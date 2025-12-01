Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Đội tuyển nữ Việt Nam chốt lực lượng đá SEA Games: Trụ cột bị loại, rất sốc!

Hồng Nam
Hồng Nam
01/12/2025 18:18 GMT+7

Đội tuyển nữ Việt Nam đã chốt xong danh sách dự SEA Games 33, với bất ngờ mang tên Dương Thị Vân.

Đội tuyển nữ Việt Nam thiệt quân ở SEA Games 33

Chiều 1.12, HLV Mai Đức Chung đã chốt danh sách đội tuyển nữ Việt Nam dự SEA Games 33. Trong đó, sự vắng mặt của Dương Thị Vân để lại bất ngờ.

Tiền vệ sinh năm 1994 đã góp mặt liên tục từ SEA Games 30 (năm 2019) đến nay, trở thành trụ cột của đội tuyển nữ Việt Nam ở 3 kỳ SEA Games liên tục. Dương Thị Vân đóng vai trò quan trọng trên hành trình đến với VCK World Cup 2023, hay ở các giải lớn khác của nữ Việt Nam.

Tuy nhiên, chấn thương dai dẳng ở CLB khiến Dương Thị Vân gặp khó khăn trong 1 năm qua. Ở vị trí tiền vệ trung tâm vốn đòi hỏi nhiều năng lượng, lại có lối chơi máu lửa, việc chưa bình phục hoàn toàn đã ảnh hưởng đến phong độ của tiền vệ Than Khoáng sản Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam chốt lực lượng đá SEA Games: Trụ cột bị loại, rất sốc!- Ảnh 1.

Danh sách đội tuyển nữ Việt Nam đá SEA Games 33

ẢNH: VFF

Sau gần 1 tháng quan sát học trò tập luyện, HLV Mai Đức Chung quyết định không để học trò dự SEA Games 33. Dương Thị Vân sẽ trở về CLB để tiếp tục điều trị và tập luyện phục hồi. Đây là tổn thất lớn cho tuyến giữa, khi trước đó, tiền vệ Nguyễn Thị Vạn (cũng khoác áo Than Khoáng sản Việt Nam) lỡ SEA Games 33 vì chấn thương. Ở hàng tiền vệ, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ còn Trần Thị Hải Linh và Thái Thị Thảo đủ tin cậy.

2 cầu thủ khác cũng bị gạch tên, đó là Ngân Thị Thanh Hiếu và Vũ Thị Hoa. Cả hai còn trẻ và chưa đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh với đàn chị.

Thử thách 

Lực lượng mà HLV Mai Đức Chung lựa chọn để tới Thái Lan gồm nhiều cầu thủ kinh nghiệm đã cùng ông đồng hành trong chiến dịch World Cup 2023 như: Trần Thị Kim Thanh, Hoàng Thị Loan, Lê Thị Diễm My, Nguyễn Thị Bích Thùy, Phạm Hải Yến hay đội trưởng Huỳnh Như.

Bên cạnh đó, HLV Mai Đức Chung cũng từng bước chuyển giao thế hệ, với những cầu thủ sinh năm 2000 trở về sau được tạo cơ hội đóng "vai chính" nhiều hơn. Đó là Trần Thị Duyên, Trần Thị Hải Linh, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Ngọc Minh Chuyên.

Tiền đạo Nguyễn Thị Thúy Hằng đã có lần đầu trong sự nghiệp dự SEA Games ở tuổi 28. Thúy Hằng là trường hợp đặc biệt, khi từng dự ASIAD (2018 và 2022) và World Cup 2023, nhưng lại... thường xuyên lỡ hẹn SEA Games. Đến giờ, Thúy Hằng mới được đá giải Đông Nam Á.

Đội tuyển nữ Việt Nam chốt lực lượng đá SEA Games: Trụ cột bị loại, rất sốc!- Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ HCV

ẢNH: MINH TÚ

Trong 4 kỳ SEA Games gần nhất, đội tuyển nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung đều giành HCV. Chiến lược gia hơn 70 tuổi cũng kỳ vọng có thể cùng "nữ chiến binh sao vàng" tạo thêm cột mốc nữa trong lịch sử Đông Nam Á. Theo kế hoạch, vào lúc 8 giờ 40 (1.12) sáng mai, thầy trò Mai Đức Chung sẽ di chuyển sang Bangkok, rồi tiếp tục tới Chonburi. 

Đây sẽ là nơi tổ chức các trận đấu của môn bóng đá nữ SEA Games 33. Đội cùng bảng với Myanmar, Philippines và Malaysia. Hai trong ba đối thủ gồm Myanmar, Philippines hứa hẹn là chướng ngại khó chịu đối với Huỳnh Như cùng các đồng đội.

"Chúng ta đều biết các nước cũng đầu tư rất nhiều cho các đội như nhập tịch các vận động viên về rất nhiều và ào ạt gây khó khăn cho chúng ta con người Việt Nam thấp bé, sức mạnh yếu. Nhưng bù lại chúng ta có tinh thần ý chí nhanh nhẹn khéo léo", HLV Mai Đức Chung nói. 

"Quãng thời gian rèn luyện ở Nhật Bản vừa qua với một số trận giao hữu giúp cho đội hoàn thiện chuyên môn, tự tin hướng tới SEA Games với mục tiêu cao nhất".

Tin liên quan

U.23 Lào đã khác xưa, khó có chuyện U.23 Việt Nam... muốn thắng bao nhiêu cũng được

U.23 Lào đã khác xưa, khó có chuyện U.23 Việt Nam... muốn thắng bao nhiêu cũng được

Đà tiến bộ thần tốc của U.23 Lào trong 2 năm qua đặt ra chướng ngại không dễ vượt cho U.23 Việt Nam ở trận ra quân SEA Games 33.

Bộ khung U.23 Việt Nam lộ diện: Đội hình cực mạnh, đủ vô địch SEA Games 33?

Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 33 với áo mới: Quyết giữ nhóm đầu

Khám phá thêm chủ đề

Đội tuyển nữ việt nam Mai Đức Chung Dương Thị Vân SEA Games 33
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận