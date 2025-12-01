Đội U.23 Việt Nam đến Thái Lan an toàn, lao ngay vào luyện tập lúc 17 giờ

Sau 1 giờ 30 phút bay, chuyến bay chở đội U.23 Việt Nam đã đáp xuống sân bay Suvarnabhumi (Bangkok) lúc 14 giờ. Thầy trò HLV Kim Sang-sik được hỗ trợ nhiệt tình trong các khâu làm thủ tục nên nhanh chóng lấy hành lý, ra xe buýt và trở về khách sạn The Quarter Ramkhamhaeng, cách sân bay khoảng 20 phút di chuyển.

Đội U.23 Việt Nam sẽ ăn nhẹ, tiếp năng lượng và nghỉ ngơi một chút rồi ngay lập tức lao vào luyện tập. Khuất Văn Khang và các đồng đội được bố trí tập tại sân RBAC University, cách khách sạn khoảng 20 phút di chuyển. Buổi tập của đội U.23 Việt Nam sẽ bắt đầu lúc 17 giờ.

Đội U.23 Việt Nam đã đến Thái Lan

Mặt cỏ sân tập của đội U.23 Việt Nam khá đẹp ẢNH: RBAC STADIUM

Nhìn chung, tinh thần, thể trạng của các cầu thủ U.23 Việt Nam đang rất tốt. "Những chiến binh sao vàng" trẻ tuổi quyết tâm đòi lại tấm HCV SEA Games. Vào lúc 16 giờ ngày 3.12, đội U.23 Việt Nam có trận ra quân gặp Lào trên sân Rajamangala. Ở lần đối đầu gần nhất, thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng 3-0 trong trận đấu thuộc bảng B giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2025.















