều hiện rõ trên khuôn mặt từng cầu thủ.

Tín hiệu may mắn

HLV Kim Sang-sik khá thoải mái trên sân tập ảnh: Nhật Thịnh

Có mặt tại buổi tập, Phó chủ tịch VFF - Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam tại SEA Games 33, ông Trần Anh Tú cho biết mặc dù khâu chuẩn bị có chút bị động vì những sự cố bất khả kháng, nhưng VFF đã chủ động tính toán các khả năng để lên các phương án ứng phó.

Đồng thời ông Tú cũng cho biết khu phức hợp thể thao của Trường ĐH RBCA có lịch sử khá huy hoàng, từng là đại bản doanh của đội futsal GHB-RBAC Chonburi Futsal Club nổi tiếng với 4 lần vô địch Thái Lan trước khi chuyển sang Chonburi với cái tên mới Chonburi Bluewave.

Hy vọng rằng sân tập khá khang trang này sẽ là điểm tựa may mắn, giúp U.23 Việt Nam có trận ra quân thuận lợi trước U.23 Lào, sau đó là U.23 Malaysia (ngày 11.12) để đoạt vé vào bán kết SEA Games 33.

U.23 Việt Nam tập luyện buổi đầu tiên tại Bangkok