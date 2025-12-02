Lộ diện ‘hàng tá’ kênh phát U.23 Việt Nam đấu Lào và Malaysia: Đối thủ mạnh, yếu thế nào ?

Nhưng bóng đá trẻ luôn tiềm ẩn nhiều bất ngờ, và cả U.23 Lào lẫn U.23 Malaysia đều có những điểm đáng gờm buộc U.23 VN phải giữ sự tập trung cao độ.

"Đ ẦU XUÔI ĐUÔI LỌT"

U.23 VN khởi đầu chiến dịch SEA Games bằng trận gặp U.23 Lào vào ngày 3.12. Nhân tố đáng chú ý nhất của đội bạn chính là Damoth Thongkhamsavath, tiền vệ đang khoác áo CLB Thanh Hóa tại V-League. Việc thi đấu tại VN giúp anh hiểu rất rõ phong cách chơi bóng và thói quen xử lý tình huống của nhiều tuyển thủ U.23 VN. Trong trận Lào gặp đội tuyển VN tại vòng loại Asian Cup 2027 cách đây nửa tháng, Thongkhamsavath cũng thể hiện khả năng đọc trận đấu và tranh chấp khá tốt.

Lịch thi đấu bảng B có U.23 Việt Nam, U.23 lào và U.23 Malaysia Ảnh: FPT PLAY

Ngoài Thongkhamsavath, U.23 Lào còn sở hữu tiền vệ Khonesavanh Keonuchan, trưởng thành từ Học viện Bóng đá Rome (Ý); Sayfon Keohanam đang thi đấu cho CLB Suphanburi (Thái Lan). Đây là những cầu thủ có nền tảng kỹ thuật và tư duy chiến thuật tốt, đủ sức gây ra khó khăn nếu U.23 VN để mất quyền kiểm soát tuyến giữa. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất của U.23 VN trong trận ra quân là khóa chặt khu trung tuyến, không để Lào có thời gian triển khai bóng. Khả năng chuyển trạng thái nhanh, tranh chấp quyết liệt và luân chuyển bóng mạch lạc sẽ là chìa khóa giúp U.23 VN sớm áp đặt thế trận, tránh rơi vào thế bị động.

Đội U.23 Lào (trái) nghiên cứu rất kỹ lối chơi của U.23 VN nên ông Kim Sang-sik cần có phương án tốt ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Vấn đề khác của U.23 VN là khả năng bắt nhịp. Trận ra quân thường không dễ dàng với mọi đội bóng ở các giải quốc tế. U.23 VN cần điều chỉnh tốt điểm rơi phong độ, để chúng ta có thể khởi đầu thuận lợi trong trận mở màn của mình tại SEA Games 33.

Đ Ề PHÒNG HÀNG CÔNG MẠNH

U.23 VN sẽ được nghỉ 10 ngày trước khi bước vào trận đấu thứ hai, gặp U.23 Malaysia. Đối thủ của chúng ta tuy có thể bị ảnh hưởng tâm lý bởi bê bối nhập tịch lậu, nhưng vẫn tiềm ẩn sức mạnh đáng sợ. U.23 Malaysia có hàng tiền đạo khá ổn, khả năng không chiến và tranh chấp một đối một tương đối hiệu quả. Haqimi Azim, cây săn bàn trẻ của CLB Kuala Lumpur với 47 lần ra sân, ghi được 7 bàn thắng trong hai năm qua.

U.23 Malaysia (áo vàng) có hàng công mạnh

Kinh nghiệm thi đấu tại Malaysia Super League giúp anh trở thành một mũi nhọn khó lường. Fergus Tierney, chân sút nhập tịch gốc Scotland, cũng đem lại sự đa dạng cho hàng công Malaysia. Thể hình lý tưởng, sở hữu lối chơi mạnh mẽ, trực diện, cầu thủ sinh năm 2003 này đã kinh qua 4 CLB chuyên nghiệp ở Thái Lan và Malaysia, ra sân tổng cộng 45 trận. Một nhân vật nữa cần nhắc đến là Aliff Izwan, kiểu tiền đạo thiên về kỹ thuật, có khả năng gây bất ngờ trong các tình huống xử lý, kết nối khá tốt với tuyến giữa. Với 4 bàn sau 20 trận cho CLB Selangor, Aliff đóng vai trò quan trọng trong cách vận hành tấn công của U.23 Malaysia.

Điểm yếu chí tử của U.23 Malaysia lại nằm ở hàng phòng ngự. Trong 9 hậu vệ tham dự SEA Games 33, chỉ Shamsul Fazili từng ra sân ở đấu trường chuyên nghiệp, phần còn lại đều còn rất non kinh nghiệm, chủ yếu thi đấu ở các đội trẻ. Ba thủ môn đều chưa từng thi đấu tại Malaysia Super League. Điều này khiến khả năng chịu áp lực của U.23 Malaysia bị đặt dấu hỏi lớn.

Các trận đấu của U.23 Việt Nam gặp Lào vào 16 giờ ngày 3.12 và gặp Malaysia vào 16 giờ ngày 11.12, sẽ được phát trên FPT Play, VTV, ứng dụng VTVgo, VTC, VTVCab, HTV... Khán giả tha hồ chọn lựa kênh yêu thích.



