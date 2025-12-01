Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Sếp lớn VFF nói điều bất ngờ ở Bangkok, U.23 Việt Nam chờ thắng Lào và còn hơn thế nữa…

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
01/12/2025 20:15 GMT+7

Phó chủ tịch VFF, lãnh đội U.23 tại SEA Games 33, ông Trần Anh Tú khẳng định những khó khăn gần đây không ảnh hưởng đến khí thế của U.23 Việt Nam đã có sự chuẩn bị chuyên môn dài hơi tốt nhất.

Sếp lớn VFF nói điều bất ngờ ở Bangkok, U.23 Việt Nam chờ thắng Lào và còn hơn thế nữa…- Ảnh 1.

Đội tuyển U.23 Việt Nam tự tin chờ đón trận ra quân SEA Games 33 gặp Lào ngày 3.12

ảnh: Nhật Thịnh

U.23 Việt Nam tự tin trên đất khách

Chiều 1.12, đội tuyển U.23 Việt Nam đã đặt chân đến Bangkok (Thái Lan) với tâm thế tự tin, bất chấp hàng loạt xáo trộn trong khâu chuẩn bị gần đây. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đang rất háo hức chờ đá trận mở màn bảng B môn bóng đá nam tại SEA Games 33.

Ông Trần Anh Tú chia sẻ: "Chúng ta thấy do thay đổi bất khả kháng, đội U.23 Việt Nam bị ảnh hưởng rất nhiều từ công tác chuẩn bị. 

Tuy nhiên, ngay sau khi có thông tin sẽ có sự thay đổi, VFF đã chuẩn bị phương án thi đấu ở Bangkok hoặc Chiangmai. Khi BTC công bố chính thức U.23 Việt Nam thi đấu ở Bangkok, VFF đã cử đoàn tiền trạm sang chuẩn bị hậu cần cho đội U.23 Việt Nam và đội tuyển nữ. 

U.23 Việt Nam đã vào guồng trên đất Thái, sẵn sàng thắng Lào trận mở màn SEA Games

Do đó ngày hôm nay đội U.23 Việt Nam bay sang Thái Lan rất suôn sẻ. Công tác check-in, xuất nhập cảnh ở sân bay tại Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lẫn Suvarnabhumi (Bangkok) đều rất thuận lợi, nước chủ nhà Thái Lan chuẩn bị đón tiếp rất sẵn sàng. 

Tuy nhiên, chúng ta cũng biết Bangkok việc di chuyển không dễ dàng gì. Nhưng chúng ta có thể thấy buổi tập ngày hôm nay các cầu thủ bước vào buổi tập đều hào hứng, phấn khởi. Điều này đến từ sự chuẩn bị rất tốt của VFF dành cho đội tuyển U.23 VN trong suốt thời gian vừa qua".

Sếp lớn VFF nói điều bất ngờ ở Bangkok, U.23 Việt Nam chờ thắng Lào và còn hơn thế nữa…- Ảnh 2.

Ông Trần Anh Tú tự tin U.23 Việt Nam đã được chuẩn bị tốt nhất

ảnh: Nhật Thịnh

Chuẩn bị dài hơi tốt nhất

Ông Trần Anh Tú nói thêm: "Mặc dù chúng ta thấy đội U.23 Việt Nam ngay trước mắt thôi rất gấp gáp, sau vòng 16 đội Cúp quốc gia đội mới tập trung chính thức, có những bạn tập trung trễ. Ba cầu thủ Đình Bắc, Lý Đức, Minh Phúc của CLB CAHN đến ngày 28.11 mới tập trung.

Đội U.23 Việt Nam chỉ có vài ngày tập huấn ở TP.HCM đã phải bay sang Thái Lan rồi. Lịch thi đấu dời từ ngày 4 sang ngày 3.12, tức là còn sớm hơn nữa. Chúng ta thấy tưởng khá gấp gáp, tuy nhiên thực tế đội hình U.23 Việt Nam khá ổn định suốt 1 năm vừa qua.

Sếp lớn VFF nói điều bất ngờ ở Bangkok, U.23 Việt Nam chờ thắng Lào và còn hơn thế nữa…- Ảnh 3.

Tiền đạo Đình Bắc rất vui khi được tập trung U.23 Việt Nam sớm hơn dự kiến

ảnh: Nhật Thịnh

Đó là kết quả của quá trình chuẩn bị của đội U.23 Việt Nam cho SEA Games 33, chứ không chỉ cho vài ngày hôm nay về chuyên môn. Các em đã có 3 chuyến tập huấn ở Trung Quốc, vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025 ngay trên đất Indonesia vào tháng 7 vừa rồi.

Tôi đánh giá đó là những tính toán chuyên môn tốt nhất mà VFF cũng như BHL và đặc biệt là HLV Kim Sang-sik đã chuẩn bị cho đội".

Được biết vào 13 giờ ngày 2.12, HLV Kim Sang-sik sẽ tham gia buổi họp báo tại sân Rajamangala khởi động bảng B nội dung bóng đá nam tại SEA Games 33. Dự kiến U.23 Việt Nam sẽ có thêm một buổi tập nữa vào 17 giờ cùng ngày trước khi đá trận ra quân gặp Lào ngày 3.12.

U.23 Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Thái Lan, điều ít biết về sân bãi: VFF lên tiếng khẩn

U.23 Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Thái Lan, điều ít biết về sân bãi: VFF lên tiếng khẩn

Chiều 1.12, đội tuyển U.23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại sân tập Trường ĐH RBAC, nơi HLV Kim Sang-sik cho các học trò chủ yếu vận động phục hồi sau chuyến bay từ Việt Nam.

Đội U.23 Việt Nam đến Thái Lan an toàn, lao ngay vào luyện tập lúc 17 giờ

U.23 Việt Nam háo hức lên đường sang Thái Lan, chính thức chiến dịch săn vàng SEA Games 33

Xem thêm bình luận